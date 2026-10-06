FOTO Sjećate li se glumačke postave hit-serije 'CSI'? Evo gdje su danas i čime se bave

Početkom 2000-ih malo se koja televizijska serija mogla mjeriti s popularnošću "CSI: Crime Scene Investigation". Kriminalistička drama prikazivala se od 7. listopada 2000. do 2015. godine, a pratila je tim istražitelja iz Las Vegasa koji su uz pomoć forenzičkih dokaza rješavali ubojstva. Posebno je uspješna bila tijekom prvih sedam sezona, kada ju je svakog tjedna u prosjeku pratilo više od 20 milijuna gledatelja.
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Veliki uspjeh serije obilježio je i karijere njezinih glumaca. William Petersen i Marg Helgenberger postali su televizijske zvijezde zahvaljujući ulogama Gila Grissoma i Catherine Willows, dok je "CSI" dodatno afirmirao Garyja Dourdana i Jorju Fox. U kasnijim sezonama postavi su se pridružila i velika imena poput Laurencea Fishburnea i Teda Dansona, a nakon završetka serije glumci su krenuli različitim profesionalnim putevima.
| Foto: Profimedia
Veliki uspjeh serije obilježio je i karijere njezinih glumaca. William Petersen i Marg Helgenberger postali su televizijske zvijezde zahvaljujući ulogama Gila Grissoma i Catherine Willows, dok je "CSI" dodatno afirmirao Garyja Dourdana i Jorju Fox. U kasnijim sezonama postavi su se pridružila i velika imena poput Laurencea Fishburnea i Teda Dansona, a nakon završetka serije glumci su krenuli različitim profesionalnim putevima.
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Foto: Profimedia
Veliki uspjeh serije obilježio je i karijere njezinih glumaca. William Petersen i Marg Helgenberger postali su televizijske zvijezde zahvaljujući ulogama Gila Grissoma i Catherine Willows, dok je "CSI" dodatno afirmirao Garyja Dourdana i Jorju Fox. U kasnijim sezonama postavi su se pridružila i velika imena poput Laurencea Fishburnea i Teda Dansona, a nakon završetka serije glumci su krenuli različitim profesionalnim putevima.
| Foto: Profimedia
William Petersen u "CSI: Crime Scene Investigation" utjelovio je dr. Gila Grissoma, forenzičkog entomologa i velikog zaljubljenika u znanost koji je postao jedan od zaštitnih znakova serije. Petersen je 2015. za Entertainment Weekly otkrio kako CBS u početku nije imao previše vjere u projekt pa je uspjeh iznenadio i samu glumačku ekipu. "Uvijek smo govorili koliko je sve to bilo sudbinsko. Bila je to prava ideja, u pravo vrijeme, s pravim ljudima, na pravom mjestu i nitko nam se nije miješao", rekao je.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Nakon devet sezona Petersen se povukao iz glavne glumačke postave, ali je ostao povezan sa serijom kao izvršni producent. Poslije "CSI-ja" pojavio se u komediji "Seeking a Friend for the End of the World" iz 2012. te televizijskoj drami "Manhattan" 2015. godine. Od Grissoma se ipak nije potpuno oprostio pa se nekoliko puta vraćao kao gost, uključujući finale originalne serije 2015. godine.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Svoju najpoznatiju ulogu ponovno je preuzeo 2021. u prvoj sezoni nastavka "CSI: Vegas", na kojem je također radio kao izvršni producent. Petersen se ženio dva puta, a otac je troje djece, među kojima su i blizanci koje je dobio uz pomoć surogat-majke.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Marg Helgenberger u "CSI: Crime Scene Investigation" utjelovila je ambicioznu Catherine Willows, koja je tijekom serije napredovala od analitičarke krvnih tragova do voditeljice noćne smjene, a na kraju i ravnateljice kriminalističkog laboratorija. Uloga joj je donijela dvije nominacije za nagradu Emmy, a iz redovite postave serije povukla se 2013. godine.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nakon odlaska iz "CSI-ja" Helgenberger je preuzela glavnu ulogu u CBS-ovoj seriji "Intelligence", a pojavila se i u posljednjoj sezoni serije "Under the Dome". Kao Catherine vratila se u finalu „CSI-ja“ 2015., dok je od 2019. do 2021. glumila sutkinju Benner u pravnoj drami "All Rise". U kriminalistički laboratorij ponovno se vratila 2022. u seriji "CSI: Vegas". "Bilo je sjajno ponovno uskočiti u njezine čizme i uske traperice", rekla je o povratku ulozi koju je igrala toliko godina.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Privatno, Helgenberger je od 1989. do 2010. bila u braku s glumcem Alanom Rosenbergom, kojeg je upoznala na setu serije "Ryan's Hope". Zajedno imaju jednog sina, a glumica se 2022. ponovno udala, ovoga puta za kaskadera Charlieja Haugka.
| Foto: Instagram
George Eads utjelovio je pouzdanog istražitelja Nicka Stokesa, jednog od najomiljenijih likova "CSI-ja". Bio je jedini glavni član originalne postave koji je ostao u seriji svih 15 sezona, a njegova priča završila je odlaskom iz Las Vegasa zbog novog posla u San Diegu.
| Foto: YouTube
Nakon toliko godina Eads je Nicka poznavao bolje od ikoga, a još je 2002. za Entertainment Weekly otkrio da se često borio za smjer u kojem će se njegov lik razvijati. "Svakog se dana borim za integritet lika i za to kamo želim da ide", rekao je, dodajući kako su glumci imali mogućnost surađivati sa scenaristima i utjecati na svoje likove.
| Foto: Instagram
Nakon posljednje sezone Eads se nije vratio u dvosatno finale "CSI-ja". Već 2016. pridružio se novoj verziji serije "MacGyver", u kojoj je tri godine glumio Jacka Daltona. Jedan od njegovih posljednjih televizijskih angažmana bila je uloga trenera u dvije epizode pete sezone popularne serije "This Is Us".
| Foto: Instagram
Jorja Fox je u "CSI: Crime Scene Investigation" glumila analitičarku Saru Sidle, čiju je priču obilježila i komplicirana ljubavna veza s Gilom Grissomom. Nakon bolnog prekida u 13. sezoni, jedan od najpoznatijih parova serije ipak je dobio sretan završetak kada su se Sara i Grissom ponovno spojili u finalu.
| Foto: YouTube
Fox je bila dio glavne postave tijekom prvih osam sezona, nakon čega se povremeno pojavljivala kao gošća, a u 11. sezoni ponovno se vratila u redovitu postavu. Nakon završetka serije priznala je da je Sara možda bila jedan od najmanje omiljenih likova među gledateljima. "Pokušavala sam to shvatiti kao kompliment. Bez obzira na to jesu li je obožavatelji voljeli ili mrzili, barem su bili emocionalno vezani uz Saru", rekla je 2015. za Entertainment Weekly.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Osim u filmu "Memento" iz 2000., Fox je kasnije glumila u znanstvenofantastičnim filmovima "3022" iz 2019. i "The Map of Tiny Perfect Things" iz 2021., prije nego što se ponovno vratila ulozi Sare u prvoj sezoni "CSI: Vegas". Privatno je vegetarijanka, a tijekom godina aktivno je podržavala PETA-u i druge organizacije koje se bave zaštitom životinja.
| Foto: YouTube
Gary Dourdan je u "CSI: Crime Scene Investigation" glumio talentiranog, ali problematičnog Warricka Browna, forenzičkog analitičara koji se borio s ovisnošću o kockanju. Uloga mu je donijela dvije NAACP Image Awards, a njegov lik doživio je tragičan kraj početkom devete sezone.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nakon odlaska iz "CSI-ja", Dourdan je nastavio televizijsku karijeru te se pojavljivao u nizu serija, među kojima su "Being Mary Jane", "The Family Business" i "First Wives Club". Gledatelji su ga mogli vidjeti i u dvije epizode druge sezone serije "And Just Like That...", nastavka kultnog "Seksa i grada".
| Foto: pixsell/ilsutracija
Privatno, Dourdan je otac dvoje djece.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Eric Szmanda je karijeru u "CSI: Crime Scene Investigation" započeo kao laboratorijski tehničar Greg Sanders, isprva u sporednoj ulozi. Od treće sezone postao je dio glavne glumačke postave, a njegov lik s vremenom je napustio laboratorij i postao službeni istražitelj na mjestima zločina.
| Foto: Instagram
Szmanda je u seriji ostao sve do njezina završetka 2015. godine. "Nisam imao pojma da će serija trajati 15 godina. Mislim da više nikada neću imati posao koji će trajati toliko dugo, zato sam sretan i zahvalan", rekao je tada za Entertainment Weekly.
| Foto: Instagram
Nakon "CSI-ja" Szmanda se pojavio u televizijskom filmu "Near Extinction: Shangri-La" iz 2018., dok se svojoj najpoznatijoj ulozi vratio 2023. godine. Grega Sandersa ponovno je utjelovio u drugoj sezoni serije "CSI: Vegas".
| Foto: Instagram
Robert David Hall je u "CSI: Crime Scene Investigation" glumio mrtvozornika dr. Ala Robbinsa, zbog čega je najveći dio svojih scena tijekom 15 godina provodio u mrtvačnici i obavljajući obdukcije. "Petnaest godina borio sam se da izađem iz mrtvačnice. Ali nema veze. Moj posao bio je izvaditi metak i reći: ‘Otišli su onuda’", našalio se 2015. za Entertainment Weekly.
| Foto: Instagram
Prije dugogodišnjeg angažmana u "CSI-ju", Hall je već imao bogatu glumačku karijeru. Pojavio se u filmovima "Starship Troopers" iz 1997. i "The Negotiator" iz 1998., kao i u brojnim popularnim televizijskim serijama, među kojima su "L.A. Law", "Beverly Hills, 90210" i "The Practice". Hall je od 1999. godine u braku s Judy Sterns, a iz prethodnog braka ima sina.
| Foto: YouTube