AKCIJA, ROMANTIKA....

Evo što večeras gledati na TV-u

Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: HRT

Donosimo pregled najboljeg što nude večeras HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL2 i Doma TV, te preporuku filmskih hitova na ostalim kanalima. Akcija, romantika i humor – pronađite savršen sadržaj za subotnju večer!

Admiral

Subotnja večer pred ekranom nikad nije bila uzbudljivija! Glavni TV kanali donose pregršt zabave, napetosti i smijeha, a filmski program na ostalim kanalima nudi pravu poslasticu za ljubitelje svih žanrova. Evo što ne smijete propustiti večeras!

HRT 1

Večer na HRT 1 počinje informativno uz Dnevnik 2 u 19:00, a zatim slijedi doza romantike i komedije uz film "K vragu i ljubav". Za ljubitelje ozbiljnih drama, u 22:00 je na rasporedu serija "SRAM". Informativni blok završava uz Dnevnik 3 i Vijesti iz kulture.

19:00 Dnevnik 2
20:16 K vragu i ljubav (romantična komedija)
22:00 SRAM (serija)
22:35 Dnevnik 3

Foto: Instagram

HRT 2

HRT 2 nudi putovanje svijetom začina s dokumentarnom serijom "Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija" u 20:15, a zatim slijedi uzbudljiva dokumentarna avantura "Arktički uspon s Alexom Honnoldom". Kasnije navečer, zabavite se uz "Graham Norton i gosti" i posebnu glazbenu posvetu Rolling Stonesima.

20:15 Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija
21:05 Arktički uspon s Alexom Honnoldom
21:56 Graham Norton i gosti
22:53 Stoned Cold Country – Posveta Rolling Stonesima

RTL

RTL večeras donosi odličnu filmsku zabavu! U 20:15 uživajte u komediji "Prisila na brak", a kasnije vas čeka napeti triler "John Q" s Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi. Između filmova, tu je i kulinarski show za ljubitelje domaćih recepata.

20:15 Prisila na brak (komedija)
22:50 John Q (triler)

NOVA TV

Nova TV večeras rezervira za pravu akcijsku poslasticu – "Nemoguća misija: Raspad sistema" s Tomom Cruiseom u 20:15. Nakon toga, nastavite s napetostima uz film "22 milje".

20:15 Nemoguća misija: Raspad sistema
23:00 22 milje

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora – od 18:25 do 21:45 gledajte "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D.", a kasnije se opustite uz popularne sitcome "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:25 Chicago u plamenu
19:50 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Na Doma TV večer je u znaku akcije i trilera! Nakon nekoliko epizoda serije "Rookie", u 19:55 slijedi filmski hit "Početak" – napeti triler o industrijskoj špijunaži. Kasnije, ne propustite "Oceanovih 13" – legendarni film o bandi prevaranata na velikoj pljački.

18:15 Rookie
19:55 Početak
22:35 Oceanovih 13

Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):

- "Teorija svega" (Cinemax, 09:00 i reprize) – Biografska drama o Stephenu Hawkingu i njegovoj borbi s bolešću i ljubavlju.

- "Dok nas jackpot ne rastavi" (Star Movies, 20:05) – Urnebesna komedija o neobičnom braku i milijunskom dobitku u Las Vegasu.

- "Ulični tango" (Star Movies, 22:05) – Strastvena drama i mjuzikl o plesu i ljubavi.

- "Legenda o Zorrou" (AMC, 10:15 i reprize) – Akcijska pustolovina s maskiranim osvetnikom.

- "Prijelomni čas" (Cinemax, 13:25) – Napeta ratna drama o Winston Churchillovoj borbi protiv nacizma.

- "Oceanovih 13" (Doma TV, 22:35) – Danny Ocean i ekipa ponovno u akciji!

Izaberite svoj omiljeni žanr i uživajte u subotnjoj večeri pred televizorom – zabava je zagarantirana!

