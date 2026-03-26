Odnos između tri sestre je sve kompliciraniji, a gledatelji često mijenjaju mišljenja o njima. Koja je vama najdraža sestra? Katarina, Zora ili Cvita?
ANKETA Koja sestra Runje iz Divljih pčela vam je najdraža?
Jedna od trenutno najpopularnijih TV serija 'Divlje pčele' svaki dan iznenadi svoje gledatelje novim zapletima i sve kompliciranijim odnosima među likovima. Radnja se vrti oko tri sestre Runje, Katarine, Cvite i Zore, koje se moraju izboriti za sebe u imaginarnom selu Vrilo tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća.
U posljednjih nekoliko epizoda narušen je odnos između samih sestara. Najmlađa, Zora, ostala je trudna sa suprugom svoje sestre Cvite. Najstarija sestra Katarina ih pokušava pomiriti i izgladiti kompliciranu situaciju, a kako će se sve razviti gledatelji će tek vidjeti.
Oni na društvenim mrežama svakodnevno komentiraju njihova ponašanja i postupke, a za svaku se može naći i pohvale, ali i pokude. 'Cvita je ljuta i bezobrazna', 'Pretvorila se u zlo', 'Zoro, nemoj dati svoje dijete!', 'Kato, gledaj sebe, njih dvije ne misle svojom glavom', 'Cviti ne odobravam neke stvari, ali ju donekle i razumijem - da joj takvo što napravi rođena sestra?', samo su neki od komentara...
