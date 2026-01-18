Evo što vas čeka u sapunicama: Jakov sve više očajava - rastati se od trudne Teodore ili ne....

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Domazet se suočava s Antom. Jakov očajava i ne zna kako dalje; reći Katrini istinu ili se rastati od trudne Teodore? U selo dolazi Krstina zaručnica otkrivajući da on vodi dvostruki život. Čavka je prepoznao Terezine osjećaje te je pokušava zadržati uz sebe. Badurina suočava Tomu s dokazima o njegovoj prošlosti. Rajka otkriva pravu očevu oporuku.

UTORAK Domazet je prisiljen priznati Badurini pravi razlog svog dolaska u Vrilo. Kate, šokirana viješću o Teodorinoj trudnoći, traži od Jakova da se vrati supruzi. Luce izbacuje Krstu iz kuće. Mirjana traži od Domazeta da istraži odnos između Zore i Josipa, uvjerena kako su tri sestre manipulirale Josipom.

ČETVRTAK Jakov prihvaća Teodorine uvjete. Katini osjećaji prema Domazetu postaju sve snažniji. Badurina se sprema razotkriti Domazeta. Ante podsjeća Rajku na njihovu staru tajnu. Cvita je sad na meti ne samo Mirjane nego i drugih ukućana. Luce mora odlučiti kako će nastaviti život nakon što je doznala istinu o Krsti. Slučajan susret Zore i Nikole otkrit će Zorine prave osjećaje. Odluka o razvlaštenju je stigla u Vrilo, no Kate je spremna boriti se do samoga kraja.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK María otkrije da je Samuel dobio opomenu od biskupije. Curro istražuje zašto bi ga Jacobo htio ubiti. Leocadia predlaže da Lisandro bude kum Catalinine i Adrianove djece.

UTORAK María Fernández optuži Petru da je tužila oca Samuela biskupiji. Rómulo poljubi Emiliju. Vera kaže Lopeu da je narukvica iz draguljarnice lažna.

SRIJEDA Curro prizna Píji da su Janu trovali svi, pa i on. Burdina kaže Manuelu da mu je Toño lagao. María Fernández otkrije novo pismo koje je Samuel dobio od biskupije.

ČETVRTAK María Fernández poludi kad otkrije da će Samuela ekskomunicirati. Catalina i Adriano slože se da će dopustiti da Lisandro bude kum njihove djece.

PETAK Catalina i Pía skuju plan da spriječe Emilijin odlazak. María Fernández pred svima optuži Petru da je tužakala oca Samuela. Lorenzo pokušava izluditi Eugeniju dok spava.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Ubijena je doušnica koja je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo jedno je u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć da ga identificira.

UTORAK Halstead mora proživjeti događaje iz prošlosti kad policija zbog eksplozije istražuje njegova bivšega vojnoga kolegu. Upton žali zbog svoje uloge u Waltonovoj smrti.

SRIJEDA Upton razmišlja reći Halsteadu sve o ubojstvu Waltona. Njezino kajanje dogodi se u trenutku kad osumnjičenik zamalo počini samoubojstvo u pritvoru.

ČETVRTAK Ruzek od mentora traži pomoć u slučaju razbijanja organiziranoga kriminala. Voight i Burgess misle da je zbog nedavnih financijskih problema mentor izgubio fokus na posao.

PETAK Voight dozna da FBI istražuje nestanak Roya Waltona. Upton se brine za svoj i Halsteadov posao dok istraga napreduje. Tim istražuje slučaj u kojem je otac uboden pred dvjema kćerima.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

PONEDJELJAK U kući Serhatove obitelji i bolničkim hodnicima napetost se može rezati nožem. Stiže vijest koja sve na trenutak zaustavlja: Berrak se probudila iz kome. Taj trenutak otvara vrata novim krizama, tajne koje su mjesecima bile zakopane, sad prijete eksplodirati.

UTORAK Dok svi trče prema Berrak, Serhat pokušava spasiti Zeynep, koja je doživjela šok: napadnuta je u kući i jedva stoji na nogama. Tvrdi da joj je netko namjerno prišao s leđa i udario je, a napadač je nosio masku. Još je jezivije što alarm u kući nije reagirao, što znači da je netko morao znati šifru.

SRIJEDA Berrak se može sjetiti imena, obitelji, događaja, no njezine prve riječi nisu riječi zahvalnosti ni nježnosti nego rečenice koje odmah otkrivaju da se ona vratila u život s istim konfliktima. Zna da je Serhat “saznao za Kader”.

ČETVRTAK Serhat konačno dobije priliku ostati s Berrak nasamo. Iz njega izlazi bijes i poniženje. Dolazi pitanje koje sve određuje: Tko je Kaderin otac?

PETAK Azra doživljava vlastitu tragediju: Cihan otkriva da skriva kontracepcijske pilule i koristi to kao oružje. Njegova kontrola postaje brutalna, jasno joj poručuje: ili će mu roditi dijete, ili će njezina majka završiti na ulici. Mustafa, koji sve više shvaća kakav pakao Azra živi, pokušava joj pomoći.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Cihan će donirati bubreg, a Boran će ga primiti. Alya u posljednji čas otkriva šokantnu istinu: Cihan u mozgu ima aneurizmu veličine oko dva centimetra, zbog koje postoji velika mogućnost da se pod narkozom ne probudi.

UTORAK Cihan odbija odustati. Tvrdi da Boran nema šanse bez transplantacije i da je jedino ispravno da on preuzme rizik. Alya tad iznosi vlastiti plan: ona će dati bubreg Boranu.

SRIJEDA Alya, slomljena Cihanovom tvrdoglavošću, odlučuje otići iz konaka s Denizom. Ne želi gledati kako Cihan ulazi u operaciju koja ga može ubiti. Cihan je pokušava zaustaviti.

ČETVRTAK Ecmel s Demirem kuje plan osvete. Želi uništiti Cihana tako da njegovu veliku pošiljku pretvori u krvavu zamku: jandarma će doći, ljudi infiltrirani među njih otvorit će vatru, a Cihan će biti označen kao onaj koji je pucao na državne snage.

PETAK Na dan operacije Cihan očekuje Alyu, ali ona ne dolazi. U bolnici se otkriva da Cihan nije ni uveden u operaciju jer je rizik prevelik. Donor je postala Alya, potajno i uz zajednički dogovor svih. Cihan doživljava šok i bijes, a zatim saznaje da je Alyi srce nakratko stalo tijekom zahvata. Dok se bori s osjećajem krivnje, shvaća koliko je Alya žrtvovala za njega i Borana.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Tomané obavijesti da nisu mogli uhvatiti Marlene. Valdemar je još traži. Susana kaže Tomanéu da je Sal jedina sposobna pomoći da se riješi tajna oko Ruija, Marca i Marlene.

UTORAK Quim govori da neće moći lako napustiti zemlju kad su novinari pred vratima. Rosa i Soraia govore Loli da je Simone pokušala nauditi Marquinhu i da će se Cacau vratiti u Brazil.

SRIJEDA Simone otkrije Vitóriji da neće priznati Susanu kao svoju kćer jer želi spriječiti da se pojavi još jedna nasljednica. Rak joj se vratio i ne preostaje joj mnogo života.

ČETVRTAK Tiradentes se iznenadi kad sazna da se Anita ne vraća s njim u Brazil. Sal dobije nalaz DNK testa koji su napravili Tiago i Marquinho. Rui očajava jer je Simone saznala za njegovo vjenčanje s njom.

PETAK Simone pokuša udaljiti Susanu od Ruija. Rui se želi oženiti Susanom jer je voli. Vitória prikriva svoju zabrinutost kad joj Júlia kaže da je Mário živ i da ga je Salomão uspio dovesti u Portugal.