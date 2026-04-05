Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Kate i Domazet se vole, no i dalje sumnja u njega

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ante i Mirjana napokon odlaze na Petrov grob. No uskoro Ante pobjesni jer bi ih Leko mogao sve upropastiti. Marko shvati da mora oženiti Manuelu ako želi biti s njom.

UTORAK Jakov zahtijeva rastavu od Teodore. Katarina i Domazet se sve više povezuju i slave. Zori raste apetit i postaje sve veća pa bi njezina trudnoća mogla biti otkrivena. Vjerica se sprema na put, ali u zadnjem trenutku pojavljuje se Čavka i otme je.

SRIJEDA Marko prosi Manuelu, ali ona ne želi pristati dok on ne dobije blagoslov svoje obitelji. Cvita pristane pomoći Nikoli da se osveti ocu te se njih dvoje u tajnosti sastaju s profesorom Marjanovićem. Vice govori Manueli da u kući Vukasovih nije poželjna.

ČETVRTAK Zadrugari zatiču Čavku u kamiončiću, uvjereni da je s njim Vjerica. Profesor Marjanović objasni Nikoli zašto je izgubio karijeru i zašto se boji ulaziti u cijelu priču.

PETAK Čavka opet prevesla Sikiricu, zbog čega Sikirica izgubi kontrolu. Rajka je izvan sebe jer sad zna da je njezin sin izgubljen. Prvo odlazi kod Bradurine, a onda se sukobi s Antom. Kate i Domazet se vole, no Kate i dalje ima svoje sumnje.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Manuel žali jer je bio grub prema ocu. Ángela i Curro slave zatišje nakon Lorenzova uhićenja. Majka kaže Veri da Federico ne želi imati veze s njom.

UTORAK Petra zahtijeva da joj Pía objasni što je radila u Cristóbalovu uredu. Majordom ima vrlo čudne tajne sastanke s Ángelom i s Leocadijom.

SRIJEDA Manuel i Alonso se pomire, Catalina i Martina također, a Martina pristane ostati na La Promesi. Curro zaprosi Ángelu. Cristóbal otkrije vezu između Píje i Ricarda.

ČETVRTAK Lorenzo se iznenada vrati. Manuel je uzrujan zbog izdajničkog prijedloga da Pedro Farré kupi njegov udio u tvrtki.

PETAK Curro i Ángela prestravljeni su zbog Lorenzova povratka jer znaju da će im se htjeti osvetiti. Toño otkrije da je Simona rekla Enori da je njegov brak bio laž. Cristóbal kaže Píji i Ricardu da jedno od njih mora otići s La Promese.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Osoba skrivena ispod kapuljače otvori vatru na patrolni automobil. Roman je ranjen, a Burgess se daje u potjeru za napadačem. Na mjestu zločina nije pronađen pištolj, a napadač je identificiran kao 17-godišnji Afroamerikanac.

UTORAK Tim istražuje ubojstvo majke čije je tijelo nađeno u prtljažniku auta te otkrije da je bila u kontaktu s Voightovim sinom. Nakon nesreće Roman odluči napustiti policiju i preseliti se u San Diego s Burgess.

SRIJEDA Tim istražuje slučaj nestale žene u ozloglašenoj afroameričkoj četvrti. Njezin zaručnik pronađen je ozlijeđen, ali živ i odveden je na liječenje.

ČETVRTAK Nakon pucnjave iz automobila ubijena je hip hop zvijezda. Nakon druge pucnjave na teritoriju iste bande, tim misli da se radi o ratu bandi.

PETAK Burgess i novi partner Sorensen provjeravaju prijavu na buku iz kuće. Tamo pronalaze mrtvu tinejdžericu. Tim istražuje ubojstvo u domu poznatog igrača bejzbola Jakea McCoya, koji je i stari Olinskyjev prijatelj.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Macani i Gotovci se bore za Martinov potpis kako bi otvorili OPG. Vesna ima plan, doprijet će do Martina preko Anđele. Marko Šank uspije izvući Martina iz kuće, a Martin mu mulja da je upoznao nekoga novog. Spletom okolnosti Braco i švercer Ikica završavaju s Vesnom i Anđelom u Đanka.

UTORAK Aljoša izbjegava priopćiti Vinku da je uvjet za osnivanje OPG-a taj da se ne smije zvati OPG Macan. Braco u povratku od Grabovca shvati da u kombiju prevozi neku djevojku, s kojom nikako da ostane nasamo i sazna o čemu se radi.

SRIJEDA Vinko i Aljoša su uspjeli otvoriti OPG na papiru. Jadranki je dosta Vesninih uvreda i nije oduševljena idejom da se Macani presele. Ivka kategorički odbija maknuti se s imanja. Braco je na sto muka jer opet mora lagati Mirjani i skrivati bjegunku pod njezinim krovom. Luci je sve teže obavljati dva posla uz malo dijete.

ČETVRTAK Braco predstavi bjegunku kao potencijalnu djevojku, a onda se Mirjana šokira kad čuje “istinu”. U Sinju se organizira prosvjed zbog “sumnjivca” iz parka, koji je uznemiravao majku s bebom. Medijskoj hajci pridruže se i mještani Zaglava. U organizaciji OPG-a među Macanima i Gotovcima rastu tenzije. Jadranka puca zbog Vesnina snobizma.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Neočekivana odluka potresa dvije zavađene obitelji - brak koji bi trebao spriječiti krvoproliće otvara još veće rane. Iso i Fadime suočavaju se s bijesom najbližih, dok se stare prijetnje vraćaju još opasnije.

UTORAK Eleni i Esme prisiljene su donijeti odluke koje mogu promijeniti sve. U sjeni sukoba, prijetnje ne prestaju, a osveta i dalje visi nad svima. Jedan krivi potez mogao bi gurnuti obje strane preko ruba.

SRIJEDA Dok se Oruç bori za oporavak, odnosi unutar obitelji postaju sve napetiji. Fadime pokušava objasniti svoju odluku, ali Adil ne vjeruje da iza svega stoji samo ljubav. Iso se nalazi između lojalnosti obitelji i osjećaja koji ga vode prema Fadime.

ČETVRTAK Esme i Adil ponovno se suočavaju s onim što ih još veže, ali i razdvaja. Stari dogovori i nova pravila počinju se sudarati na neočekivanim mjestima. Ono što bi trebalo donijeti smiraj, prijeti otvaranjem novih rana.

PETAK Veliki susret dviju obitelji donosi pokušaj dogovora, ali i nove uvjete koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Dok se govori o ljubavi i pomirenju, ispod površine i dalje vrijeđaju stare uvrede, sumnje i prijetnje. Adil pristaje na ono što se činilo nemogućim, ali pod uvjetom koji šokira Furtune. Novi udarac prijeti svima...

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Valeria odluči sve priznati bratu, ali majka je slijedi jer se boji izdaje. Predlaže dražbu Velvetovih najboljih haljina kako bi spasila zakladu.

UTORAK Prošnja potakne kaos kad Pepita, vrlo povrijeđena, svoju bol pretvori u osvetnički plan i šalje svim zaposlenicima fotografiju Maxa i Blance, koja priznaje vezu.

SRIJEDA Haljina Carmín 76 otkriva rastuće suparništvo između Carlosa i Alberta tijekom dražbe. Zbog bijesa nakon što je izgubio haljinu koja mu je bila dragocjena uspomena na Anu, Alberto vrijeđa Cristinu i bježi u bar.

ČETVRTAK Cristina pokuša kupiti Aninu haljinu, ali Ana odbija. To razjari Cristinu. Enrique je smiruje i predlaže osvetu tijekom predstavljanja kolekcije. On i Valeria brišu njezino ime na priredbi.

PETAK Neobičan odnos Sare i Marka pomogne mu da se zbliži s Cristinom. Kaže joj da su njihovi partneri ljubavnici i predlaže joj vezu. To nju razljuti i zbuni. Isabel šokira Anu kad joj otkrije tajnu.