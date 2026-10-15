Donosimo pregled najboljeg večernjeg programa na glavnim hrvatskim kanalima i izdvajamo filmske hitove koje ne smijete propustiti!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje pregršt uzbudljivih serija, napetih kvizova i filmskih poslastica. Ako tražite što gledati od 18 do 23 sata, donosimo vam najbolje iz svakog programa i preporučujemo filmske hitove za pravu večernju zabavu!
HRT 1
HRT 1 nudi informativan i zabavan program za cijelu obitelj. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijedi "Dnevnik 2". U 20:15 na rasporedu je talk show "Ponovno zajedno: Sedma noć", dok će svi koji žele saznati više o suvremenim tehnologijama uživati u dokumentarcu "Skrivene opasnosti umjetne inteligencije s Hannom Fry" od 21:16. Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" donosi najvažnije teme dana.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Ponovno zajedno: Sedma noć
21:16 Skrivene opasnosti umjetne inteligencije s Hannom Fry
22:20 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras donosi odličnu kombinaciju dokumentaraca i domaćeg filma. U 20:15 pogledajte "Lucy Worsley istražuje - Američka revolucija", a od 21:12 na rasporedu je hrvatski film "Frka", napeta komedija s elementima trilera i drame. Za ljubitelje serija, tu je "Istina" od 23:08.
20:15 Lucy Worsley istražuje - Američka revolucija
21:12 Frka
23:08 Istina
RTL
RTL večer otvara informativnim "RTL Danas" u 19:00, a zatim slijedi popularna turska serija "Divlje pčele" u 20:15. Od 21:20 gledatelje očekuje avanturistički reality show "Asia Express: Zmajeva ruta", dok kasnovečernji sati donose "RTL Direkt" i "Love Island Adria".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Asia Express: Zmajeva ruta
22:35 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV donosi večer punu domaćih hitova. U 20:20 ne propustite novu epizodu serije "Kumovi", a odmah nakon toga slijedi humoristična "Slučajna obitelj". Ljubitelji kuhanja uživat će u "Masterchefu" od 22:25, dok "Provjereno" donosi istraživačke priče u kasnovečernjem terminu.
20:20 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:25 Masterchef
23:30 Provjereno
RTL 2
RTL 2 večeras je prava oaza za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. Nakon "Djevojaka na zadatku" i akcije u "Chicago u plamenu", slijedi "Zločinački umovi" u 21:00. Za dozu smijeha tu su "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".
18:20 Djevojke na zadatku
19:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV donosi večer prepunu akcije i napetih istraga uz serije "FBI" (19:55 i 20:40), a od 21:30 i 22:25 na rasporedu su "Zakon i red: Odjel za žrtve" – omiljena serija o detektivima koji rješavaju najteže slučajeve. Prava poslastica za sve ljubitelje krimića!
19:55 FBI
20:40 FBI
21:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri:
Za ljubitelje sedme umjetnosti izdvajamo nekoliko izuzetnih filmova na specijaliziranim kanalima:
- "Steve Jobs" (Star Movies, 20:00) – Biografska drama o legendarnom inovatoru i vizionaru, s Michaelom Fassbenderom u glavnoj ulozi.
- "Bitka za Pacifik: Pobuna" (Star Movies, 22:45) – Spektakularna akcijska SF avantura za ljubitelje efekata i adrenalina.
- "Bilo gdje samo ne ovdje" (Star Movies, 17:40) – Topla drama o odnosu majke i kćeri s oskarovkom Susan Sarandon.
- "Ubojice i svjedoci" (HTV 3, 22:10) – Klasični američki triler iz 1974. za nostalgičare.
- "Posjet" (HTV 3, 14:02, repriza mogućih termina) – Romantična komedija talijansko-francuske produkcije za ljubitelje europskog filma.
Neovisno jeste li fan kvizova, domaćih serija ili uzbudljivih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večernjem odmoru pred malim ekranima!
*uz korištenje AI-ja
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