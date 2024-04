Evo što vas očekuje u najdražim serijama i sapunicama: Martina će priznati istinu o skandalu

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 15. travnja do petka 19. travnja) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Kumovi

Nova TV, 20:00

UTORAK Stipan dovede Leonarda Tretinjaka na pumpu dok paralelno pokušava Matiju lagati da je on revizor. Matija ipak shvati tko je Tretinjak. Nije joj drago što djed prodaje njihov uhodani posao. Stipan je uvjerava da je to najbolji mogući potez. Tomija Lara drugi dan zaredom otkanta za piće pa on misli da ona zna nešto što ne bi smjela znati, ali ne može to nikako dokazati. Stanislava upire župan da mora naći rješenje kako uvjeriti mještane iz centra Zaglava da se privremeno presele u Dugopolje. Janko je sve više sumnjičav, a očajnom Stanislavu ideja padne s neba.

ČETVRTAK Župan Zovko dogovori dolazak statičara iz Zagreba kako bi pregledali zgrade u centru Zaglava. Marko Šank vodi statičare po mjestu, a oni nisu zadovoljni stanjem kuća. Ljudi su ljutiti i u panici. Anđela odmah planira izbjeglištvo u Kaštela kod sestre. Stanislav u dogovoru sa županom namjerava Zaglavčanima predstaviti plan preseljenja. Janko odbija u tome sudjelovati i time riskira posao u Meadow Hill Sportsu. Šima sazna da su u Zaglavama bili korumpirani statičari. Ona i Janko razgovaraju te Janko nakon puno premišljanja odluči javno optužiti Stanislava za malverzacije.

La Promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK María Fernández kaže Jani da joj neće dopustiti da se vrati u napuštenu kućicu, a ona se sama vraća na mjesto gdje se zaljubila u Salvadora, koji ju je onamo pozvao u očajničkoj želji da je ponovno osvoji.

UTORAK Jimena je ljuta na Cruz i odlučuje sama izabrati liječnika. Curro tužan kaže Jani da je Martina prekinula s njim.

SRIJEDA Martina pred cijelom obitelji priznaje da je došla na La Promesu kako bi pobjegla od skandala koji je izazvala na zabavi u Madridu. Kad dozna istinu, Alonso od Martine traži objašnjenje.

ČETVRTAK Manuel doznaje da je Jana poslana u vojvodinu kuću i obećava da će posredovati kod svoje majke da sluškinju vrati na La Promesu. Cruz ima novi razlog za prepirku s Jimenom.

PETAK Rómulo i Pía ispričaju Alonsu ublaženu verziju incidenta s Gregorijem. Alonso već ima dovoljno posla sa svojim bratom i njegovom ženom.

Vrijeme ljubavi

HRT1, 12:25

PONEDJELJAK Sestra Imaculada kaže Delfini da se José Augusto čudno ponaša. José Augusto traži od bilježnika Viana da upiše Marianu. Tereza upozorava Delfinu na Vianin posjet i otkriva Fernãu da je kći Marije Vitórije na Quinti.

UTORAK Lucinda očajava, Emília je promatra. Reinaldo i Eunice se zabavljaju. Teodoro prezire Felíciju. Inácio miriše na parfem Marije Vitórije. Emíliji je čudno nećakinjino ponašanje, a ona prikriveno prijeti teti.

SRIJEDA Lucinda se naljuti zbog odluke Maríje Vitorije, ali Vicente je zadovoljan viješću. Celeste traži Arthura da pošalje pozivnice Ináciju. Januária spriječi da Edgarova poruka dođe do Olímpije.

ČETVRTAK Lucinda pristane udati se za Inácija. Bernardo obeća Celeste da će pokušati poništiti dogovor s Teodorom. Inácio prizna Lucindi da još uvijek misli na Mariju Victóriju.

PETAK Vicente dvoji bi li izjavio ljubav Mariji Vitóriji. Delfina rastjera sumnje Joséa Augusta i prekori Terezu jer se zbližila s Fernãom.

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Mirko je bijesan jer je Alen preuzeo klub. Dado smišlja laži kako bi Kristini dogovorio sponzora, a ona ne skriva oduševljenje što joj se sreća osmjehnula.

UTORAK Tonka pokušava naći ženu s kojom se Ante nalazi, dok Jasna samo razmišlja o Alenovoj prosidbi pa sve otkrije Tonki. Alen želi iznenaditi Maju zajedničkim vikendom. Mirko ima velike planove za Matea.

SRIJEDA Mirko traži način kako zabaviti Lunu, ali ona nije zainteresirana. Iako Mirko nema vremena za njega, Anti hitno treba Mirkova pomoć da bi pronašao “date”, sve kako Tonka ne bi doznala da je njegov spoj izmišljotina.

ČETVRTAK Dok se Ante sprema za spoj, Tonka je uvjerena da ga netko pokušava prevariti, Jasni je dosta što njih dvoje toliko drame. Mirko je uvjeren da je pronašao način kako zadržati Zdenku, no Zvonimir nije siguran u to.

PETAK Jasna se savršeno snalazi u nogometnom svijetu, što zadivi Zdenku. Dado i Jasna nastavljaju prodavati Zdenki ideju o nogometnoj akademiji, a ona već ima ideju kako je uklopiti u vlastiti brend. Dado je odahnuo jer vidi izlaz iz situacije s kamatarom. Sonja iznenadi Dizela poljupcem. Kristina ispituje Sonju o večeri s Dizelom i predlaže joj da iskoristi prisnost s njim u korist kluba.

Chicago u plamenu

RTL2, 18:30

PONEDJELJAK Tim prevozi žrtve koje su nastradale zbog curenja kemikalije. Will počinje svoj prvi dan u bolnici, gdje dolazi do incidenta. Luđak prijeti granatom te tvrdi da ima smrtonosnu bolest koja se prenosi zrakom.

UTORAK Vatrogasci odgovaraju na poziv u pomoć zbog požara u stanu, kojeg se povezuje sa silovanjem i pokušajem ubojstva. Casey se raspituje o bivšem vatrogascu Jacku Nesbittu.

SRIJEDA Svi su napeti i nervozni kad tim uđe u kuću ispunjenu plinom. Severide dozna da je Otisova optužba istinita i Scott je kažnjen. Cruz prima pismo u kojem je potvrđeno da je sad u momčadi.

ČETVRTAK Nakon što je objavila da je trudna, Dawson radi u uredu i istražuje kako su se požari dogodili. Severide se teško snalazi u novoj ulozi, dok Casey nastavlja svoju istragu o Nesbittu. Molly’s prijeti zatvaranje nakon pritužbe susjeda na buku.

PETAK Dawson je hitno odvedena na operaciju nakon što se srušila. U međuvremenu, Severide i Boden nastoje pomoći zatvoriti njezin slučaj podmetanja požara. Molly’s prima obavijest o zatvaranju. Severide, uz pomoć Pattersona, istražuje kako su datoteke koje si bile pod inspekcijom izbrisane. Ambulanta 61 odgovara na poziv u mrtvačnici. Izgleda da je Duffy imao dosje.

Rookie

Doma TV, 20:45

PONEDJELJAK Policijski tim mora se osloniti na kriminalca zbog njegove stručnosti kako bi svladali veću prijetnju. Chen i Bradford istražuju ubojstvo tinejdžera beskućnika.

UTORAK Tim i Lucy odlaze na spoj s drugim parom, a tim na zadatak na plaži. Tim pokušava dokazati Lucy da nije opsjednut kontroliranjem.

SRIJEDA John Nolan i Lucy Chen moraju ispuniti tri zadatka ako žele vratiti ukradeni policijski helikopter od tinejdžerskog lopova. Za to vrijeme Nyla Harper i Aaron Thorson moraju u bolnici čuvati osuđenog ubojicu, koji je ujedno i policajac, nakon izbijanja pobune u zatvoru.

ČETVRTAK Nolan i Harper pomažu Randyju da dovrši svoj prvi plijen. Chen i Bradford tragaju za počiniteljem na gradskom kriminalnom pohodu.

PETAK Harper provodi Thorsena kroz “Dan u civilu”, ali vježba je prekinuta neočekivanim posjetiteljem. Dva svjedoka za predstojeći slučaj velike porote su ubijeni.