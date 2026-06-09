Doznajte što vas ovog utorka očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.'...
Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 20:25
Melek, djevojka koju progone snovi o nepoznatom dječaku, slučajno upoznaje Serhata nakon svađe na ulici. Iako se isprva sukobljavaju, među njima se stvara neobjašnjiva povezanost, a Melek shvaća da je Serhat dječak iz njezinih snova.
La Promesa
HRT1 13:20
Martina organizira intimnu večeru kako bi pokušala popraviti odnos s Jacobom, ali ne uspije. Leocadia ponudi Beltránu velikodušan miraz kako bi ga nagovorila da se oženi Ángelom.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Oporavljajući se od smrti doušnice Anne Avalos, Voight se suočava s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa.
Daleki grad
NOVA TV 21:15
Dok Boran postaje sve opasniji, Cihan vodi iscrpljujuću borbu kako bi ga opet stavio pod kontrolu. Vidjevši Kaya slomljenog neposredno prije vjenčanja, Cihan odlučuje bratu otkriti dugo skrivanu istinu.
Crno more
NOVA TV 18:10
Zabrinut za Isa, Oruč odluči uzvratiti Eyüphanu, no Eleni ga spašava iz automobila koji samo što nije eksplodirao i traži pomoć od Adila. Tijekom velikog obračuna u vili Koçari, Adil saznaje da su Iso i Fadime prisilno vjenčani.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Cristina pristane pratiti Alberta na izložbu njegovih slika, ali Anin na televiziji u dućanu privuče njegovu pozornost. Kad Cristina shvati što se događa, ukoči se od straha.
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