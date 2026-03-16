Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti

Nakon napete sezone nagrada, koja je kulminirala 98. dodjelom Oscara, filmski svijet dobio je svog novog vladara. Politički triler "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another) redatelja Paula Thomasa Andersona proglašen je najboljim filmom, čime je okrunjena jedna od najdominantnijih kampanja posljednjih godina. Film, koji je u utrku ušao s impresivnih trinaest nominacija, na kraju je osvojio čak šest zlatnih kipića, potvrdivši status kritičarskog i komercijalnog fenomena.

Foto: Mike Blake

Trijumf filma bio je potpun, osvojivši neke od najvažnijih kategorija večeri. Uz krunsku nagradu za najbolji film, Paul Thomas Anderson slavio je i za najbolju režiju te najbolji adaptirani scenarij, što su mu ujedno i prvi Oscari u karijeri nakon niza nominacija. Sean Penn nagrađen je za najbolju sporednu mušku ulogu za svoju hipnotičku izvedbu opsjednutog vojnog časnika, dok su tehničke nagrade za najbolju montažu (Andy Jurgensen) i najbolji kasting (Cassandra Kulukundis), u kategoriji koja se dodjeljivala po prvi put, zaokružile veliku pobjedu studija Warner Bros. Iako je film "Sinners" Ryana Cooglera ušao u večer s rekordnih šesnaest nominacija, na kraju je morao priznati poraz u ključnim kategorijama.

Foto: Mario Anzuoni

Duhovi prošlosti u borbi za budućnost

Radnja filma, labavo temeljena na romanu "Vineland" Thomasa Pynchona, prati bivšeg ljevičarskog revolucionara "Ghetto" Pata Calhouna, kojeg tumači Leonardo DiCaprio. Šesnaest godina nakon što je militantna grupa "French 75", čiji je bio član, rasformirana, a njegova partnerica Perfidia (Teyana Taylor) postala doušnica, Pat živi povučenim životom pod novim identitetom kao Bob Ferguson. U fiktivnom utopijskom gradu Baktan Crossu odgaja njihovu kćer Willu (Chase Infiniti), trudeći se ostati ispod radara.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Međutim, idila se prekida kada se u njihovim životima ponovno pojavi korumpirani i osvetoljubivi pukovnik Steven J. Lockjaw (Sean Penn), koji kreće u lov na Willu. Pat je prisiljen suočiti se s demonima prošlosti i ponovno postati borac kako bi spasio kćer. Kritičari su film opisali kao mješavinu crne komedije, napetog trilera i dirljive obiteljske drame koja snažno rezonira s današnjim društvenim i političkim podjelama.

Prvi Oscari za velikana američkog filma

Za Paula Thomasa Andersona, jednog od najcjenjenijih redatelja svoje generacije, ovo je bila noć za pamćenje. Nakon jedanaest prethodnih nominacija za filmove poput "Kralja pornića", "Magnolije" i "Bit će krvi", napokon je kući ponio zlatni kipić, i to čak tri. U svom govoru zahvale za nagradu za scenarij, dirljivo je objasnio osobnu povezanost s pričom.

Foto: Mike Blake

​- Ovaj film napisao sam za svoju djecu, kao ispriku za nered koji smo im ostavili u svijetu koji im predajemo. Ali i s ohrabrenjem da će oni biti generacija koja će nam, nadam se, donijeti malo zdravog razuma i pristojnosti - rekao je Anderson.

Zvjezdana glumačka postava

Uz Leonarda DiCaprija, koji je zaradio nominaciju za najboljeg glumca, i Oscarom nagrađenog Seana Penna, glumačku ekipu čine i Teyana Taylor te Benicio del Toro, koji su također bili nominirani za sporedne uloge. Snažne izvedbe ostvarili su i Regina Hall te mlada Chase Infiniti u ulozi kćeri koja se nađe u središtu opasne igre. Upravo je briljantna interakcija među glumcima, pod Andersonovom sigurnom redateljskom palicom, jedan od najhvaljenijih elemenata filma.

POGLEDAJTE TRAILER ZA FILM

