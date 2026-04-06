Obavijesti

Show

Komentari 0
Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ante i Mirjana napokon odlaze na Petrov grob. No uskoro Ante pobjesni jer bi ih Leko mogao sve upropastiti. Marko shvati da mora oženiti Manuelu ako želi biti s njom.

La Promesa 

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Manuel žali jer je bio grub prema ocu. Ángela i Curro slave zatišje nakon Lorenzova uhićenja. Majka kaže Veri da Federico ne želi imati veze s njom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Osoba skrivena ispod kapuljače otvori vatru na patrolni automobil. Roman je ranjen, a Burgess se daje u potjeru za napadačem. Na mjestu zločina nije pronađen pištolj, a napadač je identificiran kao 17-godišnji Afroamerikanac.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Macani i Gotovci se bore za Martinov potpis kako bi otvorili OPG. Vesna ima plan, doprijet će do Martina preko Anđele. Marko Šank uspije izvući Martina iz kuće, a Martin mu mulja da je upoznao nekoga novog. Spletom okolnosti Braco i švercer Ikica završavaju s Vesnom i Anđelom u Đanka.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Neočekivana odluka potresa dvije zavađene obitelji - brak koji bi trebao spriječiti krvoproliće otvara još veće rane. Iso i Fadime suočavaju se s bijesom najbližih, dok se stare prijetnje vraćaju još opasnije.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Valeria odluči sve priznati bratu, ali majka je slijedi jer se boji izdaje. Predlaže dražbu Velvetovih najboljih haljina kako bi spasila zakladu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026