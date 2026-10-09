Doznajte što vas 9. listopada očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...
DNEVNI PREGLED
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
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Divlje pčele
RTL 20:15
Cvita se suočava s time da će Petru morati otkriti istinu o sestrama, dok Mirjana sumnja u njezin način odgoja. Zora je rastrgana između života koji ima i Filipove ponude.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Catarina leži na podu bez svijesti, s inhalatorom za astmu u ruci. Miguel razgovara s muškarcem koji je tvrdio da ima informacije o Catarini i prekida poziv.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
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