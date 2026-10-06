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26 GODINA KASNIJE

FOTO Sjećate li se glumačke postave hit-serije 'CSI'? Evo gdje su danas i čime se bave

Početkom 2000-ih malo se koja televizijska serija mogla mjeriti s popularnošću "CSI: Crime Scene Investigation". Kriminalistička drama prikazivala se od 7. listopada 2000. do 2015. godine, a pratila je tim istražitelja iz Las Vegasa koji su uz pomoć forenzičkih dokaza rješavali ubojstva. Posebno je uspješna bila tijekom prvih sedam sezona, kada ju je svakog tjedna u prosjeku pratilo više od 20 milijuna gledatelja.
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Veliki uspjeh serije obilježio je i karijere njezinih glumaca. William Petersen i Marg Helgenberger postali su televizijske zvijezde zahvaljujući ulogama Gila Grissoma i Catherine Willows, dok je "CSI" dodatno afirmirao Garyja Dourdana i Jorju Fox. U kasnijim sezonama postavi su se pridružila i velika imena poput Laurencea Fishburnea i Teda Dansona, a nakon završetka serije glumci su krenuli različitim profesionalnim putevima. | Foto: Profimedia
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Veliki uspjeh serije obilježio je i karijere njezinih glumaca. William Petersen i Marg Helgenberger postali su televizijske zvijezde zahvaljujući ulogama Gila Grissoma i Catherine Willows, dok je "CSI" dodatno afirmirao Garyja Dourdana i Jorju Fox. U kasnijim sezonama postavi su se pridružila i velika imena poput Laurencea Fishburnea i Teda Dansona, a nakon završetka serije glumci su krenuli različitim profesionalnim putevima. | Foto: Profimedia
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