U petak navečer na Novoj TV prikazana je finalna epizoda prve sezone popularne turske serije
ANKETA Jeste li zadovoljni finalom sezone 'Nasljednika'?
Stigao je kraj prve sezone turske hit serije 'Nasljednik', a posljednju napetu epizodu sezone gledatelji Nove TV imali su priliku vidjeti u petak navečer. Epizoda puna napetosti, intrige i sudbonosnih odluka držala je gledatelje prikovanima za male ekrane do posljednje sekunde, no za nastavak serije ipak će se morati dobro strpjeti. U anketi nam recite je li posljednja epizoda opravdala vaša očekivanja.
Kako ste zadovoljni posljednjom epizodom prve sezone 'Nasljednika'?
- Jako napeto i zanimljivo, jedva čekam drugu sezonu 30 glas/ova
- Ok je, al ništa posebno 4 glas/ova
- Bilo je predvidljivo 7 glas/ova
- Dosadno, moglo je to i bolje 6 glas/ova
- Nije mi se svidjela zadnja epizoda 45 glas/ova
- Nisam stigao/la pogledati, ali hoću 2 glas/ova
- Nisam gledao/la i ne zanima me 9 glas/ova
Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom OVDJE.
Naime, u Turskoj upravo traje snimanje druge sezone, a prve fotografije i kratki videozapisi sa seta već su stigli do društvenih mreža i zagolicali maštu obožavatelja.
U središtu svega ponovno je Serhat, mladić koji je između ljubavi, obiteljskih očekivanja i drevnih običaja prisiljen donositi odluke čije će posljedice osjetiti svi oko njega. Nakon događaja koji su obilježili prvu sezonu, odnosi među obiteljima Yelduran i Kordağlı ulaze u novu, još opasniju fazu. Krvna osveta, tajne i borba za moć i dalje ostaju temelj priče, ali čini se da će u nastavku ulozi biti još veći.
Ekipa serije ponovno je na setu, a snimanje se odvija na lokacijama u Urfi koje seriji daju prepoznatljivu atmosferu. Redateljica Gül Oğuz predvodi ekipu u stvaranju novih epizoda, dok se prema prvim informacijama očekuje nešto mračniji i dinamičniji nastavak. Nova sezona trebala bi se nadovezati na događaje iz završnice prve, bez velikog vremenskog odmaka.
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