Obavijesti

Show

Komentari 0
TV PROGRAM

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: HRT

Provjerite što vas večeras 4. prosinca očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih emisija, serija i filmskih hitova u udarnom terminu te preporučujemo najbolje filmove na ostalim kanalima.

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, serija i zabave! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVA TV, RTL2 i Doma TV, uz preporuku najboljih filmova iz bogate ponude filmskih kanala.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a u udarnom terminu od 20:15 ne propustite "Tko želi biti milijunaš?". Nakon toga slijedi intrigantni dokumentarac "Žene, muškarci i novac: Nejednakost koja traje", a večer završava s informativnom emisijom "Otvoreno".

18:07 Potjera
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:12 Žene, muškarci i novac: Nejednakost koja traje
22:10 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras putujemo u Portugal s Michaelom Portillom (20:15), a zatim uživamo u domaćoj romantičnoj komediji "Vjerujem u anđele" od 21:02. Za ljubitelje trilera, od 22:51 slijedi serija "Modus".

20:15 Portugal s Michaelom Portillom
21:02 Vjerujem u anđele
22:51 Modus

Foto: HRT

RTL 

RTL donosi novu epizodu popularne serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim omiljeni reality show "Ljubav je na selu" od 21:20. Noć završava informativnim "RTL Direkt" i epskim filmom "Troja".

20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
22:40 RTL Direkt
23:10 Troja

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

NOVA TV

NOVA TV večer započinje informativno s "Dnevnikom" u 19:00, a potom slijede hit-serije "Kumovi" (20:20) i "U dobru i zlu" (21:20). Kulinarski izazovi čekaju vas u "Masterchefu" od 22:15, a kasnije ne propustite "Provjereno".

20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef
23:20 Provjereno

Foto: NOVATV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu krimi-zabave: "Kosti" kreću u 18:00, slijedi "Dr. House" (18:50), a zatim dvostruka doza akcije i humora s "Chicago P.D." (20:30) i "Prijateljima" (21:20). Za kraj večeri, tu su urnebesne "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska

DOMA TV 

Doma TV večeras je u znaku kriminalističkih i akcijskih serija. "Zaboravljeni slučaj" kreće u 18:00, a potom slijedi "Navy CIS" (18:50 i 19:45). U 20:40 pogledajte "Goruću zemlju", a večer završite uz napeti "Škorpion".

18:00 Zaboravljeni slučaj
18:50 Navy CIS
20:40 Goruća zemlja
21:30 Škorpion

Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:

"Shrek uvijek i zauvijek" (Star Movies, 20:05) – Animirani hit za cijelu obitelj, omiljeni zeleni junak vraća se u još jednoj urnebesnoj pustolovini.

"Daredevil" (Star Movies, 22:50) – Akcijski spektakl o slijepom osvetniku iz Marvelova univerzuma.

"Janet Planet" (Cinemax, 21:00) – Hvaljena drama o odrastanju i odnosu majke i kćeri u ruralnom Massachusettsu.

"Hotel Grand Budapest" (HBO, 20:00) – Vizualno raskošan i duhovit film Wesa Andersona o legendarnom hotelskom konsijeržu.

"Uncharted: Izvan karte" (HBO2, 20:00) – Pustolovna akcija s Tomom Hollandom i Markom Wahlbergom, temeljena na popularnoj videoigri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!
NE SRAMI SE OBLINA

FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!

Jennifer Lopez bila je jedna od mnogih uzvanika na 'Woman in Entertainment Gala' u Beverly Hillsu. Ovih dana svi pričaju o njezinoj kombinaciji za nastup u Las Vegasu, a i sada je zaintrigirala mnoge
Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'
MISTERIOZNO ZVONO

Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'

'Pomaknuta' francuska salata izazvala podijeljene dojmove. Krunoslav: 'Geometrijska tijela? Jesmo li mi došli u školu?'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 4. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025