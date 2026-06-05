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NAPETOST RASTE

Večeras pretposljednja epizoda sezone! Evo što će biti u Divljim pčelama: Ivica nestaje, svi brinu

Piše 24sata,
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Večeras pretposljednja epizoda sezone! Evo što će biti u Divljim pčelama: Ivica nestaje, svi brinu
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Foto: rtl

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a od 20.15 sati pred gledateljima je pretposljednja epizoda sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'.

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Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica nestaje. Cijelo mjesto je zabrinuto. U odsustvu, Ivica kriomice nabavlja pištolj. S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza, a Domazet je zabrinut zbog moguće Vukasove odmazde.

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Luce govori Krsti da ne širi vijest o njezinoj trudnoći, no on si ne može pomoći. Nakon što se Teodora napokon pristala razvesti od Jakova, Ksenija povlači neočekivani potez. Jakov donosi Kati vijest o razvodu i obećava joj da će s njom ostati zauvijek.

Foto: rtl

Vice misli da je sve sredio u svoju korist te nakon potpisanog razvoda odlazi iz Vrila s koferom novca. No na izlasku ga netko neočekivano presreće...

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'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

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