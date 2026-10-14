Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas očekuje prava TV poslastica - od velikih sportskih događaja, dramskih serija do filmskih klasika! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i nekoliko filmskih preporuka koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi dokumentarna serija "Zauvijek autor" i nova epizoda intrigantne dramske serije "Bogatašica" (21:15). Za kraj večeri, tu je "Otvoreno" – emisija koja donosi najvažnije teme dana.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Zauvijek autor

21:15 Bogatašica

22:10 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! U 20:00 počinje uvodna emisija Lige prvaka, a od 20:55 pratimo spektakularni susret Manchester City - Paris St. Germain. Nogometni maraton traje sve do kasnih sati, uz analize i komentare.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Liga prvaka: Manchester City - Paris St. Germain, 1. poluvrijeme

22:00 Liga prvaka: Manchester City - Paris St. Germain, 2. poluvrijeme

RTL

RTL donosi novu epizodu dramske serije "Divlje pčele" u 20:15, a potom avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta" (21:20). Za ljubitelje zabave, kasnije slijedi "RTL Direkt".

20:15 Divlje pčele

21:20 Asia Express: Zmajeva ruta

22:35 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV od 20:20 sati ne propustite nogometni spektakl "Supersport HNL", a odmah nakon toga popularna serija "Kumovi" (20:25). Večer zaokružuje humoristična "Slučajna obitelj" i kulinarski show "Masterchef".

20:20 Supersport HNL

20:25 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:20 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu akcije i humora – od 20:00 gledamo "Chicago u plamenu", a potom "Zločinački umovi" (21:00) i omiljene komedije "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

22:40 Teorija velikog praska

Foto: Screenshot/Fifa

Doma TV

Doma TV nudi večer punu uzbuđenja uz napetu kriminalističku seriju "FBI" (20:40), a potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" (21:30). Za ljubitelje trilera, kasnije slijedi "Crna lista".

20:40 FBI

21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

23:20 Crna lista

Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

Filmski hitovi večeri:

- "Forrest Gump" (Star Movies, 20:05) – bezvremenska priča o životu, ljubavi i povijesti Amerike, s Tomom Hanksom u nezaboravnoj ulozi.

- "Noćne životinje" (Star Movies, 23:00) – mračni triler o bivšoj ljubavi i tajnama prošlosti, u režiji Toma Forda.

- "Bilo jednom na Divljem zapadu" (HTV 3, 22:06) – legendarni vestern Sergia Leonea koji je obilježio filmsku povijest.

- "Djevojka iz Quebeca" (Nova TV, 23:50) – šarmantna romantična komedija za kraj večeri.

- "Marigold hotel 2" (Star Movies, 17:30) – topla i duhovita drama o životnim promjenama i novim prijateljstvima.