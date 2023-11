Evo što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama: Vraća se Kristina i sprema nove pakosti!

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 27. studenog do petka 1. prosinca) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Nakon utakmice Alen je toliko uzdrman da sumnja u svoje trenersko znanje. Loša igra utječe i na igrače, osobito Matea. Sonja i Alen iznenada se sukobe i čini se da ovog puta nema povratka.

UTORAK Alen i Maja zatečeni su u zagrljaju i vijest se odmah proširi hodnicima Croatije. Dok se Telac oporavlja, Alen i Goran pokušavaju podići samopouzdanje ostatku tima. Sonja pomaže Hermanu, dok Mirko, Jasna, Tonka i Ante odlučuju zajednički uložiti u novi projekt don Marinka.

SRIJEDA Kristina je pripremila neugodna iznenađenja Hermanima, a sve će utjecati na Alena i Maju. Mrzljakov otkaz unosi dodatni nemir u svlačionicu seniora pa Bubalo popušta u svom nastupu. Kupnja parcele je upitna zbog Antine obiteljske situacije. No Mirko ima rješenje.

ČETVRTAK Mirko se nastavlja ponašati kako mu je volja, a Slavko ima nemoralnu ponudu za Bubala. Uskoro će se odigrati odlučujuća utakmica za klub.

PETAK Nakon objave preljuba, Sonja svoj bijes širi na sve strane i nimalo ne štedi Maju i Alena. Bubalovi razgovori s Marićem i dalje su neozbiljni.

Foto: promo

La promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Markiz otkrije sinu Manuelu kako se La Promesa našla u teškoj financijskoj situaciji i Manuel shvaća da može spasiti imanje jedino ako se oženi Jimenom.

UTORAK Nakon razgovora s Janom, Eugenia otkriva kako je razgovarala s Dolores. To preplaši Doñu Cruz te ona zatraži Teresu i Maríju Fernández da joj kažu više o tome.

SRIJEDA Jana uhodi baruna. Uvjerena je da je on ubojica njezine majke jer nosi pečatnjak s grbom La Promese. Odluči se suočiti. Pripreme za Jimenino i Manuelovo vjenčanje prenu Janu.

ČETVRTAK Curro pokuša objasniti majci da se mora bolje hraniti i oporaviti kako bi izbjegla povratak u bolnicu. Ona prvi put ispriča sinu sve o Dolores.

PETAK Doña Cruz pošalje sestru Eugeniju natrag u bolnicu. Leonor oboli zbog nesretne ljubavi, a liječnik ne nalazi simptome koji bi objasnili uzrok njezine bolesti.

Foto: promo

Kumovi

NOVA TV, 20:20

PONEDJELJAK Anđela donosi Vesni svoju kremu za oko, ali joj uvaljuje i “muške kapi” za pomoć Janku jer i dalje nije Luci napravio dijete, a Martin je, Anđela smatra, na putu da dobije drugo.

UTORAK Stipan je na mukama zbog Šimine veze s Kuzmom. Posvađa se sa Šimom pa ona odlazi do mjesta, gdje sreće Milicu. Vesna preuzima inicijativu oko biznisa te tjera Aljošu i Vinka da postave tablu na zemljište.

SRIJEDA Luce je i dalje zatečena glasovnom porukom koju je dobila. Nakon što joj Lara javi da je ordinacija trajno zatvorena, Luce odlučuje otići u Zagreb, u pratnji Lare i Vedrane, kako bi se suočila s Alenom.

ČETVRTAK Martina i Juru, koji ga vozi do restorana kako bi dostavio ribu, zaustavlja policija jer je blokirala cestu u potrazi za Zvonom. Inspektor, pretresajući Jurin auto, pronalazi nešto ilegalno.

PETAK Luce pokušava zadržati Alenovu suprugu na svojoj strani, ali Iva podliježe pod Alenovim pritiskom tvrdeći da je sve bio veliki nesporazum.

Foto: promo

Zločinački umovi

RTL 2, 20:00

PONEDJELJAK Obitelj u Kansas Cityju nađena je mrtva, a druga je nestala. Agenti moraju naći poveznicu između dviju obitelji kako bi pronašli počinitelja. Hotch primi iznenađujuću vijest od Beth koja njihovu vezu stavi na kušnju.

UTORAK Prostitutka iz Miamija ubijena je na način koji podsjeća na nedavna ubojstva životinja. Tim mora naći ubojicu koji se očito posve oteo kontroli. Hotch prima poziv od osobe sa zastrašujućim namjerama.

SRIJEDA Agenti putuju u Santa Monicu kako bi zaustavili ubojicu beskućnika koji ostavlja tijela blizu poznatog pristaništa. Školskom autobusu izgubio se svaki trag pa agenti pokreću masovnu potragu za nestalim učenicima.

ČETVRTAK Nekoliko muških tijela s označenim promjenama u izgledu nađena su u Arizoni pa agenti sumnjiče da se radi o zločinima serijskog ubojice s neobičnom opsesijom. Reid postane nervozan kad njegova tajanstvena žena predloži da se nađu licem u lice.

PETAK Agenti istražuju seriju neobičnih ubojstava na jugu Amerike te doznaju da su zločini počinjeni na način jednog ubojice prije trideset godina. U međuvremenu, Hotch dozna da netko ponavlja zločine, koje je tim nedavno riješio. Reid dozna da je njegova tajanstvena žena nestala.

Foto: promo

Na granici

Nova TV, 21:15

PONEDJELJAK Na večeri kod Bože i Ivane neprestano se podbadaju Marko i Petra, a sve eskalira Markovim gušenjem komadićem hrane. Spasi ga Toni. Marko odlazi s večere i napije se sa Željkom.

UTORAK Iznervirana Petra prihvati Tonijev poziv za izlazak, ali odbija to nazvati spojem. Tomo je u problemu nakon što je čuo da Petra i Toni izlaze te sve čini da bi sakrio tu informaciju od Marka, koji uporno tvrdi da je prebolio Petru.

SRIJEDA Petra pristaje na Zorkin plan da preko Tonija švercaju. Tomo fotka Marka i stavi ga na internetsku stranicu Vatrica.ba. Marka odmah krenu nazivati žene i muškarci, no brzo shvaća da je to Tomino maslo. Nediljko dobije ideju kako do novca od osiguranja - opljačkat će vlastiti dućan.

ČETVRTAK Marko s Tomom kreće u lov na žene koji počinje u Antinu lokalu. Gordana donosi Penavama dječju robicu, a Anđelka se ražesti i gotovo potuče s njom jer joj je donijela uništenu i staru robicu.

PETAK Mijo poludi kad sazna da je Mirela novac od nagrade potrošila na novi bicikl za dijete koje još ni ne hoda. Očajni Mijo moli Gordanu da izgladi stvari s Anđelkom, ali pokušaj pođe ukrivo i one se još jače posvađaju. Božo prelomi i ipak se prijaviti na plesno natjecanje.

Foto: promo

Dva svijeta, jedna ljubav

HRT 1, 12:25

PONEDJELJAK Melissa se zbližava s Anitom. Ariel uspije otvoriti lijes i svi otkriju da je pun kamenja. Emíliji se potvrdi pretpostavka da je Bernardo živ. Vitória pati jer nema nikakvih vijesti o njezinu sinu.

UTORAK Ariel zamoli Bernarda sadnicu ruže i moli ga da se pokuša prisjetiti svega. Gema obeća Raulu da će se brinuti o Chicu dok on radi kao vrtlar u palači. Melissa obeća da će Alexa naučiti cijelu klavirsku skladbu.

SRIJEDA Pedro uvrijedi Chica, a Gema to ne vidi. Mássimu je zabavno kad sazna od Felicije da Salomé vjeruje kako je on ljubavnik gđe Neném. Dorotéia zlostavlja Neném.

ČETVRTAK Dr. Botelho pozove Neném da mu bude pratnja na zabavi dobrodošlice Robertu. Mássimo iskorištava Saloméinu privremenu poniznost da je kaznio.

PETAK Vitória se prisjeća posljednjeg razgovora s mužem Albertom u kojemu mu otkriva da Bernardo nije njegov sin nego plod njezine strasti iz mladosti. Walmir daruje Riti cvijeće.