FOTO Sjećate li se glumačke postave hit-serije 'CSI'? Evo gdje su danas i čime se bave

William Petersen u "CSI: Crime Scene Investigation" utjelovio je dr. Gila Grissoma, forenzičkog entomologa i velikog zaljubljenika u znanost koji je postao jedan od zaštitnih znakova serije. Petersen je 2015. za Entertainment Weekly otkrio kako CBS u početku nije imao previše vjere u projekt pa je uspjeh iznenadio i samu glumačku ekipu. "Uvijek smo govorili koliko je sve to bilo sudbinsko. Bila je to prava ideja, u pravo vrijeme, s pravim ljudima, na pravom mjestu i nitko nam se nije miješao", rekao je. | Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION