Evo tko danas svira na INmusicu

U ponedjeljak je počeo INmusic, a 18. izdanje ovog poznatog festivala koji se održava na zagrebačkom Jarunu privukao je brojne posjetitelje. Prvi dan je otvorio bend Scarlet, a ni kiša nije uspjela pokvariti odličnu atmosferu koju su zagrijali brojna slavna glazbena imena poput Manic Street Preachersa, KT Tunstall, Jacka Whitea...

POGLEDAJTE GALERIJU: 100 fotki prvog dana INmusica

Tko nastupa drugi dan INmusica?

Na Main Stageu će u 17 sati zasvirati I Hate Myself Because, a zatim u 17.45 RH Space Orkestra. Od 18.30 će nastupiti Sprints, a The Flaming Lips startaju u 20.45. Večer će obilježiti legendarni Gorillaz koji s koncertom kreću u 23.15.

Prvi će na World Stageu danas nastupiti Orvel, zatim Gatuzo & Buendija. Od 19.45 očekuje se nastup Any Young Mechanic, a u 22.15 će nastupiti Jehnny Beth.

Hidden Stage otvara Lynco, slijedi Mal Pre Mal, Zubi, Turbo Trans Turisti, a u 1 ujutro kreće JeboTon ansambl.

Cijeli raspored za drugi dan INmusica pogledajte OVDJE.