Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor zabave, akcije i napetosti! Pripremite kokice, jer donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja – od popularnih serija i kvizova do filmskih hitova koji će zadovoljiti sve ukuse.

HRT 1

HRT 1 večer otvara omiljenim kvizom "Superpotjera" u 18:06, nakon čega slijede najvažnije informativne emisije. U 21:14 uživajte u filmskoj komediji "Lažljivac" s Jimom Carreyjem, idealnoj za opuštanje uz smijeh.

18:06 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

21:14 Lažljivac

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 20:10 gledamo završnicu uzbudljive serije "Will Trent", a potom od 21:41 seriju "Strike" koja će vas držati prikovane uz ekran.

19:00 Zlatna igla

20:10 Will Trent

21:41 Strike

RTL

RTL donosi zabavu za cijelu obitelj! U 20:15 počinje popularni reality show "Love Island Adria", dok u 21:20 slijedi urnebesna komedija "Mamurluk" – savršeno za opuštanje nakon napornog dana.

18:10 Dođi, pogodi, osvoji

19:00 RTL Danas

20:15 Love Island Adria

21:20 Mamurluk

Foto: screenshot/Pink Tv

NOVA TV

NOVA TV vas od 20:15 vodi u svijet hit serije "Kumovi", a odmah nakon toga slijedi akcijski film "Pad anđela" (21:10) s Gerardom Butlerom u glavnoj ulozi. Za one koji vole kasnovečernje akcijske spektakle, "Beskonačan" počinje u 23:30.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Kumovi

21:10 Pad anđela

23:30 Beskonačan

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcije i humora: od 20:15 pratite "Chicago u plamenu", a od 21:00 "Zločinački umovi". Za ljubitelje sitcoma tu je "Moderna obitelj" od 21:50.

18:45 Djevojke na zadatku

20:15 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

Foto: Screenhoot/Daily Mail

DOMA TV

Doma TV u 20:00 prikazuje napeti akcijski film "Smrtonosna zona" u kojem FBI agent mora spasiti suca Vrhovnog suda. Od 21:50 slijedi triler "Kraj pravde".

17:45 Velika krađa nebodera

20:00 Smrtonosna zona

21:50 Kraj pravde

Najbolji filmovi večeri – ovo ne smijete propustiti:

- "Igra sudbine" (Star Movies, 20:05) – Romantična komedija s Johnom Cusackom i Kate Beckinsale o dvoje ljudi koji vjeruju u sudbinu i slučajne susrete.

- "Meksikanac" (Star Movies, 21:55) – Akcijska komedija s Bradom Pittom i Juliom Roberts o nespretnom kriminalcu i ukletoj pištolju.

- "Pad mjeseca" (Nova TV, 00:25) – Spektakularni SF akcijski film u kojem Zemlji prijeti uništenje iz svemira.

- "Klub boraca" (Star Movies, 02:50) – Kultni triler s Bradom Pittom i Edwardom Nortonom, nezaobilazan za ljubitelje napetih priča.

- "Groblje kućnih ljubimaca" (Star Movies, 00:50) – Jezivi horor prema romanu Stephena Kinga, za one koji vole noćnu dozu straha.

Neovisno jeste li ljubitelj serija, realityja ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranom!

*uz korištenje AI-ja



