Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na malim ekranima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kvizova i filmskih klasika! Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i izdvajamo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:08, a nakon informativnog bloka donosi intrigantnu dokumentarnu seriju "Tajne u pijesku" (20:12). Ljubitelje kriminalističkih priča očekuje "Odvjetnica Matlock" (20:58), a za kraj večeri tu je i "Otvoreno" (21:45), emisija koja uvijek pokreće važne društvene teme.

18:08 Potjera

20:12 Tajne u pijesku

20:58 Odvjetnica Matlock

21:45 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za nogometno uzbuđenje! U 18:50 počinje prijenos utakmice SP 2026. Portugal - Uzbekistan, a odmah nakon toga slijedi "Nogomet: Americana" (21:00) i još jedna utakmica – Engleska - Gana (21:50). Prava nogometna večer za sve fanove sportskih uzbuđenja!

18:50 Nogomet, SP 2026.: Portugal - Uzbekistan

21:00 Nogomet: Americana

21:50 Nogomet, SP 2026.: Engleska - Gana

RTL

RTL donosi dvostruku dozu popularne serije "San snova" u udarnom terminu (20:15 i 21:25), a za kraj večeri informativni "RTL Direkt" (22:30) i reality show "Farma Slovenija" (23:10).

20:15 San snova

21:25 San snova

22:30 RTL Direkt

23:10 Farma Slovenija

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV nudi večer prepunu dramskih zapleta – od "Čista ljubav" (18:10) i "Dnevnika Nove TV" (19:00), do serija "Daleki grad" (20:20), "Nasljednik" (21:20) i "Tajne prošlosti" (22:30). Za kasnovečernje vijesti tu su "Večernje vijesti" u 23:35.

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

RTL 2

RTL 2 večer započinje akcijom i dramom kroz "Chicago u plamenu" (18:30, 19:10), a u udarnom terminu slijede "Chicago P.D." (20:00) i "Zločinački umovi" (21:00, 22:00). Za ljubitelje humora, tu su "Dva i pol muškarca" (22:50, 23:10) i "Prijatelji" (23:45).

18:30 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Doma TV donosi večer za prave ljubitelje kriminalističkih i detektivskih priča. Uz "Navy CIS" (19:50), gledatelji mogu uživati u "Tragovima zločina" (20:45) te dvostrukoj dozi "Sherlock i Watson" (21:30, 22:25). Dan završava napetom "Crnom listom" (23:15).

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

23:15 Crna lista

Filmski hitovi večeri:

Za sve koji traže vrhunsku filmsku zabavu izvan glavnih kanala, izdvajamo:

- "Matrix Revolutions" (Star Movies, 20:05) – Finalni nastavak kultne trilogije koji donosi epsku borbu između ljudi i strojeva.

- "Kill Bill 2" (Star Movies, 22:50) – Tarantinov neponovljivi akcijski spektakl s Umom Thurman u glavnoj ulozi.

- "Don Camillo tobožnji monsinjor" (HTV 3, 22:00) – Šarmantna talijansko-francuska komedija s legendarnim Fernandelom.

- "Ti mi lažeš najbolje" (Star Movies, 17:35) – Napeti triler za ljubitelje kriminalističkih zapleta.

- "Područje bez signala: Lipša" (HTV 3, 20:10) – Hrvatska serija koja je osvojila publiku i kritiku.

Ne propustite večernji TV maraton – bilo da ste za napetu seriju, zabavni kviz ili filmski klasik, svatko će pronaći nešto za sebe!

*uz korištenje AI-ja

