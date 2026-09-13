Evo što vas čeka u sapunicama: Luisa izgubi kontrolu, optužuje Zea da je ubio njezine roditelje

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Zé zahtijeva da mu Luísa objasni zašto ga nije pozvala na Catarininu zabavu. Luísa gubi kontrolu i kaže mu da zna da je on ubio njezine roditelje i da zna i motive.

UTORAK Catarina i Luísa iznenade Miguela u njegovoj kući. Dolaze mu reći da je Luísa dobila rastavu i žele to proslaviti. Ganuti Miguel odluči da će živjeti zajedno u kući Marreirosovih.

SRIJEDA Miguel pakira stvari kako bi se preselio u Luísinu kuću. Filipe razgovara s Camilom. U tom trenutku ispod vrata dobiva naslovnicu časopisa gdje je njegova slika bila poderana.

ČETVRTAK Miguel se naljuti kad ugleda Helenu na recepciji. Ona ga zamoli da razgovaraju, ali ne želi ništa čuti. Samo želi da ona ode. Zé ucjenjuje Tomása slikom na kojoj ljubi transvestita.

PETAK Napeto je između Miguela i Luíse. On se ne slaže s njezinom željom za osvetom. Luísa pati svaki put kad ugleda Zéa koji uživa na slobodi. Maria Paula neutješno plače.

Foto: tv profil

La promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Usprkos Nazariovu neodobravanju Enora i Toño najavljuju vjenčanje. Curro i Ángela umorni su od čekanja: žele se vjenčati sad i odlučuju krenuti u napad objavljujući pred cijelom obitelji da su zaručeni.

UTORAK U interesu mira i sklada, Alonso organizira sučeljavanje između Leocadije i Manuela. Santos otkrije Leocadiji da je Teresa dala Cristóbalu dar.

SRIJEDA Alonso nadjača Lorenza: dovoljno ga je dugo trpio. Samuel pokuša uvjeriti poslugu da je veza Marije i Carla prekrasna ljubavna priča.

ČETVRTAK Alonso srdačno dočekuje sina svoje pokojne sestre Cira koji će neko vrijeme boraviti na La Promesi. Martina kaže kuharicama koliko je zabrinuta zbog putovanja u New York.

PETAK Cristóbal pronađe izliku da provodi vrijeme s Ángelom. Maríji Fernández steznik postaje neizdrživ pa Carlo pred kolegama objavi da će postati roditelji.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

PONEDJELJAK Casey, Severide i Boden zatečeni su nakon niza neobjašnjivih eksplozija plina. Gallo je duboko uzdrman stanjem jedne od žrtava opeklina, sedmogodišnje djevojčice koja je završila u komi.

UTORAK Automobil je sletio u jezero Michigan i tim je pozvan u pomoć. Casey i Severide sukobljavaju se oko spašavanja nestalog vozača. Casey odmah posumnja da nije riječ o nesretnom slučaju nego o pokušaju ubojstva mlade žene.

SRIJEDA Nakon požara u motelu Severide se ponovno udružuje s inspekcijom koja se bavi podmetnutim požarima jer je otkriveno tijelo u kadi. Brett se nastavlja družiti s biološkom majkom Julie.

ČETVRTAK Capp je ozlijeđen tijekom izlijevanja kemikalija u tvornici te se boji da bi njegova karijera mogla biti gotova. Severide otkrije da je tvornica bila prijavljena zbog niza prekršaja.

PETAK Vatrogasni tim juri na mjesto nesreće ambulantne postaje 61, a tamo Casey žuri pomoći Brett. Nakon nesreće Mackey počinje preispitivati ​​svoje mjesto u 51. postaji.

Foto: promo

Kumovi

NOVA TV 20:30

PONEDJELJAK Luce saznaje da je Mariji presudio sastojak Delaševog lijeka. Ona i Goran traže da inspektor uhiti Delaša za ubojstvo, a on ne može ništa.

UTORAK Lucini podcasti imaju sve veću publiku. Luce redom odbija medije, no kad izađe novi negativan članak o njoj u Mediumu, Stanislav je uvjeri da iskoristi Spomenkin radijski eter i kaže svoju istinu.

SRIJEDA Bracu je u problemu: mnoštvo uginulih riba pluta površinom jezera. Grabovac ne doživi problem s ribama pretjerano ozbiljnim jer mu pažnju zaokupi Mirjana za koju sazna da ne namjerava s njim nastaviti ljubovati.

ČETVRTAK Ribe u jezeru ne prestaju ugibati. Sad je već alarmirano cijelo mjesto jer se širi nesnosan smrad. Braco i Grabovac neuspješno pokušavaju zataškati problem.

PETAK Goran posumnja da Grabovac stoji iza onečišćenja jezera i da time želi s jezera otjerati Bracu. Bracu je strah da će izgubiti koncesiju. Stanislava pritišću iz Središnjice zbog Spomenkinih istupa na radiju, a Martin je u ratu sa Središnjicom nakon što je iskrcao smeće ispred Županije.

San Snova

RTL 13:00

PONEDJELJAK Neočekivani obrat u nogometnoj ligi dovodi Bubala i Maju u prednost. No može li ova situacija potrajati? Dizelov ego prije velike utakmice raste, Mirko od toga pokušava izvući korist, a Alen kipti od bijesa.

UTORAK Croatia se nije iskazala na prvom poluvremenu, ali svi se nadaju da bi Dizel mogao proigrati u drugom dijelu. No da bi se to dogodilo, Alen mora popustiti. Dado i Kristina pripremaju zamku za Nives, ali sami upadnu u nju. Smrt Jere odjekuje gradom i izgleda da će koristi od tragedije imati Sonja.

SRIJEDA Alen ima novi plan ako se Dizel ponovno počne praviti važan po klubu. Telac dobije ozbiljnu poslovnu priliku, a u tome svoju šansu vidi i Mirko, koji je spreman poduzeti što je potrebno. Bubalo i Zvonimir probat će okrenuti Kristinu protiv Sonje, ali to neće ići glatko kako su zamislili.

ČETVRTAK Bubalovim problemima, čini se, nema kraja. Sam sebi komplicira i zagorčava život. Alen i Dizel nastavljaju se sukobljavati, ali ne više izravno.

PETAK Akademija koju je Mirko pokrenuo, izgleda, ima dobre šanse da uspije, ali samo ako Mirko prihvati suradnika kojeg su Alen i Jasna predložili. Bubalo nastoji opovrgnuti sve optužbe za koje ga se tereti, a nakon Grdobinih karmina usmjerit će se u drugom pravcu.