Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Serhat sve snažnije ulazi u ulogu age, iako se još bori s time što ta uloga od njega traži. Nakon što otme Aşıra, suočava ga s posljedicama svega što je učinio i prvi put pokazuje da više neće dopustiti da drugi odlučuju o njegovoj sudbini.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Vera i kuharice smišljaju kako će razotkriti kradljivca Lopeovih recepata.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Dokazi protiv Seana O’Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. U međuvremenu, otkriju da je Sean opasniji nego što su očekivali.

Foto: You tube

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Dok Alya i Cihan pokušavaju pomoći ljudima oko sebe da zatvore bolna poglavlja prošlosti, Zerrin se suočava s jednom od najtežih odluka. Kako bi opet mogla biti uz svoje dijete, prisiljena je prihvatiti uvjete koje joj postavlja Demir.

San snova

RTL 20:15

Majina odluka u sudnici sve je zatekla, a ni njezin sljedeći potez nitko nije očekivao. Novi trenuci na sudu Maju uvlače u novi sukob s Alenom. Dok Hermanovi rješavaju unutarnje probleme, Bubalove komplikacije s klubom postaju sve očitije novoj upravi.

Foto: RTL

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto se pojavi na sudu točno uoči Anine udaje za Carlosa. Ana se onesvijesti kad ga ugleda i otkaže vjenčanje. Albertu se počinje vraćati sjećanje, otkrije da ga je otela Cristina. Mateo ide s njim u policiju da je prijavi.