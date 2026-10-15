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SERIJE, KVIZ, FILMOVI...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: rtl
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Donosimo pregled najboljeg večernjeg programa na glavnim hrvatskim kanalima i izdvajamo filmske hitove koje ne smijete propustiti!

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pregršt uzbudljivih serija, napetih kvizova i filmskih poslastica. Ako tražite što gledati od 18 do 23 sata, donosimo vam najbolje iz svakog programa i preporučujemo filmske hitove za pravu večernju zabavu!

HRT 1

HRT 1 nudi informativan i zabavan program za cijelu obitelj. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijedi "Dnevnik 2". U 20:15 na rasporedu je talk show "Ponovno zajedno: Sedma noć", dok će svi koji žele saznati više o suvremenim tehnologijama uživati u dokumentarcu "Skrivene opasnosti umjetne inteligencije s Hannom Fry" od 21:16. Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" donosi najvažnije teme dana.

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Ponovno zajedno: Sedma noć
21:16 Skrivene opasnosti umjetne inteligencije s Hannom Fry
22:20 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras donosi odličnu kombinaciju dokumentaraca i domaćeg filma. U 20:15 pogledajte "Lucy Worsley istražuje - Američka revolucija", a od 21:12 na rasporedu je hrvatski film "Frka", napeta komedija s elementima trilera i drame. Za ljubitelje serija, tu je "Istina" od 23:08.

20:15 Lucy Worsley istražuje - Američka revolucija
21:12 Frka
23:08 Istina

RTL

RTL večer otvara informativnim "RTL Danas" u 19:00, a zatim slijedi popularna turska serija "Divlje pčele" u 20:15. Od 21:20 gledatelje očekuje avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta", dok kasnovečernji sati donose "RTL Direkt" i "Love Island Adria".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Asia Express: Zmajeva ruta
22:35 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV donosi večer punu domaćih hitova. U 20:20 ne propustite novu epizodu serije "Kumovi", a odmah nakon toga slijedi humoristična "Slučajna obitelj". Ljubitelji kuhanja uživat će u "Masterchefu" od 22:25, dok "Provjereno" donosi istraživačke priče u kasnovečernjem terminu.

20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:25 Masterchef
23:30 Provjereno

RTL 2

RTL 2 večeras je prava oaza za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. Nakon "Djevojaka na zadatku" i akcije u "Chicago u plamenu", slijedi "Zločinački umovi" u 21:00. Za dozu smijeha tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

18:20 Djevojke na zadatku
19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska

Foto: Imdb/promo/kolaž

DOMA TV

Doma TV donosi večer prepunu akcije i napetih istraga uz serije "FBI" (19:55 i 20:40), a od 21:30 i 22:25 na rasporedu su "Zakon i red: Odjel za žrtve" – omiljena serija o detektivima koji rješavaju najteže slučajeve. Prava poslastica za sve ljubitelje krimića!

19:55 FBI
20:40 FBI
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:25 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmski hitovi večeri:

Za ljubitelje sedme umjetnosti izdvajamo nekoliko izuzetnih filmova na specijaliziranim kanalima:

- "Steve Jobs" (Star Movies, 20:00) – Biografska drama o legendarnom inovatoru i vizionaru, s Michaelom Fassbenderom u glavnoj ulozi.

- "Bitka za Pacifik: Pobuna" (Star Movies, 22:45) – Spektakularna akcijska SF avantura za ljubitelje efekata i adrenalina.

- "Bilo gdje samo ne ovdje" (Star Movies, 17:40) – Topla drama o odnosu majke i kćeri s oskarovkom Susan Sarandon.

- "Ubojice i svjedoci" (HTV 3, 22:10) – Klasični američki triler iz 1974. za nostalgičare.

- "Posjet" (HTV 3, 14:02, repriza mogućih termina) – Romantična komedija talijansko-francuske produkcije za ljubitelje europskog filma.

Neovisno jeste li fan kvizova, domaćih serija ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večernjem odmoru pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja
 
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