Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama: Sledi im se krv zbog prizora u krevetu...

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka, 08. srpnja do petka, 12. srpnja) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

Zlatni kavez

Nova TV, 20:20

PONEDJELJAK Hatučin dolazak vjesnik je velikih promjena u vili. Halis-aga bezuvjetno je podupire te počinje biti svjesna autoriteta koji posjeduje, zbog čega su svi ukućani na iglama. Ifakat od liječnika sazna nešto iznenađujuće.

UTORAK Orhan želi iznova steći moć u tvrtki pa se ne ustručava povući neke drastične poteze. Pelinina i Kajina bliskost dovede do novih sukoba, a Sejran oštro upozori Pelin. Ferit i Sejran ostavljaju loše dane iza sebe te ponovno počinju osjećati međusobnu ljubav.

SRIJEDA Ukućanima se sledi krv u žilama od prizora u krevetu, a Ferit se strašno naljuti na Abidina, za kojega smatra da nije odradio dobar posao s osiguranjem. Hatuč prepričava trenutak iz prošlosti i objašnjava da je ona bila prava meta prijetnji.

ČETVRTAK Ferit, koji želi spriječiti da se dogodi nešto loše, suočava se s Akinom. Ferit također nastoji usrećiti Sejran što je više moguće te joj priprema veliko iznenađenje. Dok se par bori za lijepu budućnost, Akin krene s provođenjem plana koji će im pokvariti sreću. Ferit je bijesan i u panici jer je Sejran oteta te na sve moguće načine pokušava saznati tko stoji iza otmice.

La Promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Zahvaljujući Rómulovoj bezuvjetnoj podršci, Pía donosi odluku i potpisuje sporazum s markizom, iako to znači Petrin povratak u La Promesu.

UTORAK Lorenzova prijevara na La Promesi ne završava kao što je očekivao. U posljednjoj očajničkoj partiji pokera Margarita odnese njegovih 25 posto La Promese.

SRIJEDA Zahvaljujući lepezi koju je Jana pronašla u Ramoninoj kolibi, Manuel uspijeva natjerati markizu da kaže istinu o svojoj vezi s nestalom ženom. Jimena konačno odglumi pobačaj. Manuel je očajan jer je više od ičeg želio postati otac.

ČETVRTAK Svi tuguju zbog Jimenina djeteta, a ona jedva skriva olakšanje što je laži došao kraj. I Abel i njezina majka govore joj da bude oprezna.

PETAK Cruz nastoji da udio u La Promesi koji je Lorenzo izgubio na kartama nikad ne dođe u Margaritine ruke, ali ona se ne prestaje boriti za ono što joj pripada.

Viola boje mora

RTL, 21:15

PONEDJELJAK Nakon putovanja Viola je pronašla mir te prihvatila Demira takvoga kakav jest. Ne zamjera mu što ju je odbio jer on ne traži pravu ljubav. Više ne želi raditi kao kriminalistička reporterka jer je shvatila da ne može pomoći nesretnima čije bolne priče iscrpljuju.

UTORAK Demir ne odustaje i pokušava od Righija izvući istinu o nesreći njegove majke. Viola je na rubu živaca jer ne zna kako stvoriti podcast koji joj je novi urednik dao u zadatak. Još je privlači Demir, a Tamara joj savjetuje da spava s njim te ga zaboravi.

SRIJEDA Viola želi znati zašto se Demir nije pojavio na spoju. Demir je otkrio nešto zbog čega se ne želi naći s Violom, no prije nego što joj otkrije, želi biti siguran u svoje sumnje. Anne Ferri je ubijena u kući u kojoj živi njezina majka Maria.

ČETVRTAK Čekajući DNK test, Violet i Demir su na iglama jer bi rezultat mogao promijeniti njihov odnos iz temelja. U policijskoj postaji Demir misli da su se pojavili bračni problemi između Turija i njegove supruge.

Mostovi života

NOVA TV 18:15

PONEDJELJAK Umut nagovori Nursemu da odu na kavu. Nursema se lijepo odjene i slaže majci da ide u posjet rođakinji. Iako stidljiva, počinje razvijati prijateljstvo s Umutom. Doga i Fatih u svađi spominju niz tema. Fatih je bijesan jer se vratila na fakultet a da mu nije rekla.

UTORAK Kivildžim je nervozna zbog svađe kojoj je svjedočila između Doge i Fatiha. Iako se događaj ne odražava na druge članove obitelji zahvaljujući Doginoj razboritosti, odnos između Fatiha i Kivildžim zahlađuje.

SRIJEDA Pembe joj kaže da je vrijeme za udaju kako ne bi ostala stara cura, ali Nursema i ne pomišlja na brak. Nakon što je gotovo podignula tužbu protiv Kivildžim, Kubra je susreće u posve drukčijem okruženju te obje žene uviđaju da je majčinstvo iznad svih predrasuda. Kubra ima autističnog sina kojeg zbog problema s učenjem nijedna škola ne želi upisati.

ČETVRTAK Sasvim slučajno pokušava ga upisati u školu u kojoj je Kivildžim ravnateljica pa razgovaraju o situaciji. Kivildžim saznaje da je Omer odgovorio Kubru od tužbe. Umut i njegov glazbeni sastav priređuju mali ulični koncert za Nursemu. Ljubomorni Fatih traži da Doga ukloni fotografiju s društvene mreže.

Divlje srce

Nova TV, 21:30

PONEDJELJAK Kad se Jaman nakon sprovoda brata Umuta vrati kući sa Sojsalanima, koje smatra obitelji, Alaz ih dočeka s istinom koja će iznenaditi sve. Ta je istina to da je Jamanov otac doktor Guven Ajdin. Neće biti potresen samo Jaman Ali nego će i tkivo obitelji Sojsalan biti dubinski potreseno.

UTORAK Dok traje drama kod Sojsalana, Serhana, koji glumi oštećenog oca i supruga, pritišće i to što Metina više neće moći razdvojiti od Šebnem i kćeri Ruje. Iako Ruja pokušava shvatiti što njezin otac Metin, koji se nakon mnogo godina vratio kući, i majka Šebnem rade, Metin je odlučan da osvoji kćerino srce.

SRIJEDA Dok saznanje da je Guven Ajdin Jamanov otac od usta do usta dolazi do svih, to Neslihan pretvara u lažljivu majku koja je godinama skrivala tu tajnu. Na tu su situaciju osobito bijesni Alaz i Čagla. Jaman Ali, kojeg i tako od tuge boli svaka stanica u tijelu, potresen je tom istinom i nestaje. A opet će ga pronaći Ruja, njegov kompas.

ČETVRTAK Nakon svega što se dogodilo, Jaman Ali osjeća se kao da nikamo ne pripada pa se vraća svojoj obitelji, Asi i Džesuru. Stigla je Nova godina. Edže muči to što je ozdravila zahvaljujući Umutovu srcu i vraća se kući, a Sojsalani se vraćaju u normalu.

Skriveno u raju

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Nina uvjeri Laru da se za Marka vrijedi boriti. Dino je ljubomoran na Marka pa kaže Miji da je Mark zaljubljen u Laru. David se iseli iz Julijina stana. Hrvoje se boji da će izgubiti vlasništvo nad kampom.

UTORAK Edvard predlaže Davidu da ostane kod njega dok ne pronađe alternativno rješenje. Hrvoje je očigledno postao meta nekog moćnika koji želi preuzeti kamp. Julija obeća Pečniku da će pronaći dokaze kojima bi mogla ucijeniti Edvarda.

SRIJEDA Edvard razmišlja kako bi mogao iskoristiti svoje veze i pomoći Hrvoju. Julija pripremi neugodno iznenađenje za Davida. Pečnik ima novi zadatak za Renatu. Frenk otkrije Meri istinu o Ines.

ČETVRTAK Julija odluči uništiti Nadinu karijeru. Čini se da Edvard ima soluciju kojom bi riješio Hrvojev problem. Ines dozna tko joj je ostavio novac za stanarinu.

PETAK Edvard ima dobre vijesti za Hrvoja. Renato stiže samo kako bi sabotirao kamp.