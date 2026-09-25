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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Foto: promo
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Doznajte što vas očekuje ovog petka, 25. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Kumovi

NOVA TV 20:25

Stanislav neuspješno nagovara Ivku da ode na ostavinsku raspravu dok oboje informaciju o ostavinskoj skrivaju pred obitelji. Marko organizira javno čitanje.

Foto: NOVA TV

La promesa

HRT 1 13:22

Petra zamoli Martinu za financijsku pomoć za utočište. Curro odluči da neće još poslati pismo kralju.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Severide i Casey istražuju zašto je došlo do požara u tvornici hrane za kućne ljubimce. Severide razmišlja zaprositi Stellu.

Foto: promo

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Ante mjestu predstavlja Dominika - njihovog novog svećenika. Mještani se pobune kad shvate da će ga morati sami plaćati. Josip i Rajko slave povratak unuka Vite, dok ih pozivom ne prekine Slavica koja obavijesti Josipa da se u mjestu donose važne odluke bez njega.

Foto: Nova TV

Plamen ljubavi 

HRT1 12:25

Miguel kaže Filipeu da će Zé pokušati nešto protiv eko hotela. Primjećuje da je Luísa izgubila razum nakon što su je uboli nožem. Luísa kaže Tomásu da zna da trguje drogom. On pokušava to poreći, ali onda sve prizna.

Foto: HRT

San snova

RTL2 13:00

Udruženi Alen, Maja i Zvonimir dolaze do Bubala kako bi mu ispričali kako su se stvari odigrale, no on je odlučan pronaći drugo rješenje. Mirko ne želi ostaviti nogometnu akademiju u Dadinim rukama.

Foto: RTL

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