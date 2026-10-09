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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: RTL
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Doznajte što vas 9. listopada očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Cvita se suočava s time da će Petru morati otkriti istinu o sestrama, dok Mirjana sumnja u njezin način odgoja. Zora je rastrgana između života koji ima i Filipove ponude.

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20 

Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.

Chicago Fire - Season 8
Foto: NBC

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Catarina leži na podu bez svijesti, s inhalatorom za astmu u ruci. Miguel razgovara s muškarcem koji je tvrdio da ima informacije o Catarini i prekida poziv.

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