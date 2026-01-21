Evo tko će predstavljati Izrael na Eurosongu ove godine u Beču

Nakon višemjesečnog natjecanja u popularnom izraelskom showu "HaKokhav HaBa", Izrael je donio odluku: u Beč na Eurosong 2026. godine putuje Noam Bettan. Ovaj 27-godišnji pjevač iz Ra'anane, sin francuskih imigranata, odnio je pobjedu u napetom finalu i time osigurao priliku da predstavlja svoju zemlju na najvećoj svjetskoj glazbenoj pozornici.

Bettanova pobjeda bila je očekivana s obzirom na to da je slovio za favorita tijekom cijelog natjecanja, no za njega osobno ona predstavlja zatvaranje jednog važnog životnog kruga. Naime, prije deset godina, kao 17-godišnjak, prijavio se na audiciju za isti show, ali nije uspio proći. Unatoč razočaranju, nije odustao od glazbe. U međuvremenu je izgradio profesionalnu karijeru, a njegovi spotovi danas broje milijune pregleda na YouTubeu i Spotifyju.

U velikom finalu, održanom u Neve Ilanu, nadmašio je tri preostale finalistice: Gal De Paz, Shiru Zloof i Alonu Erez. Žiri i publiku, čiji se glasovi zbrajaju za konačnu odluku, osvojio je izvedbama pjesme "Nitzachta Iti Hakol" ("Pobijedio si sve sa mnom") Amira Benayouna na hebrejskom te emotivnom interpretacijom francuskog hita "Dernière Danse" pjevačice Indile. Upravo je spoj emotivnih balada i uglađenog scenskog nastupa postao njegov zaštitni znak. Vidno zapanjen nakon proglašenja pobjede, kratko je poručio kako će dati sve od sebe da donese čast Izraelu.

Nakon pobjede, u razgovoru za medije, podijelio je svoje prve dojmove.

​- Tako sam uzbuđen! Kakva nevjerojatna čast predstavljati zemlju i biti glas našeg naroda na tako velikoj pozornici. Hvala vam na povjerenju i ljubavi! Hvala što ste me odabrali! Obećavam da ću dati sve od sebe na nadolazećem Eurosongu u Austriji - izjavio je Bettan.

Tko je Noam Bettan?

Noam Bettan rođen je u Izraelu, no odrastao je u obitelji francuskih imigranata koji su se iz Grenoblea preselili u Ra'ananu. Zbog toga tečno govori francuski, uz hebrejski i engleski, što često koristi u svojoj glazbi. Njegov glazbeni put nije počeo s "HaKokhav HaBa". Godine 2018. natjecao se u drugom glazbenom reality showu, "Aviv ili Eyal", gdje je osvojio treće mjesto. Kao kantautor, piše većinu svojih pjesama, a 2023. godine objavio je svoj debitantski album "Me'al HaMayim" ("Iznad vode").

Njegov put na Eurosong, međutim, odvijat će se u politički vrlo složenim okolnostima. Sudjelovanje Izraela bilo je upitno zbog rata u Gazi, a nakon što je Europska radiodifuzna unija (EBU) ipak odobrila nastup, pet zemalja – Irska, Island, Nizozemska, Španjolska i Slovenija – odlučilo je bojkotirati natjecanje. Bettan je svjestan da ga u Beču vjerojatno ne čeka topla dobrodošlica od svih.

​- To je ulazak u lavlju jazbinu. Ali mogu reći da kad vidite onih nekoliko izraelskih zastava u publici, gledate u to i znate da iza vas stoji cijela nacija i da ste vi njihov glas. To je uistinu privilegija - rekao je Bettan, dodajući kako se ne boji mogućih zvižduka i provokacija.

Foto: Jens Büttner/DPA

​- Da, iza nas je cijeli narod. Nema veće sile od naroda Izraela. Izraelske zastave bit će u publici i na to ću usmjeriti svoj fokus.

Osim nacionalnog ponosa, Bettan ističe kako mu pobjeda ima i duboko osobno značenje, ponajviše zbog roditelja.

​- Posebno sam sretan što mogu donijeti ponos svojim roditeljima. Oni su strastveni cionisti koji su se preselili u Izrael iako su imali dobar život u Francuskoj. Mama je puno plakala - ispričao je, dodavši što su mu roditelji rekli u emotivnom razgovoru: "Znaš li kakav će to ponos biti za nas vidjeti te kako mašeš zastavom Izraela na Eurosongu?".

Pjesma s kojom će nastupiti u Beču bit će odabrana interno i predstavljena u ožujku. Očekuje se da će, uz hebrejski i engleski, sadržavati i stihove na francuskom jeziku. Sam Bettan izrazio je želju da izvede "sretnu, optimističnu pjesmu". Dok čeka svoju eurovizijsku pjesmu, posvećen je pripremama za misiju za koju vjeruje da je više od samog glazbenog natjecanja. Na pitanje misli li da može pobijediti, odgovorio je skromno: "Uz Božju pomoć. Vjerujem da je moguće; dolazim dati sve od sebe, a na ono što je izvan toga nemam kontrolu."