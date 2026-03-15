Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer donosi pravi spektakl na malim ekranima! Glavni TV kanali pripremili su bogat izbor filmova, serija i zabavnih emisija, a ljubitelje sedme umjetnosti očekuje i prijenos Oscara. Evo što ne smijete propustiti večeras od 18 do 23 sata!

HRT 1

Večer na HRT 1 rezervirana je za ljubitelje filma i glamura. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, u 20:15 stiže "A Oscara dobiva: Vrtlog života", nagrađivana američka drama. U 22:18 slijedi premijera hrvatskog filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", a od 23:15 započinje poseban program posvećen Oscarima 2026. – uključujući crveni tepih i uvodne priloge.

19:00 Dnevnik 2

20:15 A Oscara dobiva: Vrtlog života

22:18 Čovjek koji nije mogao šutjeti

23:15 Oscari 2026. - uvodni prilog

23:30 Noć Oscara 2026. - Crveni tepih

Foto: promo

HRT 2

HRT 2 večeras donosi zanimljive dokumentarce i sport. U 20:16 pogledajte "(Ne)uspjeh prvaka: Novak Đoković", a od 21:31 "Stadion" s najvažnijim sportskim temama. Za kraj večeri, u 22:37, pogledajte intrigantnu dokumentarnu seriju "O. J. Simpson: Američki san".

18:05 Orlando Bloom: Do ruba izdržljivosti

20:16 (Ne)uspjeh prvaka: Novak Đoković

21:31 Stadion

22:37 O. J. Simpson: Američki san

RTL

RTL je večeras u znaku akcije! Nakon "RTL Danas" u 19:20, od 20:30 uživajte u filmu "Od kolijevke pa do groba" – napetom akcijskom trileru. Večer završava još jednim akcijskim naslovom, "Osveta", s početkom u 22:45.

19:20 RTL Danas

20:30 Od kolijevke pa do groba

22:45 Osveta

NOVA TV

NOVA TV donosi zabavu za cijelu obitelj. U 20:15 starta popularni show "Tvoje lice zvuči poznato", dok je za kasnovečernje sate (22:45) rezerviran filmski hit "Bohemian Rhapsody" – biografska drama o legendarnom Freddieju Mercuryju i grupi Queen.

20:15 Tvoje lice zvuči poznato

22:45 Bohemian Rhapsody

Foto: Luka Dubroja

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcijskih serija i komedije. Od 19:10 gledajte "Chicago u plamenu", a od 20:45 "Chicago P.D.". Večer završava uz dozu humora s "Teorijom velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:10 Chicago u plamenu

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi filmski maraton! U 20:00 gledajte urnebesnu komediju "Policijska akademija 2: Na prvom zadatku", a u 21:35 akcijski SF "Odred smrti". Za ljubitelje romantike, "Prvi vitez" s Seanom Conneryjem i Richardom Gereom prikazuje se od 23:30.

20:00 Policijska akademija 2: Na prvom zadatku

21:35 Odred smrti

23:30 Prvi vitez

Najbolji filmovi večeri na specijaliziranim kanalima:

"Tri plakata izvan grada" (Star Movies, 22:15) – Mračna i napeta drama s Frances McDormand u glavnoj ulozi, višestruko nagrađivana Oscarima.

"Dina: Drugi dio" (HBO2, 12:56) – Spektakularni nastavak SF sage o borbi za pustinjski planet Arrakis i sudbini Paula Atreidesa.

"Nož u leđa" (CineStar TV1, 13:45) – Pametan i zabavan krimić s Danielom Craigom kao ekscentričnim detektivom.

"Podivljalo more" (CineStar TV1, 09:55 i repriza) – Napeta drama temeljena na istinitoj priči o preživljavanju na oceanu.

"Birdman" (HBO2, 09:16) – Oscarom nagrađena crna komedija o glumcu koji pokušava ponovno pronaći slavu.

"Everest" (Viasat Kino Balkan, 14:00) – Istinita priča o nevjerojatnoj borbi za opstanak na najvišoj planini svijeta.