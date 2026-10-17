Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, misterija i romantike. Pripremili smo za vas kratak vodič kroz najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima, kao i izbor najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima. Pogledajte što ne smijete propustiti!

HRT 1

Donosi informativni udarac s Dnevnikom 2 u 19:00, a večer nastavlja britanskom romantičnom komedijom "Pravi trenutak" od 20:15. Za kraj večeri, opustite se uz američku romantičnu komediju "Bumerang" u 23:00.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Pravi trenutak (britanski film)

23:00 Bumerang (američki film)

Foto: IMDB

HRT 2

Očekuje vas glazbena večer uz koncert Tomislava Bralića & Klape Intrade u 19:04, a zatim dokumentarna avantura "Francuska s Evom Longorijom" u 20:15. Ljubitelji putopisa mogu uživati u "Michael Palin u Venezueli" u 20:59.

19:04 Koncert Tomislav Bralić & Klapa Intrade

20:15 Francuska s Evom Longorijom

20:59 Michael Palin u Venezueli

Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade u KC Dražen Petrović | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

RTL

Večeras donosi pravu filmsku avanturu! Nakon informativnog "RTL Danas" u 19:00 i zabavnog magazina "RTL Scena" u 20:00, slijedi "Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok" u 20:35 – obiteljski hit pun akcije i uzbuđenja. Od 22:35 na rasporedu je popularni reality show "Love Island Adria".

19:00 RTL Danas

20:00 RTL Scena

20:35 Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok

22:35 Love Island Adria

Foto: Voyo

NOVA TV

Večer rezervira za napetosti – u 20:15 stiže akcijski triler "Opasan let", a odmah nakon toga, u 22:20, gledamo "Plaćenike" – još jedan adrenalinski film za sve ljubitelje žanra.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Opasan let

22:20 Plaćenici

Foto: NOVA TV

RTL 2

Zadovoljit će sve ljubitelje kriminalističkih serija – od 20:00 i 21:00 gledamo "Zločinačke umove", a od 21:55 slijede omiljeni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" za opušten kraj večeri.

20:00 Zločinački umovi

21:00 Zločinački umovi

21:55 Prijatelji

22:45 Teorija velikog praska

Foto: YouTube

Doma TV

Večeras nudi blockbuster "Anđeli i demoni" u 20:00, gdje Tom Hanks rješava novu zagonetku u srcu Vatikana. Za one željne trilera, tu je "Sjeme zla" u 22:25.

20:00 Anđeli i demoni

22:25 Sjeme zla

Najbolji filmski hitovi večeri (izbor sa specijaliziranih filmskih kanala):

"Romeo i Julija" (Star Movies, 20:05) - bezvremenska Shakespeareova tragedija u novoj ekranizaciji.

"Patriot" (Star Movies, 22:40) - epska ratna drama s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi.

"Aguirre, gnjev Božji" (HTV 3, 20:21) - kultna povijesna avantura Wernera Herzoga.

"Svatko za sebe i Bog protiv svih" (HTV 3, 22:07) - intrigantna njemačka povijesna drama.

"Anđeli i demoni" (Doma TV, 20:00) - misterij i akcija u režiji Rona Howarda.