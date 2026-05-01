Doznajte što vas danas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...
Evo što vas ovog petka očekuje u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Četiri mjeseca kasnije, život u Vrilu ide svojim tijekom. Za neke je život lijep, za neke težak, a za neke nepodnošljiv. Zora živi u izolaciji dok ne rodi. Katarina svoje dane dijeli između Zore i Domazeta.
La Promesa
HRT 1 13:20
Pía pokuša apelirati na Cristóbalovu humanost i kaže mu da je bila zlostavljana.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Tim istražuje otmicu tinejdžerice koja je iz bogate obitelji. Otkrivaju da je otmica bila namještena, a djevojka u vezi s jednim od pljačkaša.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Uoči posjeta socijalne radnice, na Macanovu imanju cijela se obitelj grozničavo trudi prikazati savršeno obiteljsko okruženje. Luce preispituje lijek Digresiv, privremeno ga uskraćuje Janku i provjerava nuspojave kod drugih.
Crno more
NOVA TV 18:05
Na putu prema Esme sve se iznenada pretvara u borbu za goli spas kada Fadime i Eleni shvate da kočnice ne rade. Dok se vozilo otima kontroli, postaje jasno da iza svega možda stoji smišljena sabotaža. U sjeni obiteljskih obračuna, neizrečenih ljubavi i planova za osvetu, sudbina nekoliko života visi o niti.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Cristina dobije Albertove papire za rastavu i pada u duboku emocionalnu krizu. Poricanje i tuga navode je da se sukobi s njim.
