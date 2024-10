Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama: Blanka je uvjerena da je Mate vara...

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka, 21. listopada do petka, 25. listopada) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Sjene prošlosti

RTL 20:20

PONEDJELJAK Nakon neugodnog susreta sa Zoranom, Mate se vraća Ani i djeci, koji ga smiruju. No Blanka sad misli da je Mate vara. Kad dozna što su mu poslovni suradnici napravili iza leđa, Šimun gubi povjerenje u sve oko sebe.

UTORAK Šimun se zahvaljuje Olgi na pomoći koju mu je pružila dok je bio u zatvoru. Marta je nezadovoljna jer Šimun odgađa povratak u firmu, dok se istodobno sukobljava s Anom oko Šimunovih klijenata; obje koriste trikove kako bi ih pridobile na svoju stranu.

SRIJEDA Šimun nije sretan što je Marta organizirala zabavu za klijente, no ipak ih uspijeva impresionirati. Kasnije Šimun odlazi do Olge, no ona nije sigurna želi li se upuštati u vezu s njim.

ČETVRTAK Sukob između Paule, Marte i Ane daje snage Olgi da se konačno obračuna s “prijateljicama”. No njezina odluka dovodi u pitanje odnos sa Šimunom. Marta iskoristi osjećaje profesora Gorana prema Pauli.

PETAK Olga donosi tešku odluku te otkriva Šimunu strahove koji je muče u vezi njihova odnosa. Šimun teško prihvaća istinu, dok Olga i Edo pripremaju plan osvete za Martu, Paulu i Anu.

La Promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Posluga je bijesna jer Jerónimo mirno šeće hodnicima dok je María Fernández još u Ramoninoj kolibi optužena za krađu koju je on počinio.

UTORAK Drugi očev posjet iznervira Abela i on mu daje nešto novca i zabranjuje mu da opet dođe. To u Manuelu pobudi sumnje.

SRIJEDA Gosti su stigli na La Promesu u lov. Posluga se ustrčala, a gospoda se pripremaju. Ali jedna strašna vijest u novinama uskoro će baciti sjenu na cijeli pothvat.

ČETVRTAK I Feliciano i Curro ranjeni su u lovu. Dr. Bueno i ugledni kirurg dr. Sandoval pomažu Curru, a lakaj je gotovo prepušten sam sebi. Candela se vraća na La Promesu pobijajući Simonine sumnje da je pobjegla s učiteljem Carlosom.

PETAK Currovo je stanje kritično i obitelj mora odlučiti hoće li ga preseliti u Puebla de Teru ili će se brinuti o njemu na La Promesi. Cruz i Lorenzo zagovaraju ostanak u palači.

Zločinački umovi

RTL 2, 20:05

PONEDJELJAK Agenti su na mjestu zločina, pljačke koju su počinili tzv. Face Cards. Nakon eksplozije u banci tim zbraja ljudske žrtve te shvati da su “kralj” Chris Stratton i još neidentificirana “kraljica” uspjeli pobjeći.

UTORAK Dva zločina, naizgled nepovezana, dogode se u San Diegu i Los Angelesu. Agenti sumnjaju da ubojice rade u dosluhu kako bi se osvetili kriminalcima koje je pravni sustav oslobodio.

SRIJEDA Tijelo bez nogu nađeno je u Juarezu. Agenti sumnjaju da je počinitelj kirurg amater, koji očigledno ima problema s narcisoidnom osobnošću. Reidov tajni poziv tajanstvenoj ženi zaintrigira ekipu agenata.

ČETVRTAK Prostitutka iz Miamija ubijena je na način koji podsjeća na nedavna ubojstva životinja u okolici. Tim mora naći ubojicu koji se očito posve oteo kontroli.

PETAK Školskom autobusu izgubio se svaki trag izvan Washingtona pa agenti pokreću masovnu potragu za nestalim učenicima. Uskoro je otkriven bizarni motiv nestanka.

Zauvijek susjedi

NOVA TV, 11:30

PONEDJELJAK Ferdo se hvali dečkima da je u životu osvojio 120 žena i sad namjerava unovčiti svoje bogato iskustvo. Novi biznis zove se: “30 načina kako doći do žene”, a radi se o tečaju za sklapanje veza i brakova.

UTORAK Grof ima novi poslić za Ferdu i Juru. Dečki samo trebaju odvesti vreće nepoznatog sadržaja od točke A do točke B, no u auto im se utrpa nepoznati klinac Marko.

SRIJEDA Ferdi u stan dolazi Lola, Suzanina prijateljica iz djetinjstva koja je nekad bila muško i zvala se Nediljko. Odlučila je postati žensko da može napuštati muškarce. Cure se spremaju za izlazak, odjevene kao muškarci

ČETVRTAK Ferdo je vozio pijan i ostao bez vozačke. Moli Grofa za pomoć, a zabrinuti Jura predlaže mu da žica i Komu koji navodno ima veze na policiji. Sanja je ljuta na tatu jer sad ne može raditi kao trgovački putnik, pa moli Viki da nagovori tatu koji je inspektor da Ferdi vrate vozačku.

PETAK Jura uživa u prekomjernim Lilinim obrocima i prilikom vaganja shvati da ima skoro sto kila. To ga prenerazi i odluči se na “zdravi život” - makrobiotičku prehranu i vježbanje. Počinje svima dosađivati, prozivajući ih za njihov “nezdravi” način života i prehrane, pogotovo Ferdu.

Kumovi

Nova TV, 20:20

PONEDJELJAK Vinko i Aljoša od Tonke saznaju da je Jasenka na psihijatriji. Vinku nije lako čuti da Tonka misli kako je Jasenka potpuno poludjela kad je shvatila da njega ne može vratiti. Ivka sazna da Boško uporno zivka Matiju.

UTORAK Pokret otpora je na mukama jer sutra predaju popis, a još im uvijek fali devetero ljudi. Ivka shvaća da joj neće produljiti vozačku. Teška srca rastaje se od svoje ljubljene četvorke. Milica otkriva da je Marko ipak vlasnik zgrade općine, i da joj je to tajio da je testira, pa se smrtno uvrijedi.

SRIJEDA Vesna odbije snimati drugu sezonu svoje emisije, Lara je poziva da zajedno krenu u privatni biznis. Vinko i Aljoša pripremaju otvaranje hotela, odluče da će za organizaciju angažirati Milicu. Aljoša i Mirjana slučajno se sretnu. Aljoša je poziva kod sebe da ponovno popričaju.

ČETVRTAK U Zaglave dolaze Petar i Josip koji posebno obraduje Martina. I Lara i Tomi se spremaju za povratak iz Zagreba, a u zadnji čas s njima odluči krenuti i Vesna kako bi iznenadila Aljošu. Stanislav i Tomi imaju dirljiv susret, kao i Vesna i Aljoša, iako ih oboje grize savjest, njega zbog Mirjane, nju zbog Brdskoga. Na fešti Martin priznaje Matiji da je i dalje zaljubljen u nju.

Zauvijek zajedno

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Santiago prati šurjakinju u Juárez i nailazi na Nuriju, pokazuje joj crvenu narukvicu, ona je dirnuta. Amelia od muža traži istinu, mora znati je li on zaljubljen u drugu.

UTORAK Fausto ne vjeruje Nurijinu dečku. Nakon što je Jairo sve saznao, svima razotkriva da je Braulio Zepeda Nurijin ljubavnik i da je oženjen.

SRIJEDA Nuria ne želi slušati Braulijeva objašnjenja. Neće mu oprostiti laži, ne vjeruje mu da ga ne zanima njezin novac. On tvrdi da je voli. Santiago kreće u potragu za Carasom, želi odgovore.

ČETVRTAK Fausto novom prijevarom pronalazi drugi način da riješi svoj problem, pokušava sve uvjeriti da je Andrés mrtav, ali Jacinto zna da je on kriv za otmicu.

PETAK Nuria odbija vjerovati da je njezin sin mrtav, premda Fausto i šef policije situaciju prikazuju stvarnom, dio prijevare je i crvena narukvica. Nurijina bol je tolika da želi okončati svoj život.