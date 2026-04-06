Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Divlje pčele
RTL 20:15
PONEDJELJAK Ante i Mirjana napokon odlaze na Petrov grob. No uskoro Ante pobjesni jer bi ih Leko mogao sve upropastiti. Marko shvati da mora oženiti Manuelu ako želi biti s njom.
La Promesa
HRT1 13:20
PONEDJELJAK Manuel žali jer je bio grub prema ocu. Ángela i Curro slave zatišje nakon Lorenzova uhićenja. Majka kaže Veri da Federico ne želi imati veze s njom.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
PONEDJELJAK Osoba skrivena ispod kapuljače otvori vatru na patrolni automobil. Roman je ranjen, a Burgess se daje u potjeru za napadačem. Na mjestu zločina nije pronađen pištolj, a napadač je identificiran kao 17-godišnji Afroamerikanac.
Kumovi
NOVA TV 20:25
PONEDJELJAK Macani i Gotovci se bore za Martinov potpis kako bi otvorili OPG. Vesna ima plan, doprijet će do Martina preko Anđele. Marko Šank uspije izvući Martina iz kuće, a Martin mu mulja da je upoznao nekoga novog. Spletom okolnosti Braco i švercer Ikica završavaju s Vesnom i Anđelom u Đanka.
Crno more
NOVA TV 18:10
PONEDJELJAK Neočekivana odluka potresa dvije zavađene obitelji - brak koji bi trebao spriječiti krvoproliće otvara još veće rane. Iso i Fadime suočavaju se s bijesom najbližih, dok se stare prijetnje vraćaju još opasnije.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
PONEDJELJAK Valeria odluči sve priznati bratu, ali majka je slijedi jer se boji izdaje. Predlaže dražbu Velvetovih najboljih haljina kako bi spasila zakladu.
