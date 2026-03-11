Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Divlje pčele

RTL 20:15

Devastirana nakon što dozna Nikolinu mračnu tajnu, Cvita napušta svoj dom. Čavka uspijeva izbjeći Antinu kaznu. Potjera Terezu od sebe te oštri noževe za Vicu. S druge strane, Vice priprema pištolj za Čavku.

La Promesa

HRT1 13:20

Enora shvati da je Manuel još beskrajno zaljubljen u Janu. Santos se ispriča Ricardu: njegova ga je majka iskoristila kako bi mu naudila. Angela istražuje satnikove sumnjive poslove.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio nećak drugog šefa mafije.

Foto: You tube

Kumovi

NOVA TV 20:25

Macani su u neizvjesnosti oko koncesije, sve nade polažu u to da će novac od osiguranja stići unatoč otezanjima. Stanislav i dalje nije dobrodošao kod Spomenke pa je ostao kod Lare, koja je paranoična zbog Tomijeve bliskosti s glumicom na setu. Trač o Matiji se već proširio mjestom.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Şirin povlači potez koji mijenja sve: priznaje da je Koçariju dala informacije i da je, kako bi spasila Ismaila, prodala zemlju Koçariju. U zamjenu traži prekid krvne osvete i zahtijeva da se otkrije tko je Eleni bacio u more.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto vodi Anu matičaru. Ona vraća prsten i odbija se tajno udati za njega, nadajući se da će njezina kolekcija biti uspješna i da će tako prekinuti dogovor s obitelji Otegui.