Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Doznajte što vas ove srijede, 11. ožujka, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Devastirana nakon što dozna Nikolinu mračnu tajnu, Cvita napušta svoj dom. Čavka uspijeva izbjeći Antinu kaznu. Potjera Terezu od sebe te oštri noževe za Vicu. S druge strane, Vice priprema pištolj za Čavku.
La Promesa
HRT1 13:20
Enora shvati da je Manuel još beskrajno zaljubljen u Janu. Santos se ispriča Ricardu: njegova ga je majka iskoristila kako bi mu naudila. Angela istražuje satnikove sumnjive poslove.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio nećak drugog šefa mafije.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Macani su u neizvjesnosti oko koncesije, sve nade polažu u to da će novac od osiguranja stići unatoč otezanjima. Stanislav i dalje nije dobrodošao kod Spomenke pa je ostao kod Lare, koja je paranoična zbog Tomijeve bliskosti s glumicom na setu. Trač o Matiji se već proširio mjestom.
Crno more
NOVA TV 18:10
Şirin povlači potez koji mijenja sve: priznaje da je Koçariju dala informacije i da je, kako bi spasila Ismaila, prodala zemlju Koçariju. U zamjenu traži prekid krvne osvete i zahtijeva da se otkrije tko je Eleni bacio u more.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto vodi Anu matičaru. Ona vraća prsten i odbija se tajno udati za njega, nadajući se da će njezina kolekcija biti uspješna i da će tako prekinuti dogovor s obitelji Otegui.
