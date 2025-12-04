Provjerite što vas večeras 4. prosinca očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih emisija, serija i filmskih hitova u udarnom terminu te preporučujemo najbolje filmove na ostalim kanalima.
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, serija i zabave! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVA TV, RTL2 i Doma TV, uz preporuku najboljih filmova iz bogate ponude filmskih kanala.
HRT 1
HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:07, a u udarnom terminu od 20:15 ne propustite "Tko želi biti milijunaš?". Nakon toga slijedi intrigantni dokumentarac "Žene, muškarci i novac: Nejednakost koja traje", a večer završava s informativnom emisijom "Otvoreno".
18:07 Potjera
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:12 Žene, muškarci i novac: Nejednakost koja traje
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras putujemo u Portugal s Michaelom Portillom (20:15), a zatim uživamo u domaćoj romantičnoj komediji "Vjerujem u anđele" od 21:02. Za ljubitelje trilera, od 22:51 slijedi serija "Modus".
20:15 Portugal s Michaelom Portillom
21:02 Vjerujem u anđele
22:51 Modus
RTL
RTL donosi novu epizodu popularne serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim omiljeni reality show "Ljubav je na selu" od 21:20. Noć završava informativnim "RTL Direkt" i epskim filmom "Troja".
20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
22:40 RTL Direkt
23:10 Troja
NOVA TV
NOVA TV večer započinje informativno s "Dnevnikom" u 19:00, a potom slijede hit-serije "Kumovi" (20:20) i "U dobru i zlu" (21:20). Kulinarski izazovi čekaju vas u "Masterchefu" od 22:15, a kasnije ne propustite "Provjereno".
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef
23:20 Provjereno
RTL 2
RTL 2 večeras nudi dozu krimi-zabave: "Kosti" kreću u 18:00, slijedi "Dr. House" (18:50), a zatim dvostruka doza akcije i humora s "Chicago P.D." (20:30) i "Prijateljima" (21:20). Za kraj večeri, tu su urnebesne "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:00 Kosti
18:50 Dr. House
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV večeras je u znaku kriminalističkih i akcijskih serija. "Zaboravljeni slučaj" kreće u 18:00, a potom slijedi "Navy CIS" (18:50 i 19:45). U 20:40 pogledajte "Goruću zemlju", a večer završite uz napeti "Škorpion".
18:00 Zaboravljeni slučaj
18:50 Navy CIS
20:40 Goruća zemlja
21:30 Škorpion
Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:
"Shrek uvijek i zauvijek" (Star Movies, 20:05) – Animirani hit za cijelu obitelj, omiljeni zeleni junak vraća se u još jednoj urnebesnoj pustolovini.
"Daredevil" (Star Movies, 22:50) – Akcijski spektakl o slijepom osvetniku iz Marvelova univerzuma.
"Janet Planet" (Cinemax, 21:00) – Hvaljena drama o odrastanju i odnosu majke i kćeri u ruralnom Massachusettsu.
"Hotel Grand Budapest" (HBO, 20:00) – Vizualno raskošan i duhovit film Wesa Andersona o legendarnom hotelskom konsijeržu.
"Uncharted: Izvan karte" (HBO2, 20:00) – Pustolovna akcija s Tomom Hollandom i Markom Wahlbergom, temeljena na popularnoj videoigri.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+