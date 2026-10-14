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SERIJE, FILMOVI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
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Otkrijte što vas večeras očekuje na najgledanijim TV kanalima! Izdvajamo najvažnije serije, informativne emisije i filmske hitove koji će obilježiti večer.

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Večeras nas očekuje prava TV poslastica - od velikih sportskih događaja, dramskih serija do filmskih klasika! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i nekoliko filmskih preporuka koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi dokumentarna serija "Zauvijek autor" i nova epizoda intrigantne dramske serije "Bogatašica" (21:15). Za kraj večeri, tu je "Otvoreno" – emisija koja donosi najvažnije teme dana.

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Zauvijek autor
21:15 Bogatašica
22:10 Otvoreno

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! U 20:00 počinje uvodna emisija Lige prvaka, a od 20:55 pratimo spektakularni susret Manchester City - Paris St. Germain. Nogometni maraton traje sve do kasnih sati, uz analize i komentare.

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Liga prvaka: Manchester City - Paris St. Germain, 1. poluvrijeme
22:00 Liga prvaka: Manchester City - Paris St. Germain, 2. poluvrijeme

RTL

RTL donosi novu epizodu dramske serije "Divlje pčele" u 20:15, a potom avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta" (21:20). Za ljubitelje zabave, kasnije slijedi "RTL Direkt".

20:15 Divlje pčele
21:20 Asia Express: Zmajeva ruta
22:35 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV od 20:20 sati ne propustite nogometni spektakl "Supersport HNL", a odmah nakon toga popularna serija "Kumovi" (20:25). Večer zaokružuje humoristična "Slučajna obitelj" i kulinarski show "Masterchef".

20:20 Supersport HNL
20:25 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:20 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi dozu akcije i humora – od 20:00 gledamo "Chicago u plamenu", a potom "Zločinački umovi" (21:00) i omiljene komedije "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska

Foto: Screenshot/Fifa

Doma TV

Doma TV nudi večer punu uzbuđenja uz napetu kriminalističku seriju "FBI" (20:40), a potom "Zakon i red: Odjel za žrtve" (21:30). Za ljubitelje trilera, kasnije slijedi "Crna lista".

20:40 FBI
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:20 Crna lista

New York: Glumci serije Zakon i red: Odjel za žrtve na snimanju novih epizoda
Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM

Filmski hitovi večeri:

- "Forrest Gump" (Star Movies, 20:05) – bezvremenska priča o životu, ljubavi i povijesti Amerike, s Tomom Hanksom u nezaboravnoj ulozi.
- "Noćne životinje" (Star Movies, 23:00) – mračni triler o bivšoj ljubavi i tajnama prošlosti, u režiji Toma Forda.
- "Bilo jednom na Divljem zapadu" (HTV 3, 22:06) – legendarni vestern Sergia Leonea koji je obilježio filmsku povijest.
- "Djevojka iz Quebeca" (Nova TV, 23:50) – šarmantna romantična komedija za kraj večeri.
- "Marigold hotel 2" (Star Movies, 17:30) – topla i duhovita drama o životnim promjenama i novim prijateljstvima.

Foto: HRT

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