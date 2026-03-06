Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante pokušava shvatiti razlog Vicine i Čavkine svađe, a otkriće ga šokira. Ogorčena Lucinom izdajom, Anka je optužuje da joj je pokušala ukrasti muža. Jakov i Teodora posjećuju ginekologa, doktora Hodžića u nadi da će im pomoći da dobiju dijete. Ante se vlastitim očima uvjeri da je Čavka bacio oko na njegovu kćer.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Rafaelino se stanje pogorša, a obitelj Luján ne može naći liječnika koji bi joj pomogao. Curro zaključi da je Lorenzo posjetio vojvodu De Carrila jer je odgovoran za Janinu smrt i plane.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Foto: You tube

Cook regrutira prvog doušnika dok istražuje pljačku koja je pošla po zlu, a njezina se uporna majka trudi iskupiti. Ruzek pokušava pomoći čovjeku da siđe s mosta, no ovaj skoči u smrt.

Crno more

NOVA TV 18:10

Napetost doseže vrhunac kad Koçariji opkole vilu Fırtına. Pet minuta dijeli obitelji od uništenja. Oruç konačno priznaje da zna istinu, a Eleni se suočava s odgovorom koji je tražila cijeli život. U trenutku kad se čini da će se proliti krv, netko dolazi i donosi istinu koja mijenja sve.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina otkriva Ani intimne detalje svoje noći s Albertom i predloži joj da bude voditeljica njihove krojačnice, ali odbije. Max spasi drogiranu Jennifer od pokušaja otmice.

