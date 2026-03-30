Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele
RTL 20:15
Cvita se promijenila, sestre je više ni ne prepoznaju. Objavljeni članak o napadu na Antu uzrokuje bijes u mjestu. Šušnjara se trudi pomoći, a Ante stiže s rukom pomirenja.
La Promesa
HRT1 13:20
Petra se posvađa s Cristóbalom oko oca Samuela. Pukovnik Fuentes stjera Lorenza u kut. Manuelov prijedlog u vezi s tvrtkom nimalo se ne svidi Leocadiji.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje smrt studenta koji je planirao postaviti eksploziv u školi. Pronalaze njegova partnera i otkriju da je dječake zlostavljao njihov trener plivanja.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Mirjana se sprema za otvorenje gostionice nakon što joj je Stanislav platio kaznu. Stanislav svoj plemeniti čin krije pred Spomenkom, a veliki trošak na računu pravda iznenađenjem. Spomenka zaključi da joj kupuje brod. Vinko je na rubu od posla kod Šarana i sve više tone. Braco je na prvom ročištu s Hrvojkom kod sutkinje Galeb, ali stvari ne idu u dobrom smjeru.
Crno more
NOVA TV 18:10
Svadbeno slavlje pretvara se u noćnu moru kada Šerif bude upucan pred svima. Esme nestaje, a Adil pokušava preuzeti krivnju kako bi je zaštitio. Tužiteljica Feride stiže na mjesto događaja i odmah posumnja da se istina skriva.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Isabel se suoči s Glorijom i kaže joj da ima svoj vjenčani list iz braka s Benjamínom. Zatim prizna Emiliju da je još njegova supruga i da mu papire za slučaj da joj se nešto dogodi.
