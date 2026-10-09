Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Cvita se suočava s time da će Petru morati otkriti istinu o sestrama, dok Mirjana sumnja u njezin način odgoja. Zora je rastrgana između života koji ima i Filipove ponude.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.

Foto: NBC

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Catarina leži na podu bez svijesti, s inhalatorom za astmu u ruci. Miguel razgovara s muškarcem koji je tvrdio da ima informacije o Catarini i prekida poziv.