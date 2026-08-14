Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija i filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i preporučujemo što svakako ne smijete propustiti u večernjim satima.

HRT 1

HRT 1 priprema pravu filmsku poslasticu – u 20:12 sati na rasporedu je legendarni film "Kum" (1972.), klasik koji je obilježio svjetsku kinematografiju i nezaobilazno je štivo za svakog filmofila. Prije toga, u 18:07 tu je popularni kviz "Potjera" za zagrijavanje, a informativni blok "Dnevnik 2" počinje u 19:00.

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Kum

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večer rezervira za sport – od 18:25 možete pratiti prijenos Europskog prvenstva u plivanju iz Pariza, a od 20:25 slijedi još jedan sportski spektakl: Europsko prvenstvo u atletici iz Birminghama. Ljubitelji sporta doći će na svoje!

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos

20:25 Birmingham: EP u atletici, prijenos

RTL

RTL donosi dvostruku dozu popularne serije "San snova" – nove epizode kreću od 20:15 i nastavljaju se u 21:15, a za ljubitelje napetih filmova tu je akcijski triler "Čovjek bez lica" od 22:15.

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:15 San snova

22:15 Čovjek bez lica

NOVA TV

Nova TV u udarnom terminu donosi romantičnu dramu "Daleki grad" od 20:20, a odmah nakon toga slijedi "Nasljednik" u 21:15. Za kraj večeri, u 23:10, pogledajte akcijski film "Pokajnik".

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:10 Pokajnik

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi akciju i kriminalističke priče – "Chicago u plamenu" od 20:15, a zatim dvije epizode hit serije "Zločinački umovi" od 21:00 i 21:55. Za ljubitelje humora, od 22:40 slijede "Dva i pol muškarca".

18:35 Djevojke na zadatku

19:20 Chicago u plamenu

20:15 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:55 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV donosi večer punu akcije – u 20:00 pogledajte film "Bez sna" u kojem policajac ima samo jednu noć za spašavanje sina, a od 21:35 tu su "Power Rangersi" za sve ljubitelje superjunaka. Prije toga, od 18:15 i 19:00, uživajte u novim epizodama serije "Rookie".

18:15 Rookie

19:00 Rookie

20:00 Bez sna

21:35 Power Rangers

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

- "Brzi i žestoki 6" (Star Movies, 20:00) – Adrenalinska akcija i spektakularne jurnjave s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom.

- "Blackhat" (Star Movies, 22:40) – Napeti triler o cyber kriminalu s Chrisom Hemsworthom u glavnoj ulozi.

- "Šef svega" (HTV 3, 22:51) – Crna komedija Larsa von Triera, urnebesno duhovita priča o šefu koji unajmljuje glumca da vodi njegovu tvrtku.

- "Bez sna" (Doma TV, 20:00) – Intenzivan akcijski triler o ocu u utrci s vremenom.

- "Power Rangers" (Doma TV, 21:35) – Moderna verzija kultnih superjunaka u borbi protiv zla.

Bilo da ste fan sportskih prijenosa, napetih serija ili filmskih blockbustera – večeras vas na TV ekranima čeka bogat i raznolik program. Uživajte u večeri pred televizorom i ne propustite svoje favorite!

*uz korištenje AI-ja



