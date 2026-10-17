Otkrijte najzanimljivije večernje emisije i filmske hitove na glavnim hrvatskim TV kanalima. Donosimo pregled najboljih serija i filmova koje ne smijete propustiti večeras!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, misterija i romantike. Pripremili smo za vas kratak vodič kroz najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima, kao i izbor najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima. Pogledajte što ne smijete propustiti!
HRT 1
Donosi informativni udarac s Dnevnikom 2 u 19:00, a večer nastavlja britanskom romantičnom komedijom "Pravi trenutak" od 20:15. Za kraj večeri, opustite se uz američku romantičnu komediju "Bumerang" u 23:00.
19:00 Dnevnik 2
20:15 Pravi trenutak (britanski film)
23:00 Bumerang (američki film)
HRT 2
Očekuje vas glazbena večer uz koncert Tomislava Bralića & Klape Intrade u 19:04, a zatim dokumentarna avantura "Francuska s Evom Longorijom" u 20:15. Ljubitelji putopisa mogu uživati u "Michael Palin u Venezueli" u 20:59.
19:04 Koncert Tomislav Bralić & Klapa Intrade
20:15 Francuska s Evom Longorijom
20:59 Michael Palin u Venezueli
RTL
Večeras donosi pravu filmsku avanturu! Nakon informativnog "RTL Danas" u 19:00 i zabavnog magazina "RTL Scena" u 20:00, slijedi "Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok" u 20:35 – obiteljski hit pun akcije i uzbuđenja. Od 22:35 na rasporedu je popularni reality show "Love Island Adria".
19:00 RTL Danas
20:00 RTL Scena
20:35 Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok
22:35 Love Island Adria
NOVA TV
Večer rezervira za napetosti – u 20:15 stiže akcijski triler "Opasan let", a odmah nakon toga, u 22:20, gledamo "Plaćenike" – još jedan adrenalinski film za sve ljubitelje žanra.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Opasan let
22:20 Plaćenici
RTL 2
Zadovoljit će sve ljubitelje kriminalističkih serija – od 20:00 i 21:00 gledamo "Zločinačke umove", a od 21:55 slijede omiljeni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" za opušten kraj večeri.
20:00 Zločinački umovi
21:00 Zločinački umovi
21:55 Prijatelji
22:45 Teorija velikog praska
Doma TV
Večeras nudi blockbuster "Anđeli i demoni" u 20:00, gdje Tom Hanks rješava novu zagonetku u srcu Vatikana. Za one željne trilera, tu je "Sjeme zla" u 22:25.
20:00 Anđeli i demoni
22:25 Sjeme zla
Najbolji filmski hitovi večeri (izbor sa specijaliziranih filmskih kanala):
"Romeo i Julija" (Star Movies, 20:05) - bezvremenska Shakespeareova tragedija u novoj ekranizaciji.
"Patriot" (Star Movies, 22:40) - epska ratna drama s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi.
"Aguirre, gnjev Božji" (HTV 3, 20:21) - kultna povijesna avantura Wernera Herzoga.
"Svatko za sebe i Bog protiv svih" (HTV 3, 22:07) - intrigantna njemačka povijesna drama.
"Anđeli i demoni" (Doma TV, 20:00) - misterij i akcija u režiji Rona Howarda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+