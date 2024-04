Evo što vas očekuje u najdražim serijama i sapunicama: Mirjana i Stanislav feštaju zbog prodaje

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 8. travnja do petka 12. travnja) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Kumovi

Nova TV, 20:00

PONEDJELJAK Nakon što je Mirjana prodala Stanislavu gostionicu, u posjet joj dođe njezin ljubavnik Armando Valdano Olmos, koji šarmira čitavo mjesto. Stanislav i ona odluče organizirati feštu povodom prodaje gostionice, a ona i Armando kupuju kuću u Argentini. Tomi je novi šef gostionice i trudi se nagovoriti Laru da ostane raditi za njega. Ona nije baš sigurna u to zbog njihove prošlosti.

UTORAK Mirjana je neutješna zbog situacije s Armandom, unatoč Stanislavu, koji joj pokuša pomoći. Mirjanu ipak uspije malo smiriti prijateljica Jadranka.

SRIJEDA Milica je jako uzrujana oko promjene sistematizacije u općini. No nailazi na dokaze da Vesna neodgovorno troši novac u organizaciji koncerta te s tim ucijeni Šanka da joj vrati stalnu poziciju. Lara i Tomi i dalje flertaju, iako je Lara stala na kočnicu.

ČETVRTAK Stipan je nervozan zbog susreta sa Stanislavom i jer saznaje da je preuzeo projekt u Meadow Hillu. Na putu do Zaglava Danica ga smiruje, a on poteže pitanje njih dvoje i njihova odnosa. Tomi priopći Šimi da misli ozbiljno s Larom. Ona ga odgovara od veze s Larom, što ga pokoleba, ali i Larino nećkanje.

La Promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Gošće napuštaju La Promesu, prvo vojvotkinja De los Infantes, a sutradan i barunica De Grazalema jer je barunovo nasljedstvo riješeno. Na odlasku daje Alonsu strastven poljubac i priseže na osvetu.

UTORAK Kad Lorenzo kaže Catalini da mu obitelj Luján mora jesti iz ruke zbog klauzule u ugovoru, gospođica utjehu traži kod Rómula i Simone.

SRIJEDA Nakon što su shvatili da ih je Lorenzo prevario s pozajmicom, Catalina i Alonso žale što nisu bili oprezniji pri potpisivanju i pročitali detalje ugovora. Cruz nije iznenađena tim potezom svog šurjaka.

ČETVRTAK Cruz ispriča Alonsu kako se uspjela vratiti na La Promesu. Sad nemaju drugog izbora nego popustiti Lorenzu i dati mu ono što traži, na Catalininu veliku žalost.

PETAK Martina priznaje da je lagala: Leonor je otišla u Pariz umjesto nje, a ona je to zatajila roditeljima. Alonso želi da njegov brat ode što prije, ali Cruz predlaže da ga ugoste na nekoliko dana.

Vrijeme ljubavi

HRT1, 12:25

PONEDJELJAK Delfina sluša kada Fernão Terezu nazove kopiletom. Tajanstveni mladić nastavlja pratiti Olímpiju. Reinaldo razgovara sa Celeste o njezinu zdravstvenu stanju.

UTORAK Reinaldo kaže da Edgar mora hitno u bolnicu. Olímpia se pita tko je mogao pucati u njega. Matias drži svoj pištolj u Nicotinu pansionu. Isolina nalazi rukavicu na mjestu gdje je Edgar ranjen i daje ju Olímpiji. Inácio i Lucinda se poljube.

SRIJEDA José Augusto žurno odlazi. Delfina i Tereza smatraju njegovo ponašanje čudnim. U Riju Vicente razgovara s Marijom Vitórijom o napadu na Edgara i spominje rukavicu s mjesta zločina.

ČETVRTAK Matias prijeti Mariji Vitóriji, a Vicente je brani. Matiasa uhiti policija, a Justino i Tiana sve gledaju. Januária i Hans zahvaljuju Vicenteu i Mariji Vitóriji na Matiasovu uhićenju.

PETAK José Augusto naredi Delfini da Mariani osigura sve što je potrebno. Bernardo gubi novac kartajući s Teodorom. Martim i Josefina razgovaraju s Padilhom o otmici njihova djeteta.

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Kristina okrene situaciju u svoju korist, a Bubalo i Zvonimir primaju samo loše vijesti. Mirko dobiva novog cimera Dadu, koji mu se bezuspješno pokušava svidjeti. Mateo i Karlo još su u svađi.

UTORAK Atmosfera u svlačionici se mijenja i igrači su s Dizelom opet u dobrom odnosu. Ipak, Alen i Karlo i dalje mu ne vjeruju. Mateo se toliko želi svidjeti Dizelu da Karla opet ostavlja na cjedilu.

SRIJEDA Bubalovoj drami s novinarima nema kraja, ali on misli da nije odgovoran za to. Mirko se trudi izgladiti stvari s Dadom. Zbog lijekova koje koristi protiv bolova u leđima, Sonja se opušteno zabavlja s Dizelom.

ČETVRTAK Udruženi Alen, Maja i Zvonimir dolaze do Bubala kako bi mu ispričali kako su se stvari odigrale, no on je odlučan pronaći drugo rješenje. Mirko ne želi ostaviti nogometnu akademiju u Dadinim rukama jer mu ne vjeruje dovoljno. Sonja sazna da će biti na naslovnici Sorryja, a Kristini to nije po volji. Bubalo saziva sastanak.

PETAK Bubalo uvjeri Zvonimira da preuzme klub dok se situacija ne smiri. Ante je sretan jer je suprotni spol zainteresiran za njega, ali mu Mirko ubrzo prizna da je sve bilo dogovoreno. Tonki je žao Ante, ali on je odlučan krenuti dalje bez nje, Zvonimir je uzbuđen prvog dana na novom poslu.

Chicago u plamenu

RTL2, 18:30

PONEDJELJAK Casey primi iznenađujuće novosti o svojoj sestri - njezin suprug Jordan i ona se razvode. Nakon poziva Hermann dolazi do Bodena i ispituje kandidatkinju Dawson. Severide nastavlja piti kako bi ublažio svoju tugu.

UTORAK Severide se vraća u postaju i otkriva da se oženio u Las Vegasu. Mills je zabrinut za Newhousea i zbog njegovih aktivnosti izvan vatrogasne dužnosti. Casey i Dawson dopuštaju Severideovoj ženi Brittany da se preseli k njima.

SRIJEDA Odnos Dawson i Caseyja se dodatno pogoršava kad se Casey, kao njezin nadređen, postavi s autoritetom prema njoj na novom zadatku. Cruz se ne ustručava izraziti i pokazati što osjeća prema Brett.

ČETVRTAK Postaja 51 udružuje snage s obavještajnim odjelom kako bi pronašli Bretta i Millsa. Otmičari su možda upleteni s mafijašem koji je prijetio, ali se zatim ispričao Millsu zbog slučajne smrti njegova sina. Hermann se zbližava s Bodenom dok se njegov novorođeni sin bori za život u bolnici.

PETAK Severide polako slaže kockice i pokreće slučaj protiv piromana koji je ubio Shay. U međuvremenu, Shayina sestra dolazi u postaju 51. Na drugome mjestu Otisova baka ostaje s Otisom i Cruzom bez Cruzova dopuštenja.

Rookie

Doma TV, 20:45

PONEDJELJAK Nolan i tim su u potrazi za zakopanim blagom prije nego što se netko ozlijedi. U međuvremenu, Bradford je zadužen za poticanje najstarijeg policajca u postaji da ode u mirovinu.

UTORAK Službenici Chen i Bradford zahtijevaju ponovno natjecanje u potrazi za blagom i angažiraju službenika Greya da im pomogne postaviti uvjete za novu okladu, dok istodobno rade na uhićenju bogatih kriminalki.

SRIJEDA Poznata policijska skupina suočava se s terorističkim spletkama. Angela i Wesley raspravljaju o svojoj situaciji.

ČETVRTAK Nolan se nosi sa sve ozbiljnijim odnosom i podmuklim tehnikama izborne kampanje. Bradford saznaje neke neugodne stvari o svojim roditeljima.

PETAK Kada John Nolan sazna za Baileynu prošlost, mora odlučiti imaju li njih dvoje još šanse za budućnost. Kad se avion sruši u središtu grada, tim mora brzinom svjetlosti otkriti uzrok.