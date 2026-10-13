Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što je doznala što joj se sprema, Katarina je pred dilemom. Zora i dalje živi u uvjerenju da stvari polako sjedaju na svoje mjesto i da su joj snovi nadohvat ruke. Mirjana i Marko od malog Petra doznaju da Cvita posjećuje svoju sestru. Ante se priprema za povratak, no hoće li dolazak novog tužitelja poremetiti njegove planove?

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

Angela dalje kopa po Cristóbalovoj prošlosti. Martina i Jacobo se svađaju oko projekta utočišta. Carlo sumnja da Marijino dijete nije njegovo nego Samuelovo.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Medeni mjesec Kidd i Severidea prekine osoba iz zajedničke prošlosti, koja ih zamalo košta života. Nakon toga odnos Severidea i Pryma postaje zategnut. Sam Carver, Kiddin bivši kolega s akademije, pridružuje se ekipi u postaji.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Isabelina djeca se iznenade kad vide da je preuredila Sofijinu sobu. Svi se dogovaraju što će reći policiji kako bi sugerirali da je João pobjegao. Catarina leži na tlu i jedva hvata zrak.