Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim televizijskim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kvizova i filmskih spektakala. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV, kao i izbor najboljih filmova na kabelskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi kombinaciju informativnog i zabavnog sadržaja, a ljubitelje dokumentaraca i domaćih serija očekuje zanimljiv raspored:

20:12 Vodeni svijet Komoda: Kraljevstvo zmajeva – dokumentarna serija za sve znatiželjnike o čudesnim životinjama

21:03 Ritam srca – nova epizoda domaće dramske serije

22:05 Ne zaboravite ostaviti recenziju – dokumentarna serija o svijetu kritike

HRT 2

HRT 2 donosi kviz uzbudljivih pitanja i večer rezerviranu za ljubitelje kriminalističkih serija i trilera:

19:17 Tko želi biti milijunaš? – najpoznatiji kviz znanja

20:15 Tandem – nova epizoda popularne kriminalističke serije

21:08 Kobno prestrojavanje – napeti američki triler iz 2002. godine

Foto: HRT, screenshot

RTL

RTL večeras stavlja naglasak na domaću produkciju i zabavu:

20:15 San snova – nastavak popularne domaće serije

21:15 San snova – još jedna epizoda za prave fanove

22:20 RTL Direkt – najvažnije vijesti dana

NOVA TV

Nova TV priprema večer za ljubitelje drame i romantike:

20:20 Daleki grad – nova epizoda napete dramske serije

21:20 Nasljednik – nastavak intrigantne drame

23:15 Večernje vijesti – pregled najvažnijih događaja dana

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi akciju i misterije za sve one koji vole kriminalističke zaplete:

20:05 Chicago u plamenu – akcijska serija o vatrogascima

21:00 Zločinački umovi – nova istraga elitnog tima FBI-a

21:55 Zločinački umovi – još jedan slučaj za ekipu

DOMA TV

Doma TV večeras je idealan izbor za fanove policijskih i forenzičkih serija:

20:05 Navy CIS – elitni tim specijalnih agenata u akciji

20:55 Crna lista – mlada agentica u opasnim igrama kriminalnog genijalca

21:40 Crna lista – nastavak napetih zapleta

Filmski hitovi večeri (izbor s kabelskih kanala):

- 20:00 Transformeri: Doba izumiranja (Star Movies) – spektakularni blockbuster prepun akcije i specijalnih efekata; idealan za fanove znanstvene fantastike i akcije.

- 21:08 Kobno prestrojavanje (HRT 2) – napeti triler s Benom Affleckom i Samuelom L. Jacksonom o sudaru dvojice muškaraca u New Yorku koji prerasta u opasnu igru.

- 23:20 Put bez povratka 2 (Star Movies) – horor triler za one koji vole napetost i iznenađenja.

- 00:55 Mirotvorac (Star Movies) – akcijski triler o nuklearnoj prijetnji i međunarodnoj utrci s vremenom.

- 03:10 Warcraft: Početak (Star Movies) – fantastična ekranizacija popularne videoigre za noćne ptice.

Bez obzira jeste li ljubitelj domaćih serija, svjetskih blockbustera ili intrigantnih krimića, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja

