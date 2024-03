Pogledali smo seriju 'Special Ops: Lioness'. Jedna od boljih serija u posljednje vrijeme...

OCJENA: 8/10

(SkyShowtime)

Vrlo dobra američka serija, negdje na žanrovskoj prijelomnici između špijunske i akcijske. Tematski je svakako bliža špijunskom žanru, a prati ubacivanje tajnih agentica CIA-e među arapske teroriste i ekipu specijalaca koja je obučava i izvlači, ako je to moguće. Ono što je svakako dobro jest što serija, a u takvim serijama je to čest slučaj, ni u kojem trenutku ne pada u lažni patriotizam niti u poetiku partizanskog filma gdje svemoćni Bata jednim metkom ubije dvije, tri divizije Švaba, nego se svakim segmentom ozbiljno i nemilosrdno bavi te svakako zaslužuje gledanje, možda i više od jednog.

Često se serije, a i filmovi, koje se bave ratom terorizma rasplinu u jeftinu didaktiku ili u pretjeranu kritiku, zaboravljajući da se prije svega trebaju posvetiti gradnji likova, zapletom i uvjerljivošću. Ova serija ne bježi ni od američkog patriotizma ni od kritike tajnih službi (američkih) i njihovih postupaka i metoda, ali to čini na zanatski gotovo savršen način i prilično pošteno. Ne štedeći nikoga i u prvi plan stavljajući one koji su na prvoj liniji i iznosi njihovu priču, detaljno i pošteno. Iako možda nije potpuno na tragu dosadašnje tematike kojom se kreator serije Taylor Sheridan bavio ("Yellowstone", "Sve ili ništa", "Wind River", "Tulsa King", da nabrojim samo neka od djela ovog uistinu odličnog i, što je još važnije, vrlo plodnog autora), ono najbolje u njegovoj poetici vidljivo je i u ovoj seriji. A svako njegovo djelo je, ustvari, opori i gorki vestern, uglavnom smješten u suvremeno doba.

U vrijeme u kojem nema mjesta za ljude čvrsta karaktera, u kojem su granice između dobra i zla ispremiješane i nevidljive i u kojem je sam američki ideal jakog individualnog junaka rastočen i nepotreban. Ono što je važno, Sheridan ova pitanja ne iznosi niti didaktički niti ih stavlja u prvi plan, on to priča kroz likove i radnju. A negdje u pozadini teče ta gorka istina kako cijenu američkog sna najviše plaćaju oni koji od njega nisu dobili ništa ili se zubima i noktima moraju boriti da im ga netko (vrijeme, suvremeno društvo, sama Amerika) ne oduzme. I ova serija, iako se bavi stvarima koje se događaju negdje u istočnim pustinjama, priča tu istu, gorku i nimalo lijepu priču. Na trenutke je serija istinski brutalna, ali pritom nikog ne štedi - ni same junake, ni američke službe, pa ni njihove protivnike. A boga mi ni gledatelja, koji jednostavno mora biti uvučen u neke uistinu mučne scene.

Ali ne radi to kako bi šokirala nego jednostavno pokazuje kakav je svijet o kojemu priča. Definitivno jedna od boljih serija koja se pojavila u posljednje vrijeme.