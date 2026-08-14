Evo što će ovog petka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Nakon što Yıldırım bude pušten na slobodu, Serhat ga pronalazi i prijeti mu smrću ako se ne odrekne Yıldız. U presudnom trenutku Yıldız staje između njih i pred svima tvrdi da voli Yıldırıma više od svega. Slomljen, Serhat ostaje bez riječi, dok Melek vjeruje da je Yıldız napokon održala obećanje.

Foto: ONAT ARPAT



La Promesa

HRT1 13:20

Ángela tvrdi da bi radije otišla u umobolnicu nego se udala za Lorenza. Teresa ne može razmišljati ni o čemu drugom osim o Cristóbalovu poljupcu.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Napetost doseže vrhunac kad neočekivani događaji dovedu do novih sukoba i teških odluka. Cihan pokušava zaštititi ljude do kojih mu je najviše stalo, dok Alya mora odlučiti kojim će putem krenuti i kome može vjerovati.

Foto: NOVA TV



San snova

RTL 20:15

Bubalo je i dalje tvrdoglav pa se kriza oko stadiona nastavlja sve dok Alen ne pomrsiti račune Slavku i Sonji. Nakon tulumarenja Mateo i Telac na terenu jedva stoje, dok je Mirko, žrtvujući se za Telca i Nives, pao u nemilost Lade.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Helena kaže Zéu da je zabrinuta zbog zbližavanja Luíse i Miguela, ali on tome ne daje važnost. Miguel dolazi kući i uhvati Helenu kako rukuje pištoljem.