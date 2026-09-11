Obavijesti

Show

Komentari 1
RECITE NAM SVOJE MIŠLJENJE

ANKETA Jeste li zadovoljni finalom sezone 'Nasljednika'?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Jeste li zadovoljni finalom sezone 'Nasljednika'?
1
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U petak navečer na Novoj TV prikazana je finalna epizoda prve sezone popularne turske serije

Admiral

Stigao je kraj prve sezone turske hit serije 'Nasljednik', a posljednju napetu epizodu sezone gledatelji Nove TV imali su priliku vidjeti u petak navečer. Epizoda puna napetosti, intrige i sudbonosnih odluka držala je gledatelje prikovanima za male ekrane do posljednje sekunde, no za nastavak serije ipak će se morati dobro strpjeti. U anketi nam recite je li posljednja epizoda opravdala vaša očekivanja.

 Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom OVDJE.

Naime, u Turskoj upravo traje snimanje druge sezone, a prve fotografije i kratki videozapisi sa seta već su stigli do društvenih mreža i zagolicali maštu obožavatelja.

U središtu svega ponovno je Serhat, mladić koji je između ljubavi, obiteljskih očekivanja i drevnih običaja prisiljen donositi odluke čije će posljedice osjetiti svi oko njega. Nakon događaja koji su obilježili prvu sezonu, odnosi među obiteljima Yelduran i Kordağlı ulaze u novu, još opasniju fazu. Krvna osveta, tajne i borba za moć i dalje ostaju temelj priče, ali čini se da će u nastavku ulozi biti još veći.

Foto: NOVA TV

Ekipa serije ponovno je na setu, a snimanje se odvija na lokacijama u Urfi koje seriji daju prepoznatljivu atmosferu. Redateljica Gül Oğuz predvodi ekipu u stvaranju novih epizoda, dok se prema prvim informacijama očekuje nešto mračniji i dinamičniji nastavak. Nova sezona trebala bi se nadovezati na događaje iz završnice prve, bez velikog vremenskog odmaka.

KRAJ SEZONE Večeras je na TV-u finale sezone turske hit serije 'Nasljednik'
Večeras je na TV-u finale sezone turske hit serije 'Nasljednik'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda
SVE IM SE VIDI

Ispod golih haljina pokazuju gaćice, neke ne nose ništa! Ovo su najhrabrija izdanja zvijezda

Da je manje više znaju domaće, ali i strane zvijezde. Izdvojili smo neke od najpoznatijih golih haljina stoga u galeriji pogledajte kakva smo sve izdanja gledali
Sjećate li se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Na Instagramu je zvijezda, a ovako sada izgleda
PRATI JU 20.000 LJUDI

Sjećate li se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Na Instagramu je zvijezda, a ovako sada izgleda

Renata Šapina iz Slavonskog Broda gledateljima je poznata iz emisije 'Ljubav je na selu', a bila je kod farmera Milana Milinkovića te kod Zorana Stričevića. Sudjelovala je i u showu 'Ženim sina'
FOTO Brooks, jesi li zaboravila grudnjak? Glumica prošetala u prozirnoj čipkastoj haljini
SEKSI IZDANJE

FOTO Brooks, jesi li zaboravila grudnjak? Glumica prošetala u prozirnoj čipkastoj haljini

Fotografi su glumicu 'ulovili' u izlasku. Nosila je provokativnu kombinaciju u koju su gledali baš svi - za njom su se okretali na ulici... Gdje god da je prošla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026