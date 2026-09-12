Pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Ne propustite akciju, humor i uzbudljive filmove!
Evo što večeras gledati na TV-u
Subotnja večer na malim ekranima donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje akcije, komedije i napetih filmova! Provjerili smo za vas što nude najgledaniji domaći kanali i izdvojili najvažnije večernje sadržaje koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 večeras donosi filmski i zabavni miks. Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:00, slijedi popularni "LOTO 7" u 20:07. Večer je rezervirana za romantičnu komediju "Preboljeti Saru Marshall" u 20:15, a za ljubitelje klasika tu je akcijski triler "48 sati" s Eddiejem Murphyjem u 22:36.
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Preboljeti Saru Marshall
22:36 48 sati
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje obiteljskim filmom "Charlotteina mreža" u 18:35, a od 20:15 uživajte u glazbenom spektaklu "61. Festival kajkavskih popevki - Nove popevke". Za kraj večeri, preporučujemo dokumentarnu seriju "Clarksonova farma" u 22:10.
18:35 Charlotteina mreža
20:15 61. Festival kajkavskih popevki
22:10 Clarksonova farma
RTL
RTL donosi pravu akcijsku večer! Nakon "RTL Danas" u 19:00, u 20:15 na rasporedu je akcijska komedija "Mamac", a od 22:55 premijerno gledamo kriminalističku dramu "Spušteni auti".
19:00 RTL Danas
20:15 Mamac
22:55 Spušteni auti (TV premijera)
NOVA TV
NOVA TV nudi uzbuđenja za ljubitelje napetosti. U 20:15 gledamo akcijski triler "Pčelar" s Jasonom Stathamom, a od 22:20 slijedi "Rambo: Do zadnje kapi krvi" – posljednji nastavak kultne franšize.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Pčelar
22:20 Rambo: Do zadnje kapi krvi
RTL 2
RTL 2 večeras je posvećen ljubiteljima serija. Večer započinje "Chicago u plamenu" u 20:00, a zatim slijedi "Zločinački umovi" u 21:05. Za dozu humora tu je "Moderna obitelj" od 21:55.
20:00 Chicago u plamenu
21:05 Zločinački umovi
21:55 Moderna obitelj
DOMA TV
Doma TV donosi akcijske blockbustere! U 20:00 sati ne propustite "U vrtlogu igre" – napeti triler o novinaru koji razotkriva veliku zavjeru, dok u 22:15 slijedi urnebesna komedija "Velika krađa nebodera" s Benom Stillerom i Eddiejem Murphyjem.
20:00 U vrtlogu igre
22:15 Velika krađa nebodera
Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:
- "Indiana Jones: Otimači izgubljenog kovčega" (Doma TV, 17:40) – legendarni arheolog u potrazi za Zavjetnim kovčegom.
- "Emma" (Star Movies, 20:10) – britanska komedija prema romanu Jane Austen.
- "Turist" (Star Movies, 22:40) – napeti triler s Angelinom Jolie i Johnnyjem Deppom.
- "Jedan izuzetan dan" (HTV 3, 20:20) – talijanska drama nominirana za Oscara.
- "Ružni, prljavi, zli" (HTV 3, 22:21) – crnohumorna talijanska drama.
Bilo da ste za akciju, humor, obiteljsku atmosferu ili dobar triler, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u subotnjoj večeri pred ekranom!
*uz korištenje AI-ja
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