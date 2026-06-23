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DRUGI DAN FESTIVALA

Evo tko danas svira na INmusicu

Piše 24sata,
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Evo tko danas svira na INmusicu
Zagreb: Atmosfera prvog dana INmusic festivala | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Prvi dan su publiku na zagrebačkom Jarunu oduševili Manic Street Preachers, KT Tunstall, Jack White, Fat Dog i mnogi drugi...

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U ponedjeljak je počeo INmusic, a 18. izdanje ovog poznatog festivala koji se održava na zagrebačkom Jarunu privukao je brojne posjetitelje. Prvi dan je otvorio bend Scarlet, a ni kiša nije uspjela pokvariti odličnu atmosferu koju su zagrijali brojna slavna glazbena imena poput Manic Street Preachersa, KT Tunstall, Jacka Whitea... 

POGLEDAJTE GALERIJU: 100 fotki prvog dana INmusica 

Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Tko nastupa drugi dan INmusica? 

Na Main Stageu će u 17 sati zasvirati I Hate Myself Because, a zatim u 17.45 RH Space Orkestra. Od 18.30 će nastupiti Sprints, a The Flaming Lips startaju u 20.45. Večer će obilježiti legendarni Gorillaz koji s koncertom kreću u 23.15. 

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Prvi će na World Stageu danas nastupiti Orvel, zatim Gatuzo & Buendija. Od 19.45 očekuje se nastup Any Young Mechanic, a u 22.15 će nastupiti Jehnny Beth. 

Hidden Stage otvara Lynco, slijedi Mal Pre Mal, Zubi, Turbo Trans Turisti, a u 1 ujutro kreće JeboTon ansambl. 

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Cijeli raspored za drugi dan INmusica pogledajte OVDJE

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