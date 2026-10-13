Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na glavnim domaćim kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kriminalističkih serija, preko zabavnih kvizova, pa sve do uzbudljivih filmskih hitova. Donosimo vam pregled najzanimljivijih sadržaja koje ne smijete propustiti u udarnom terminu!

HRT 1

HRT 1 večer otvara s popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja obitelj pred ekranom (18:11). Nakon informativnih emisija, slijedi dokumentarna serija "Ide auto: Buba" (20:12) te domaća serija "Lijepe naše" (21:13) koja nas vodi kroz humoristične i dirljive priče iz hrvatske svakodnevice. Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" (21:55) donosi analizu najvažnijih tema dana.

18:11 Potjera

20:12 Ide auto: Buba

21:13 Lijepe naše

21:55 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 od 20:15 ne propustite dokumentarnu seriju "Razorna Zemlja s Lievom Schreiberom: Tsunami", a potom u 21:02 slijedi biografska drama "Grace od Monaka" – fascinantna priča o slavnoj glumici i princezi. Ljubitelji napetih serija mogu uživati u "Istini" od 22:43.

20:15 Razorna Zemlja: Tsunami

21:02 Grace od Monaka

22:43 Istina

RTL

RTL donosi večer ispunjenu dramom i zabavom. U 20:15 na rasporedu je "Divlje pčele", dok avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta" starta u 21:20. Za ljubitelje trilera, film "Male stvari" počinje u 23:15.

20:15 Divlje pčele

21:20 Asia Express: Zmajeva ruta

23:15 Male stvari

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV i večeras donosi domaće hitove – "Kumovi" u 20:20 garantiraju dobru zabavu, a odmah nakon toga slijedi komična serija "Slučajna obitelj" (21:20). Kulinarski show "Masterchef" (22:15) zaokružit će večer uz vrhunsku gastronomiju i natjecateljski duh.

20:20 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:15 Masterchef

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i krimića. "Chicago u plamenu" u 20:00 donosi uzbuđenja iz svijeta vatrogasaca, a "Zločinački umovi" (21:00) i "Prijatelji" (21:50, 22:20) garantiraju dobru dozu napetosti i smijeha.

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

Foto: Supplied by LMK / IPA

DOMA TV

Doma TV večeras nudi napetu dramsku večer uz "FBI" (19:55, 20:40) – seriju koja prati profesionalne i privatne živote elitnih agenata, dok "Zakon i red: Odjel za žrtve" (21:35, 22:30) donosi intrigantne kriminalističke slučajeve.

19:55 FBI

20:40 FBI

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmski hitovi večeri:

Za ljubitelje filmskih spektakala, izdvajamo nekoliko najboljih naslova s tematskih kanala:

- "Ljubav i praznici" (Star Movies, 19:55) – romantična komedija s Cameron Diaz i Kate Winslet o zamjeni domova koja mijenja živote.

- "Nemilosrdni gadovi" (Star Movies, 22:45) – ratna drama Quentina Tarantina s Bradom Pittom u glavnoj ulozi.

- "Genski kod Annie Parker" (HTV 3, 14:00, repriza vjerojatno navečer) – inspirativna drama o borbi protiv raka.

- "Jedan, dva, tri" (HTV 3, 22:20) – legendarna američka komedija iz 1961. godine.

- "Michael" (Star Movies, 00:55) – neobična komedija s Johnom Travoltom kao anđelom na Zemlji.

Bilo da ste fan domaćih serija, svjetskih hitova ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja





