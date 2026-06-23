Doznajte što vas ovog utorka, 23. lipnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Serhat sve snažnije ulazi u ulogu age, iako se još bori s time što ta uloga od njega traži. Nakon što otme Aşıra, suočava ga s posljedicama svega što je učinio i prvi put pokazuje da više neće dopustiti da drugi odlučuju o njegovoj sudbini.
La Promesa
HRT1 13:20
Vera i kuharice smišljaju kako će razotkriti kradljivca Lopeovih recepata.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Dokazi protiv Seana O’Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. U međuvremenu, otkriju da je Sean opasniji nego što su očekivali.
Daleki grad
NOVA TV 20:20
Dok Alya i Cihan pokušavaju pomoći ljudima oko sebe da zatvore bolna poglavlja prošlosti, Zerrin se suočava s jednom od najtežih odluka. Kako bi opet mogla biti uz svoje dijete, prisiljena je prihvatiti uvjete koje joj postavlja Demir.
San snova
RTL 20:15
Majina odluka u sudnici sve je zatekla, a ni njezin sljedeći potez nitko nije očekivao. Novi trenuci na sudu Maju uvlače u novi sukob s Alenom. Dok Hermanovi rješavaju unutarnje probleme, Bubalove komplikacije s klubom postaju sve očitije novoj upravi.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Alberto se pojavi na sudu točno uoči Anine udaje za Carlosa. Ana se onesvijesti kad ga ugleda i otkaže vjenčanje. Albertu se počinje vraćati sjećanje, otkrije da ga je otela Cristina. Mateo ide s njim u policiju da je prijavi.
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