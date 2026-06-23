Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO je i ovog tjedna pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje serija u Hrvatskoj! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za večernji maraton!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. From (IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%)

Napeta horor serija o stanovnicima tajanstvenog američkog gradića iz kojeg nitko ne može pobjeći, a noću im prijete jeziva stvorenja iz šume. (SAD, 2022., Horor, Nadnaravno)

2. Rick and Morty (IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%)

Animirana znanstveno-fantastična komedija o genijalnom, ali nestabilnom znanstveniku Ricku i njegovom unuku Mortyju koji putuju kroz svemir i alternative stvarnosti. (SAD, 2013., Animacija, Sci-fi)

3. House of the Dragon (IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%)

Epohalna fantazija o usponu i padu dinastije Targaryen, s više od 15 zmajeva pod njihovom vlašću. Intrige, borbe za prijestolje i spektakularni vizuali. (SAD, 2022., Fantazija)

4. Euphoria (IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%)

Provokativna drama o skupini srednjoškolaca koji se suočavaju s ljubavnim, obiteljskim i društvenim izazovima u svijetu obilježenom drogom i društvenim mrežama. (SAD, 2019., Drama)

5. The Miniature Wife (IMDB: 6.1)

Neobična dramedija o bračnom paru čiji se odnos mijenja nakon što žena postane visoka samo 15 centimetara. (SAD, 2026., Drama, Komedija)

6. Proud (IMDB: 6.9)

Priča o mladom, samouvjerenom gej muškarcu Filipu, čiji se život iz temelja mijenja nakon obiteljske tragedije. (Poljska, 2026., Drama, LGBT)

7. Baby Lemmings

Animirana serija o veselim i znatiželjnim leminzima koji sa svojim životinjskim prijateljima istražuju čuda kanadske šume. (Francuska, 2026., Animacija)

8. The Other Bennet Sister (IMDB: 8.3)

Duhovita period drama o Mary Bennet, neuglednoj i nesigurnoj sestri iz poznate obitelji, koja odlučuje uzeti sudbinu u svoje ruke. (UK, 2026., Drama)

9. Bring Me The Beauties: A Model Cult

Dokumentarna serija o kultu Eternal Values iz New Yorka osamdesetih i devedesetih godina, predvođenom Frederickom von Mierersom. (SAD, 2026., Dokumentarna)

10. Ultras: Passion and Death

Dokuserija o španjolskom ultras nogometnom pokretu, istražujući tragedije koje su zauvijek promijenile sportsku i društvenu scenu zemlje. (SAD, 2026., Dokumentarna, Nogomet)

Ako tražite inspiraciju za bingeanje ili filmsku večer, ova lista je vaš vodič kroz najpopularnije naslove na HBO-u. Koji je vaš favorit s popisa?