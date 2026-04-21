Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 21. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Domazetova ljubomora izluđuje Katarinu. Čavka ne priznaje svoje zločine Terezi, ali zna da će se morati prikloniti njoj ili Anti. Čavka dozna gdje Ante drži ključ od sefa s novcem koji će im biti potrebni za bijeg.
La Promesa
HRT 1 13:20
Federico baci novo svjetlo na sve što je Vera mislila da zna o svojoj obitelji. Nađu komad Angeline odjeće koju je Lorenzo namjerno ostavio.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Upton mora surađivati s detektivom s kojim se već susrela u prošlosti kako bi riješila višestruko ubojstvo. Taj detektiv ubrzo je pronađen mrtav i slučaj dobiva obrat.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Braco otkrije Mirjani novosti o Ruži, a ona je zabrinuta kad se u gostionici pojavi Ikica. Goran za to vrijeme organizira “sigurnu kuću”. Frustriran zbog koncesije koju će sad dobiti netko drugi, Janko se želi veseliti barem obećanom stanu na Kukuzovcu, ali Luce odgađa reći Anđeli.
Crno more
Nova TV 18:05
Oruç i Eleni pokušavaju pronaći zajednički jezik nakon svega što ih je udaljilo, ali novi razvoj događaja ponovno ih uvlači u vrtlog opasnih odluka. Adil kreće u brutalnu provjeru lojalnosti i pred najbliže postavlja granice. Fadime i Iso sve teže skrivaju istinu o svom odnosu.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Barbara sazna da će Isabel biti na reviji s Albertom i upozorava Cristinu koja je želi izbjeći kako bi spriječila skandal. Nazove Gloriju i otkrije joj da Isabel živi s njima.
