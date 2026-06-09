Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Melek, djevojka koju progone snovi o nepoznatom dječaku, slučajno upoznaje Serhata nakon svađe na ulici. Iako se isprva sukobljavaju, među njima se stvara neobjašnjiva povezanost, a Melek shvaća da je Serhat dječak iz njezinih snova.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Martina organizira intimnu večeru kako bi pokušala popraviti odnos s Jacobom, ali ne uspije. Leocadia ponudi Beltránu velikodušan miraz kako bi ga nagovorila da se oženi Ángelom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Oporavljajući se od smrti doušnice Anne Avalos, Voight se suočava s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Dok Boran postaje sve opasniji, Cihan vodi iscrpljujuću borbu kako bi ga opet stavio pod kontrolu. Vidjevši Kaya slomljenog neposredno prije vjenčanja, Cihan odlučuje bratu otkriti dugo skrivanu istinu.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Zabrinut za Isa, Oruč odluči uzvratiti Eyüphanu, no Eleni ga spašava iz automobila koji samo što nije eksplodirao i traži pomoć od Adila. Tijekom velikog obračuna u vili Koçari, Adil saznaje da su Iso i Fadime prisilno vjenčani.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina pristane pratiti Alberta na izložbu njegovih slika, ali Anin na televiziji u dućanu privuče njegovu pozornost. Kad Cristina shvati što se događa, ukoči se od straha.