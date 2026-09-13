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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: Voyo
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Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i izdvajamo najbolje filmove koje ne smijete propustiti!

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Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor zabave, akcije i napetosti! Pripremite kokice, jer donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja – od popularnih serija i kvizova do filmskih hitova koji će zadovoljiti sve ukuse.

HRT 1

HRT 1 večer otvara omiljenim kvizom "Superpotjera" u 18:06, nakon čega slijede najvažnije informativne emisije. U 21:14 uživajte u filmskoj komediji "Lažljivac" s Jimom Carreyjem, idealnoj za opuštanje uz smijeh.

18:06 Superpotjera
19:00 Dnevnik 2
21:14 Lažljivac

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. Od 20:10 gledamo završnicu uzbudljive serije "Will Trent", a potom od 21:41 seriju "Strike" koja će vas držati prikovane uz ekran.

19:00 Zlatna igla
20:10 Will Trent
21:41 Strike

RTL

RTL donosi zabavu za cijelu obitelj! U 20:15 počinje popularni reality show "Love Island Adria", dok u 21:20 slijedi urnebesna komedija "Mamurluk" – savršeno za opuštanje nakon napornog dana.

18:10 Dođi, pogodi, osvoji
19:00 RTL Danas
20:15 Love Island Adria
21:20 Mamurluk

Foto: screenshot/Pink Tv

NOVA TV

NOVA TV vas od 20:15 vodi u svijet hit serije "Kumovi", a odmah nakon toga slijedi akcijski film "Pad anđela" (21:10) s Gerardom Butlerom u glavnoj ulozi. Za one koji vole kasnovečernje akcijske spektakle, "Beskonačan" počinje u 23:30.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Kumovi
21:10 Pad anđela
23:30 Beskonačan

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcije i humora: od 20:15 pratite "Chicago u plamenu", a od 21:00 "Zločinački umovi". Za ljubitelje sitcoma tu je "Moderna obitelj" od 21:50.

18:45 Djevojke na zadatku
20:15 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Moderna obitelj

Foto: Screenhoot/Daily Mail

DOMA TV

Doma TV u 20:00 prikazuje napeti akcijski film "Smrtonosna zona" u kojem FBI agent mora spasiti suca Vrhovnog suda. Od 21:50 slijedi triler "Kraj pravde".

17:45 Velika krađa nebodera
20:00 Smrtonosna zona
21:50 Kraj pravde

Najbolji filmovi večeri – ovo ne smijete propustiti:

- "Igra sudbine" (Star Movies, 20:05) – Romantična komedija s Johnom Cusackom i Kate Beckinsale o dvoje ljudi koji vjeruju u sudbinu i slučajne susrete.

- "Meksikanac" (Star Movies, 21:55) – Akcijska komedija s Bradom Pittom i Juliom Roberts o nespretnom kriminalcu i ukletoj pištolju.

- "Pad mjeseca" (Nova TV, 00:25) – Spektakularni SF akcijski film u kojem Zemlji prijeti uništenje iz svemira.

- "Klub boraca" (Star Movies, 02:50) – Kultni triler s Bradom Pittom i Edwardom Nortonom, nezaobilazan za ljubitelje napetih priča.

- "Groblje kućnih ljubimaca" (Star Movies, 00:50) – Jezivi horor prema romanu Stephena Kinga, za one koji vole noćnu dozu straha.

Neovisno jeste li ljubitelj serija, realityja ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranom!

*uz korištenje AI-ja
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