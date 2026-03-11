Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu
2
Foto: rtl

Doznajte što vas ove srijede, 11. ožujka, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Devastirana nakon što dozna Nikolinu mračnu tajnu, Cvita napušta svoj dom. Čavka uspijeva izbjeći Antinu kaznu. Potjera Terezu od sebe te oštri noževe za Vicu. S druge strane, Vice priprema pištolj za Čavku.

La Promesa 

HRT1 13:20

Enora shvati da je Manuel još beskrajno zaljubljen u Janu. Santos se ispriča Ricardu: njegova ga je majka iskoristila kako bi mu naudila. Angela istražuje satnikove sumnjive poslove.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio nećak drugog šefa mafije.

Foto: You tube

Kumovi

NOVA TV 20:25

Macani su u neizvjesnosti oko koncesije, sve nade polažu u to da će novac od osiguranja stići unatoč otezanjima. Stanislav i dalje nije dobrodošao kod Spomenke pa je ostao kod Lare, koja je paranoična zbog Tomijeve bliskosti s glumicom na setu. Trač o Matiji se već proširio mjestom.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Şirin povlači potez koji mijenja sve: priznaje da je Koçariju dala informacije i da je, kako bi spasila Ismaila, prodala zemlju Koçariju. U zamjenu traži prekid krvne osvete i zahtijeva da se otkrije tko je Eleni bacio u more.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto vodi Anu matičaru. Ona vraća prsten i odbija se tajno udati za njega, nadajući se da će njezina kolekcija biti uspješna i da će tako prekinuti dogovor s obitelji Otegui.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi
NASTUPI U NOVOSADSKOM SPENSU

Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi

Nekoliko udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste nastupe iz dvorane SPENS. Cetinski je to učinio, a Jozinović objavio odluku
FOTO Nitko ne može vjerovati da ona ima 75 godina! Seymour pokazala figuru i svoj trening
GODINE SU SAMO BROJ

FOTO Nitko ne može vjerovati da ona ima 75 godina! Seymour pokazala figuru i svoj trening

Bivša Bondova djevojka nedavno je na društvenim mrežama podijelila video s kućnog pilates treninga koji je oduševio njezine pratitelje
FOTO Bujna Slavonka postala izazovna morska sirena
KAO ARIELA

FOTO Bujna Slavonka postala izazovna morska sirena

Priča o morskoj sireni sada je dobila potpuno novu dimenziju, nakon što je Rivier objavila fotku na kojoj u oskudnom badiću pozira u plićaku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026