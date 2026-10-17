Obavijesti

Show

Komentari 0
ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
3
Foto: IMDB
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Otkrijte najzanimljivije večernje emisije i filmske hitove na glavnim hrvatskim TV kanalima. Donosimo pregled najboljih serija i filmova koje ne smijete propustiti večeras!

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, misterija i romantike. Pripremili smo za vas kratak vodič kroz najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima, kao i izbor najboljih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima. Pogledajte što ne smijete propustiti!

PREGRŠT FILMOVA I SERIJA Evo što gledati večeras na TV-u
Evo što gledati večeras na TV-u

HRT 1

Donosi informativni udarac s Dnevnikom 2 u 19:00, a večer nastavlja britanskom romantičnom komedijom "Pravi trenutak" od 20:15. Za kraj večeri, opustite se uz američku romantičnu komediju "Bumerang" u 23:00.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Pravi trenutak (britanski film)
23:00 Bumerang (američki film)

Foto: IMDB

HRT 2

Očekuje vas glazbena večer uz koncert Tomislava Bralića & Klape Intrade u 19:04, a zatim dokumentarna avantura "Francuska s Evom Longorijom" u 20:15. Ljubitelji putopisa mogu uživati u "Michael Palin u Venezueli" u 20:59.

19:04 Koncert Tomislav Bralić & Klapa Intrade
20:15 Francuska s Evom Longorijom
20:59 Michael Palin u Venezueli

Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade u KC Dražen Petrović
Koncert Tomislava Bralića i klape Intrade u KC Dražen Petrović | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

RTL

Večeras donosi pravu filmsku avanturu! Nakon informativnog "RTL Danas" u 19:00 i zabavnog magazina "RTL Scena" u 20:00, slijedi "Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok" u 20:35 – obiteljski hit pun akcije i uzbuđenja. Od 22:35 na rasporedu je popularni reality show "Love Island Adria".

19:00 RTL Danas
20:00 RTL Scena
20:35 Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok
22:35 Love Island Adria

Foto: Voyo

NOVA TV

Večer rezervira za napetosti – u 20:15 stiže akcijski triler "Opasan let", a odmah nakon toga, u 22:20, gledamo "Plaćenike" – još jedan adrenalinski film za sve ljubitelje žanra.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Opasan let
22:20 Plaćenici

Foto: NOVA TV

RTL 2

Zadovoljit će sve ljubitelje kriminalističkih serija – od 20:00 i 21:00 gledamo "Zločinačke umove", a od 21:55 slijede omiljeni "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" za opušten kraj večeri.

20:00 Zločinački umovi
21:00 Zločinački umovi
21:55 Prijatelji
22:45 Teorija velikog praska

Foto: YouTube

Doma TV

Večeras nudi blockbuster "Anđeli i demoni" u 20:00, gdje Tom Hanks rješava novu zagonetku u srcu Vatikana. Za one željne trilera, tu je "Sjeme zla" u 22:25.

20:00 Anđeli i demoni
22:25 Sjeme zla

Najbolji filmski hitovi večeri (izbor sa specijaliziranih filmskih kanala):

"Romeo i Julija" (Star Movies, 20:05) - bezvremenska Shakespeareova tragedija u novoj ekranizaciji.
"Patriot" (Star Movies, 22:40) - epska ratna drama s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi.
"Aguirre, gnjev Božji" (HTV 3, 20:21) - kultna povijesna avantura Wernera Herzoga.
"Svatko za sebe i Bog protiv svih" (HTV 3, 22:07) - intrigantna njemačka povijesna drama.
"Anđeli i demoni" (Doma TV, 20:00) - misterij i akcija u režiji Rona Howarda.

*Uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera
NEPREPOZNATLJIV JE

FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom
EVO KAKO IZGLEDA

FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom

Ksenija Barić i Josip Đerfi bili su omiljeni par prošle sezone showa 'Ljubav je na selu'. Iako su djelovali nerazdvojno, ovog su ljeta šokirali prekidom. Ksenija se sada hvali novom figurom, evo kako izgleda
Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom
'TRIPUT JE ZVAO STJUARDESU'

Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom

Nakon Londona i Beograda par se ponovno zaputio na putovanje, a čini se da im je ovaj put odredište Pariz. Pjevačica je na Instagramu pokazala i kako izgleda njihov let

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026