Evo što večeras gledati na TV-u

Subotnja večer na malim ekranima donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje akcije, komedije i napetih filmova! Provjerili smo za vas što nude najgledaniji domaći kanali i izdvojili najvažnije večernje sadržaje koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večeras donosi filmski i zabavni miks. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi popularni "LOTO 7" u 20:07. Večer je rezervirana za romantičnu komediju "Preboljeti Saru Marshall" u 20:15, a za ljubitelje klasika tu je akcijski triler "48 sati" s Eddiejem Murphyjem u 22:36.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Preboljeti Saru Marshall

22:36 48 sati

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje obiteljskim filmom "Charlotteina mreža" u 18:35, a od 20:15 uživajte u glazbenom spektaklu "61. Festival kajkavskih popevki - Nove popevke". Za kraj večeri, preporučujemo dokumentarnu seriju "Clarksonova farma" u 22:10.

18:35 Charlotteina mreža

20:15 61. Festival kajkavskih popevki

22:10 Clarksonova farma

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

RTL

RTL donosi pravu akcijsku večer! Nakon "RTL Danas" u 19:00, u 20:15 na rasporedu je akcijska komedija "Mamac", a od 22:55 premijerno gledamo kriminalističku dramu "Spušteni auti".

19:00 RTL Danas

20:15 Mamac

22:55 Spušteni auti (TV premijera)

NOVA TV

NOVA TV nudi uzbuđenja za ljubitelje napetosti. U 20:15 gledamo akcijski triler "Pčelar" s Jasonom Stathamom, a od 22:20 slijedi "Rambo: Do zadnje kapi krvi" – posljednji nastavak kultne franšize.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Pčelar

22:20 Rambo: Do zadnje kapi krvi

RTL 2

RTL 2 večeras je posvećen ljubiteljima serija. Večer započinje "Chicago u plamenu" u 20:00, a zatim slijedi "Zločinački umovi" u 21:05. Za dozu humora tu je "Moderna obitelj" od 21:55.

20:00 Chicago u plamenu

21:05 Zločinački umovi

21:55 Moderna obitelj

Foto: promo

DOMA TV

Doma TV donosi akcijske blockbustere! U 20:00 sati ne propustite "U vrtlogu igre" – napeti triler o novinaru koji razotkriva veliku zavjeru, dok u 22:15 slijedi urnebesna komedija "Velika krađa nebodera" s Benom Stillerom i Eddiejem Murphyjem.

20:00 U vrtlogu igre

22:15 Velika krađa nebodera

Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:

- "Indiana Jones: Otimači izgubljenog kovčega" (Doma TV, 17:40) – legendarni arheolog u potrazi za Zavjetnim kovčegom.

- "Emma" (Star Movies, 20:10) – britanska komedija prema romanu Jane Austen.

- "Turist" (Star Movies, 22:40) – napeti triler s Angelinom Jolie i Johnnyjem Deppom.

- "Jedan izuzetan dan" (HTV 3, 20:20) – talijanska drama nominirana za Oscara.

- "Ružni, prljavi, zli" (HTV 3, 22:21) – crnohumorna talijanska drama.

Bilo da ste za akciju, humor, obiteljsku atmosferu ili dobar triler, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u subotnjoj večeri pred ekranom!

*uz korištenje AI-ja



