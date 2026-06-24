Doznajte što vas ove srijede, 24. lipnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Sevde dolazi u konak Kordaglıjevih i pred Meryem iznosi teške optužbe o Ziyanu i prošlosti koju su mnogi pokušali zakopati. Njezine riječi duboko potresu Meryem.
La Promesa
HRT1 13:20
Čini se da je Jacobo nakon duge istrage otkrio podrijetlo Catalininih pisama. Manuel prizna Toñu da još ne vjeruje Enori. Leocadia upozori Curra što će mu se dogoditi nakon Ángelina vjenčanja s Beltránom.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
U pokušaju da odvrati tim od istrage o svom sinu, O’Neal ih usmjerava na drugi slučaj. U međuvremenu, Burgess se prisjeća teških trenutaka.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Ljubavni odnosi u obitelji Albora prolaze kroz nova iskušenja. Alya sve više osjeća posljedice toga što je stala uz Cihana, dok Boran ne može podnijeti njezinu sreću i uspjeh. Njegov pokušaj da joj pokvari važan trenutak dovodi do novog sukoba s Cihanom, ali Boran neće stati.
San snova
RTL 20:15
Tučnjava juniora imat će vrlo ozbiljne posljedice za Matea, no Alenova reakcija otvara zanimljive mogućnosti za Croatiju. Herman pokušava prekinuti zaruke Kristine i Zvonimira.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Margarita kaže Ani da bi Carlos mogao biti umiješan u otmicu i smrt Kathy Méndez. Sara se sukobi s Carlosom. Smijeni ga s direktorskog mjesta i optuži ga da je umiješan u ubojstvo. Cristina je naoružana i dolazi pred Alberta.
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