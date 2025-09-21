Evo što vas čeka u sapunicama: Olga prenosi Marti loše vijesti o Šimunovom zrakoplovu...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

PONEDJELJAK Olga prenosi Marti loše vijesti o Šimunovom zrakoplovu. Miro ide na sastanak s Glorijom i pristaje na njezin uvjet - dat će joj dijete. Paula iskreno priča s Tomom i njihov odnos se konačno poboljšava. Šimunov zrakoplov je prinudno sletio, no i dalje se ne zna što se zbilo sa Šimunom.

UTORAK Marta i Olga odlaze u bolnicu kako bi doznale u kakvom je stanju Šimun. Paula koristi svaku priliku kako bi se ponovno približila Tomi.

SRIJEDA Martina manipulacija uspije i Šimun pristane otići k njoj na kućnu njegu. Olga to protumači na svoj način i takav pristup još više ohladi njezin odnos sa Šimunom. Rimac shvati da je Glorija bivša Mirina žena.

ČETVRTAK Rimac potajno istražuje Gloriju, dok Miro mora tražiti pomoć na drugom mjestu. Hoće li mu Karlo pomoći? Kako ne bi mislila na Šimuna, Olga se zatrpava poslom. I to joj uspijeva, sve dok ga ne ugleda u bolnici.

PETAK Marta bezuspješno pokušava zadržati Šimuna. On joj priznaje da voli Olgu. Paula uvrijedi Tomu kad joj on predstavi mogući posao s Borisom. Darija i načelnik upozoravaju Rimca da se kloni Glorije, ali on ne odustaje.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Jacobo ode i ostavi čudan osjećaj kod stanara La Promese. Alonso ne može Catalini dati palaču u Cádizu, ali to nadoknađuje nečim drugim.

UTORAK Jana želi vidjeti tajnu sobu. Zbog lošeg financijskog stanja na La Promesi možda će trebati otpustiti dio posluge. Martina i Catalina otkriju da su poslovne knjige u očajnu stanju.

SRIJEDA Ricardo se suočava s dolaskom svoje žene Ane za koju je govorio da je umrla, a Pía mora prihvatiti tu novu situaciju u svojoj vezi.

ČETVRTAK Manuel priznaje Jani da ju je njegov otac zamolio da se ne petlja u poslove imanja. Samuel dolazi markizi kako bi joj najavio da zauvijek odlazi s La Promese.

PETAK Markiza zabranjuje Samuelu da ode. Leocadia potiče Janu da se pobuni protiv nametnute šutnje. Jana uspije otvoriti druga vrata tajne sobe. Cruz pobjesni kad otkrije da je Alonso Catalini dao palaču.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:40

PONEDJELJAK Prijatelji pokušavaju pronaći Serdara. I Eren ispituje svoju kćer nadajući se da bi neka informacija pomogla locirati Serdara. Ilgaz mora dokazati Çınarovu nevinost kako bi vratio Ceylin, koja pak misli da Serdar nije ubojica.

UTORAK Pars dozna da se Ceylin i Ilgaz razvode. Darya otkriva Ilgazu da je Çağdaş mrtav. Dzihanova sestra Yesim bila bi prva osumnjičenica, no nakon bolesti vezana je za invalidska kolica pa ne može biti odgovorna za ubojstvo. Serdar se javlja prijateljima.

SRIJEDA Yekta priprema Serdara za izjavu koju treba dati tužitelju Parsu. Ceylin više ne želi da itko štiti Çınara zbog onoga što je učinio. Ilgaz misli da je İnci pokušala otrovati Ceylin. Cüneyt se ljuti na Yektu jer prikriva ubojicu i ugrožava odvjetničku licencu.

ČETVRTAK Na romantičnoj večeri s Cüneytom Neva želi znati koje su bile Yektine namjere na sudu te je li Yekta oteo Serdara. No Cüneyt ne želi odgovarati na njezina pitanja te joj kaže da će nastaviti raditi za Yektu i ostavlja je.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Lorena je u dilemi jer ne zna kamo će preseliti nakon bolnice. Istodobno se Sanja i Petra prepiru oko iste teme. Nika obznani obitelji svoj prijedlog za spas Veljka - iskoristit će novac iz firme. Željka to načuje te počne histerizirati, dok je Divna spremna sve priznati.

UTORAK Gabrijela dolazi k Crnom koji joj servira večeru i još neznan plan, a u birtiju u to dolazi i - Toma. Ni Tomi ni Gabrijeli nije jasno zašto se Crni nekako čudno ponaša. Miro je u nevjerici nakon saznanja da su Željka i Divna ostale bez novca koji su podigle s računa firme.

SRIJEDA Ivana i Marina posjećuju Veljka, a Veljko apelira na obje da ne čine ništa u vezi skupljanja novaca za jamčevinu jer je jasno da je to nemoguća misija. Miro dolazi na druženje s Damjanom.

ČETVRTAK Miro i Damjan zbližavaju se uz pjesmu i alkohol. Petra odvodi Jakova u bar ne bi li joj pomogao s pripremama proslave rođenja bebe. Jakov, koji noću uspavljuje bebu, pada s nogu od umora. Divna moli Miru da preko Damjana pomogne naći lopove.

PETAK Nika se uvjeri da ju je Toma zaista ostavio. Jakov je u nevjerici jer mu Divna i Željka onemogućavaju isplatu plaće. Njih dvije pokušavaju natjerati Jakova da odustane od zahtjeva.

Foto: Matko Stankovic

Kumovi

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Zvone je u problemima jer Golemčev sin Drago ima dokumentaciju vezanu uz aferu “Cijevi” i očekuje protuuslugu, a Zvone još ne zna koju. Braco izbjegava Vesnu cijeli dan jer mu je neugodno zbog poljupca.

UTORAK Zvone vidi priliku za spas kada Dragi pukne guma. Pomaže mu i zove ga kući na ručak, a Drago oduševi Anđelu i Lucu. Načas se čini da se Zvone izvukao. Tomi se opet nalazi s Tanjom. Kad on odlučno odbije imati išta s njom, Tanja mu se osveti

SRIJEDA Lara više ne želi slušati Tomijeva opravdanja i povrijeđena odlazi k roditeljima. Zvone se, u mukama zbog Dragine ucjene, na Šimin nagovor obrati za pomoć Stanislavu, ali on mu se ne usuđuje pomoći. Hotelu ocjena još više pada.

ČETVRTAK Tomi moli Bracu da proguta ponos i opet se nađe sa Sonjom te je uvjeri da ispriča Lari kako je doista došlo do nesretnog poljupca na djevojačkoj. Gospođa Košta dolazi razvrgnuti ugovor između RUI-ja i hotela Macan.

PETAK Jadranka misli da Ivka ima nekog sviđanika, Ivka ne poriče, ali i ne potvrđuje. Zvone krije od Anđele da bi mu Drago Golemac mogao namjestiti zatvor. Martin s druge strane želi pomoći ocu. Na mjesnom skupu se glasa za izmjenu prostornog plana Zaglava.

Foto: NOVA TV

Cacau

HRT 21:25

PONEDJELJAK Salomão kaže Marcu da Tiaga zanima Sal. Predloži mu da se vrati u Portugal i nosi sa situacijom. Justino i Regina odluče šutjeti o trudnoći dok ne budu sigurni da je dijete dobro.

UTORAK Guto kaže Cacau da ne bi trebala biti tužna zbog Marca. Kaže joj da Marquinho možda nije njegov sin. Susana zahvali Tomanéu što ju je odveo Justinovoj kući.

SRIJEDA Justino traži Salomãovu pomoć kako bi riješio sve u vezi s nasljedstvom i kako bi se zaštitio od Simone. Regina neočekivano kaže Valdemaru da je trudna sa Justinom.

ČETVRTAK Justino pokušava utješiti Cacau. Kaže joj da će Tiago uvidjeti njezinu vrijednost i vratit će joj se. Tiago je podijeljen između Sal i Cacau.

PETAK Simone se i dalje bori za Justinovo nasljedstvo, manipulirajući i prijeteći svima oko sebe kako bi postigla svoje ciljeve, čak i nudeći savezništvo bivšim neprijateljima. Salomão i Sal počnu istraživati Simoninu prošlost.

Foto: HRT