Evo što vas ovog utorka očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Nova Tv

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 20. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet je prisiljen priznati Badurini pravi razlog svog dolaska u Vrilo. Kate, šokirana viješću o Teodorinoj trudnoći, traži od Jakova da se vrati supruzi. Luce izbacuje Krstu iz kuće. Mirjana traži od Domazeta da istraži odnos između Zore i Josipa, uvjerena kako su tri sestre manipulirale Josipom.

Sinj, 16.09.2025 - Snimanje serije Divlje pcele u produkciji RTL-a
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

María Fernández optuži Petru da je tužila oca Samuela biskupiji. Rómulo poljubi Emiliju. Vera kaže Lopeu da je narukvica iz draguljarnice lažna.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Halstead mora proživjeti događaje iz prošlosti kad policija zbog eksplozije istražuje njegova bivšega vojnoga kolegu. Upton žali zbog svoje uloge u Waltonovoj smrti.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u sapunicama: Jakov sve više očajava - rastati se od trudne Teodore ili ne....
Evo što vas čeka u sapunicama: Jakov sve više očajava - rastati se od trudne Teodore ili ne....

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Dok svi trče prema Berrak, Serhat pokušava spasiti Zeynep, koja je doživjela šok: napadnuta je u kući i jedva stoji na nogama. Tvrdi da joj je netko namjerno prišao s leđa i udario je, a napadač je nosio masku. Još je jezivije što alarm u kući nije reagirao, što znači da je netko morao znati šifru.

tajne prošlosti
Foto: Nova Tv

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Cihan odbija odustati. Tvrdi da Boran nema šanse bez transplantacije i da je jedino ispravno da on preuzme rizik. Alya tad iznosi vlastiti plan: ona će dati bubreg Boranu.

Foto: NOVATV

Cacau

HRT1 12:30

Quim govori da neće moći lako napustiti zemlju kad su novinari pred vratima. Rosa i Soraia govore Loli da je Simone pokušala nauditi Marquinhu i da će se Cacau vratiti u Brazil.

