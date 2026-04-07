Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje uzbudljiv miks domaćih i stranih serija, informativnih emisija i hit filmova. Pripremite kokice i birajte omiljeni sadržaj – donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa!

HRT 1

HRT 1 nudi kombinaciju zabave, povijesti i aktualnih tema. Večer počinje popularnim kvizom, nastavlja se komedijom i povijesnom dramom, a završava središnjom političkom emisijom.

20:15 Mrkomir I. – komična serija za opuštanje

21:17 Hunyadi - Uspon na vlast – povijesna drama

22:15 Otvoreno – najvažnije aktualne teme

HRT 2

HRT 2 večeras donosi dozu znanosti i fantazije, a zatim hit film za ljubitelje avanture.

20:15 Bog i znanost: Na granici svijesti – intrigantna dokumentarna serija

21:06 Zeleni vitez – fantastična filmska avantura

RTL

RTL je rezerviran za ljubitelje domaćih serija i reality showa, dok kasnije na rasporedu imaju romantičnu filmsku večer.

20:15 Divlje pčele – popularna domaća serija

21:10 Gospodin Savršeni – reality show

23:15 Tjelohranitelj – romantični triler

NOVA TV

Nova TV donosi provjerene domaće hitove i reality show koji ne prestaje intrigirati gledatelje.

20:20 Kumovi – omiljena domaća serija

21:20 U dobru i zlu 2 – nova epizoda

22:15 Survivor – napetosti i izazovi

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku akcije i humora – od policijskih serija do kultnih komedija.

20:00 Chicago P.D. – akcijska policijska serija

21:45 Teorija velikog praska – humor za kraj dana

22:25 Dva i pol muškarca – neprolazna komedija

DOMA TV

Doma TV tradicionalno donosi večer za ljubitelje kriminalističkih i obiteljskih serija.

19:55 Blue Bloods – obiteljska policijska drama

21:35 Sherlock i Watson – moderna detektivska priča

22:25 Sherlock i Watson – nastavak misterija

Za filmske sladokusce izdvajamo TOP 5 večerašnjih filmova s filmskih i kabelskih kanala:

- 20:00 Star Movies: Bourneova nadmoć – adrenalinski nastavak o tajnom agentu Jasonu Bourneu (Matt Damon) koji pokušava pobjeći od prošlosti i preživjeti smrtonosnu igru špijunaže.

- 21:06 HRT 2: Zeleni vitez – moderna fantastična avantura inspirirana legendama o kralju Arthuru i vitezu Gawainu.

- 22:15 Star Movies: Blade 2 – nastavak kultnog akcijskog horora s Wesleyjem Snipesom kao polu-vampirskim lovcem na čudovišta.

- 13:46 HBO2 (repriza navečer): Marsovac – napeta znanstveno-fantastična drama o astronautu (Matt Damon) koji preživljava sam na Marsu.

- 21:35 Doma TV: Sherlock i Watson – suvremena verzija slavnih detektivskih priča, idealna za ljubitelje misterija.

Večerašnji TV program donosi za svakoga ponešto – od domaćih favorita, akcijskih serija i humorističnih klasika do svjetskih filmskih hitova. Ne propustite najbolje iz večernje ponude i uživajte pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja