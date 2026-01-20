Doznajte što vas očekuje ovog utorka 20. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Evo što vas ovog utorka očekuje u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Domazet je prisiljen priznati Badurini pravi razlog svog dolaska u Vrilo. Kate, šokirana viješću o Teodorinoj trudnoći, traži od Jakova da se vrati supruzi. Luce izbacuje Krstu iz kuće. Mirjana traži od Domazeta da istraži odnos između Zore i Josipa, uvjerena kako su tri sestre manipulirale Josipom.
La Promesa
HRT1 13:20
María Fernández optuži Petru da je tužila oca Samuela biskupiji. Rómulo poljubi Emiliju. Vera kaže Lopeu da je narukvica iz draguljarnice lažna.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Halstead mora proživjeti događaje iz prošlosti kad policija zbog eksplozije istražuje njegova bivšega vojnoga kolegu. Upton žali zbog svoje uloge u Waltonovoj smrti.
Tajne prošlosti
NOVA TV 16:30
Dok svi trče prema Berrak, Serhat pokušava spasiti Zeynep, koja je doživjela šok: napadnuta je u kući i jedva stoji na nogama. Tvrdi da joj je netko namjerno prišao s leđa i udario je, a napadač je nosio masku. Još je jezivije što alarm u kući nije reagirao, što znači da je netko morao znati šifru.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Cihan odbija odustati. Tvrdi da Boran nema šanse bez transplantacije i da je jedino ispravno da on preuzme rizik. Alya tad iznosi vlastiti plan: ona će dati bubreg Boranu.
Cacau
HRT1 12:30
Quim govori da neće moći lako napustiti zemlju kad su novinari pred vratima. Rosa i Soraia govore Loli da je Simone pokušala nauditi Marquinhu i da će se Cacau vratiti u Brazil.
