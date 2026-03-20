Evo što večeras gledati na TV-u

Petak navečer donosi pravu TV poslasticu! Glavni kanali nude uzbudljiv miks zabave, napetih serija, informativnih emisija i filmskih hitova. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV – te preporuke najboljih filmova na ostalim kanalima.

HRT 1

HRT 1 večeras je u znaku spektakularnog događanja – izravnog prijenosa glamurozne dodjele nagrada "Večernjakova ruža". Nakon toga na rasporedu je komedija "Dostavljač" koja će vas nasmijati do suza, a informativni blok zaokružuje večer.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Večernjakova ruža, prijenos

21:50 Dostavljač (američka komedija)

23:45 Dnevnik 3

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelje kriminalističkih serija očekuje pravi "Krimi petak"! Prvo nova serija "Knjige i ubojstva", zatim kultni "Maigretovi slučajevi" i za kraj večeri još jedan napeti kriminalistički naslov.

19:22 Martin Clunes - Otoci Tihog oceana

20:15 Krimi petak: Knjige i ubojstva

22:03 Krimi petak: Maigretovi slučajevi

RTL

RTL večeras nudi miks dokumentarnog i dramskog sadržaja. Nakon informativnog "RTL Danas" slijedi dokumentarni specijal "Naša priča: put do Igre chefova", a potom omiljena serija "Divlje pčele". Za kraj večeri akcijski triler "Vatrena lisica".

19:00 RTL Danas

20:15 Naša priča: put do Igre chefova

20:45 Divlje pčele

22:30 Vatrena lisica (akcijski triler)

NOVA TV

Na NOVA TV petak je rezerviran za domaće drame i reality. Nakon "Dnevnika Nove TV" slijedi "U dobru i zlu 2", a potom nova epizoda popularnog "Survivora". Za kasnovečernje gledatelje tu je napeti triler "Anđeli i demoni".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 U dobru i zlu 2

21:25 Survivor

23:35 Anđeli i demoni (triler)

RTL 2

RTL 2 tradicionalno donosi večer ispunjenu akcijom i humorom. U udarnom terminu gledamo "Chicago P.D.", a zatim dvije epizode urnebesne serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:35 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi pravi filmski maraton! Prvo akcijski spektakl "Lara Croft: Tomb Raider" s Angelinom Jolie, a zatim komedija "22 Jump Street" – savršeno za petak navečer.

18:10 Navy CIS

19:00 Navy CIS

20:00 Lara Croft: Tomb Raider (akcijski film)

21:45 22 Jump Street (komedija)

Filmski hitovi večeri

Inferno (Star Movies, 20:10) – Napeti triler prema romanu Dana Browna u kojem Tom Hanks kao Robert Langdon pokušava spriječiti globalnu katastrofu.

Fontana života (HBO, 20:00) – Vizualno impresivna drama o ljubavi, besmrtnosti i potrazi za smislom života s Hughom Jackmanom i Rachel Weisz.

Najtraženiji čovjek (CineStar Prem. 2, 20:30) – Inteligentni špijunski triler s Philipom Seymourom Hoffmanom o borbi protiv terorizma u Hamburgu.

22 Jump Street (Doma TV, 21:45) – Urnebesna komedija o policijskim partnerima na novoj tajnoj misiji.

Put bez povratka 5 (Star Movies, 22:40) – Horor za ljubitelje žanra, peti nastavak kultne franšize.