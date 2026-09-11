ANKETA Jeste li zadovoljni finalom sezone 'Nasljednika'?

Stigao je kraj prve sezone turske hit serije 'Nasljednik', a posljednju napetu epizodu sezone gledatelji Nove TV imali su priliku vidjeti u petak navečer. Epizoda puna napetosti, intrige i sudbonosnih odluka držala je gledatelje prikovanima za male ekrane do posljednje sekunde, no za nastavak serije ipak će se morati dobro strpjeti. U anketi nam recite je li posljednja epizoda opravdala vaša očekivanja.

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Naime, u Turskoj upravo traje snimanje druge sezone, a prve fotografije i kratki videozapisi sa seta već su stigli do društvenih mreža i zagolicali maštu obožavatelja.

U središtu svega ponovno je Serhat, mladić koji je između ljubavi, obiteljskih očekivanja i drevnih običaja prisiljen donositi odluke čije će posljedice osjetiti svi oko njega. Nakon događaja koji su obilježili prvu sezonu, odnosi među obiteljima Yelduran i Kordağlı ulaze u novu, još opasniju fazu. Krvna osveta, tajne i borba za moć i dalje ostaju temelj priče, ali čini se da će u nastavku ulozi biti još veći.

Foto: NOVA TV

Ekipa serije ponovno je na setu, a snimanje se odvija na lokacijama u Urfi koje seriji daju prepoznatljivu atmosferu. Redateljica Gül Oğuz predvodi ekipu u stvaranju novih epizoda, dok se prema prvim informacijama očekuje nešto mračniji i dinamičniji nastavak. Nova sezona trebala bi se nadovezati na događaje iz završnice prve, bez velikog vremenskog odmaka.