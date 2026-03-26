ANKETA Koja sestra Runje iz Divljih pčela vam je najdraža?

Jedna od trenutno najpopularnijih TV serija 'Divlje pčele' svaki dan iznenadi svoje gledatelje novim zapletima i sve kompliciranijim odnosima među likovima. Radnja se vrti oko tri sestre Runje, Katarine, Cvite i Zore, koje se moraju izboriti za sebe u imaginarnom selu Vrilo tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća.

U posljednjih nekoliko epizoda narušen je odnos između samih sestara. Najmlađa, Zora, ostala je trudna sa suprugom svoje sestre Cvite. Najstarija sestra Katarina ih pokušava pomiriti i izgladiti kompliciranu situaciju, a kako će se sve razviti gledatelji će tek vidjeti.

Oni na društvenim mrežama svakodnevno komentiraju njihova ponašanja i postupke, a za svaku se može naći i pohvale, ali i pokude. 'Cvita je ljuta i bezobrazna', 'Pretvorila se u zlo', 'Zoro, nemoj dati svoje dijete!', 'Kato, gledaj sebe, njih dvije ne misle svojom glavom', 'Cviti ne odobravam neke stvari, ali ju donekle i razumijem - da joj takvo što napravi rođena sestra?', samo su neki od komentara...