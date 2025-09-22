Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 22. rujna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...
Evo što vas čeka u sapunicama u ponedjeljak: Braco izbjegava Vesnu, Zvone je u problemima
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Olga prenosi Marti loše vijesti o Šimunovom zrakoplovu. Miro ide na sastanak s Glorijom i pristaje na njezin uvjet - dat će joj dijete. Paula iskreno priča s Tomom i njihov odnos se konačno poboljšava. Šimunov zrakoplov je prinudno sletio, no i dalje se ne zna što se zbilo sa Šimunom.
La Promesa
HRT 1 13:20
Jacobo ode i ostavi čudan osjećaj kod stanara La Promese. Alonso ne može Catalini dati palaču u Cádizu, ali to nadoknađuje nečim drugim.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Lorena je u dilemi jer ne zna kamo će preseliti nakon bolnice. Istodobno se Sanja i Petra prepiru oko iste teme. Nika obznani obitelji svoj prijedlog za spas Veljka - iskoristit će novac iz firme. Željka to načuje te počne histerizirati, dok je Divna spremna sve priznati.
Kumovi
NOVA TV 21:20
Zvone je u problemima jer Golemčev sin Drago ima dokumentaciju vezanu uz aferu “Cijevi” i očekuje protuuslugu, a Zvone još ne zna koju. Braco izbjegava Vesnu cijeli dan jer mu je neugodno zbog poljupca.
Cacau
HRT 21:25
PONEDJELJAK Salomão kaže Marcu da Tiaga zanima Sal. Predloži mu da se vrati u Portugal i nosi sa situacijom. Justino i Regina odluče šutjeti o trudnoći dok ne budu sigurni da je dijete dobro.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+