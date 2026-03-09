Obavijesti

FILMOVI, SERIJE...

Evo što večeras gledati na TV-u

Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: PROMO

Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras od 18 do 23 sata i otkrijte filmske hitove dana!

Admiral

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje serija, kvizova i akcijskih filmova! Iz bogatog TV programa izdvojili smo najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti od 18 do 23 sata.

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavni miks s popularnim kvizom "Potjera" u 18:10, a zatim slijedi "Dnevnik 2" u 19:00. U udarnom terminu, u 20:15, pogledajte dokumentarac "Znamo li što jedemo?" koji otkriva zanimljivosti o ribi na našem stolu. Za ljubitelje povijesnih drama tu je serija "Belgravia" u 21:06, a večer završava emisijom "Otvoreno" (21:55) i aktualnim pregledom dana.

18:10 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Znamo li što jedemo?
21:06 Belgravia
21:55 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje dokumentarnim filmom "Kuća moje babe" u 18:17, a zatim slijedi "Ben Fogle: Opstanak vrsta" (19:20). U 20:15 pogledajte spektakularni dokumentarac "Lavlje bratstvo: Sezona obilja", a film večeri je nagrađivana drama "Zona interesa" u 21:10 – potresna priča iz doba Drugog svjetskog rata koja je osvojila i Oscara.

18:17 Kuća moje babe
19:20 Ben Fogle: Opstanak vrsta
20:15 Lavlje bratstvo: Sezona obilja
21:10 Zona interesa

Foto: HRT

RTL 

RTL večeras nudi nastavak hit-serije "Divlje pčele" u 20:15, a zatim slijedi "Gospodin Savršeni" (21:15) – omiljeni reality show koji uvijek iznenadi. Za kasnovečernju akciju tu je film "Na smrtonosnoj zemlji" u 23:15.

20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:40 RTL Direkt
23:15 Na smrtonosnoj zemlji

Divlje pčele
Foto: rtl

NOVA TV 

Nova TV od 20:20 rezervira sportski spektakl "PSK Potez prvaka", a odmah zatim slijedi nova epizoda popularne serije "Kumovi" (20:25). U 21:30 nastavak donosi "U dobru i zlu", dok vas od 22:25 čeka napeti "Survivor".

20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
21:30 U dobru i zlu
22:25 Survivor

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 večer započinje dvostrukom dozom akcije i drame uz "Chicago u plamenu" (18:35 i 19:15), a zatim slijede dvije uzastopne epizode "Chicago P.D." (20:05 i 20:55). Za ljubitelje humora tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:50).

18:35 Chicago u plamenu
19:15 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska

Doma TV 

Doma TV nudi večer za ljubitelje krimića i obiteljskih drama. U 18:20 i 19:10 gledajte "Navy CIS", a zatim "Blue Bloods" (19:55 i 20:55) – priču o njujorškoj policijskoj obitelji. Od 21:45 na rasporedu je "Sherlock i Watson" – moderna verzija slavnog detektiva.

18:20 Navy CIS
19:10 Navy CIS
19:55 Blue Bloods
20:55 Blue Bloods
21:45 Sherlock i Watson

FILMSKI SPEKTAKL VEČERI

Iz filmske ponude izdvajamo 5 najzanimljivijih naslova iz kabelske i satelitske ponude – idealno za sve žanrovske ukuse!

"Brzi i žestoki 5" (Star Movies, 20:00) – Legendarna akcijska franšiza s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom u spektakularnoj pljački u Rio de Janeiru.

"Zona interesa" (HRT 2, 21:10) – Oscarom nagrađena ratna drama o zapovjedniku Auschwitza i njegovoj obitelji, potresna i vizualno impresivna.

"Dosje X" (Star Movies, 22:45) – Kultni SF triler koji nastavlja pustolovine Muldera i Scully na velikom ekranu.

"Djevojka s Bisernom Naušnicom" (Viasat Kino Balkan, 12:00) – Povijesna drama o slavnom slikaru Vermeeru i njegovoj muze, s Scarlett Johansson u glavnoj ulozi.

"Lovac na glave" (Star Movies, 13:45) – Akcijska komedija s Gerardom Butlerom i Jennifer Aniston u napetoj igri mačke i miša.

