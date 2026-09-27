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FOTO Sjećate se nje? Dajana je u 'Životu na vagi' izgubila 60 kg, pogledajte kako danas izgleda

Nakon završetka emisije Dajana je nastavila s aktivnim načinom života. Redovita tjelovježba i briga o prehrani postali su dio njezine svakodnevice
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FOTO Sjećate se nje? Dajana je u 'Životu na vagi' izgubila 60 kg, pogledajte kako danas izgleda
Dajana, po struci odgojiteljica predškolske djece, godinama se borila s viškom kilograma. Prijava u emisiju bila je, kako je više puta isticala, čin hrabrosti i odluka da „uzme život u svoje ruke“. Dodatni alarm bio je sistematski pregled na kojem joj je otkriven povišeni krvni tlak, što ju je suočilo s ozbiljnošću situacije. | Foto: RTL
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Dajana, po struci odgojiteljica predškolske djece, godinama se borila s viškom kilograma. Prijava u emisiju bila je, kako je više puta isticala, čin hrabrosti i odluka da „uzme život u svoje ruke“. Dodatni alarm bio je sistematski pregled na kojem joj je otkriven povišeni krvni tlak, što ju je suočilo s ozbiljnošću situacije. | Foto: RTL
Komentari 2

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