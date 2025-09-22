Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u sapunicama u ponedjeljak: Braco izbjegava Vesnu, Zvone je u problemima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što vas čeka u sapunicama u ponedjeljak: Braco izbjegava Vesnu, Zvone je u problemima
6
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 22. rujna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Olga prenosi Marti loše vijesti o Šimunovom zrakoplovu. Miro ide na sastanak s Glorijom i pristaje na njezin uvjet - dat će joj dijete. Paula iskreno priča s Tomom i njihov odnos se konačno poboljšava. Šimunov zrakoplov je prinudno sletio, no i dalje se ne zna što se zbilo sa Šimunom.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

Jacobo ode i ostavi čudan osjećaj kod stanara La Promese. Alonso ne može Catalini dati palaču u Cádizu, ali to nadoknađuje nečim drugim.

Foto: HRT

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Lorena je u dilemi jer ne zna kamo će preseliti nakon bolnice. Istodobno se Sanja i Petra prepiru oko iste teme. Nika obznani obitelji svoj prijedlog za spas Veljka - iskoristit će novac iz firme. Željka to načuje te počne histerizirati, dok je Divna spremna sve priznati.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 21:20

Zvone je u problemima jer Golemčev sin Drago ima dokumentaciju vezanu uz aferu “Cijevi” i očekuje protuuslugu, a Zvone još ne zna koju. Braco izbjegava Vesnu cijeli dan jer mu je neugodno zbog poljupca.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 21:25

PONEDJELJAK Salomão kaže Marcu da Tiaga zanima Sal. Predloži mu da se vrati u Portugal i nosi sa situacijom. Justino i Regina odluče šutjeti o trudnoći dok ne budu sigurni da je dijete dobro.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...
DANAS MAJA SLAVI

FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...

Ovog je ljeta Maja Šuput imala puno posla i gaža, ali se ponekad malo i odmarala te pokazala figuru! Danas Maja slavi rođendan, a mi smo odlučili ponoviti galeriju njenih atraktivnih izdanja...
VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'
Šime Maji pripremio iznenađenje

VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'

Iza 'Gospodina Savršenog' je uzbudljivo ljeto, koje je mahom provodio s Majom Šuput koja sutra slavi rođendan
Najbliži Mirkovi suradnicu otkrivaju nam kako su proveli posljednje zajedničke trenutke
Utihnula tamburica

Najbliži Mirkovi suradnicu otkrivaju nam kako su proveli posljednje zajedničke trenutke

'Bili smo zajedno do 15 sati, a onda...', rekao nam je frontmen benda Stanko Šarić. Sa Zlatnim dukatima, današnjim Najboljim hrvatskim tamburašima svirao je 40 godina. Zadnji puta tamburu je primio u petak...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025