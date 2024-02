Evo tko je sve osvojio Grammyja

Prošla je 66. dodjela nagrade Grammy, a evo tko je sve osvojio nagradu.

Album godine otišao je u ruke Taylor Swift za 'Midnights'. Ovom je nagradom Swift oborila rekord i postala pjevačica s najviše osvojenih Grammyja u ovoj kategoriji, s njih četiri.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nagradu za snimku godine dobila je Miley Cyrus za hit 'Flowers'. U kategoriji najbolje pjesme godine pobijedila je Billie Eilish s pjesmom 'What Was I Made For?'.

Nagradu za najboljeg novog izvođača osvojila je Victoria Monet. Najbolji pop vokalni album osvojila je Taylor, također za 'Midnights'. U kategoriji za najbolju pop solo izvedbu osvojila je Miley Cyrus za pjesmu 'Flowers'.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Grammyja za najbolju pop duo/grupa izvedbu osvojili su SZA i Phoebe Bridgers s pjesmom 'Ghost in the Machine'. Nagrada za producenta godine, neklasične glazbe, otišla je u ruke Jacka Antonoffa. Tekstopisac godine, neklasične glazbe, ove je godine Theron Thomas.

Nagradu za najbolji rap album godine osvojio je Killer Mike za album 'Michael'. Reper je osvojio nagrade za najbolju rap izvedbu i najbolju rap pjesmu za hit 'Scientists & Engineers'.

Foto: DAVID SWANSON

U kategoriji za najbolji country album pobijedila je Lainey Wilson s albumom 'Bell Bottom Country'. Nagradu za najbolju country solo izvedbu osvojio je Chris Stapleton s pjesmom 'White Horse'.

Nagradu za najbolji rock album osvojio je bend Paramore s albumom 'This Is Why'. U kategoriji za najbolju rock izvedbu pobijedio je Boygenius s pjesmom 'Not Strong Enough'.

Najbolji R&B album ove je godine bio 'Jaguar' izvođačice Victorie Monet. Nagradu za najbolju R&B izvedbu osvojila je Coco Jones s pjesmom 'ICU'.

U kategoriji za najbolji alternativni glazbeni album pobijedio je Boygenius s albumom 'The Record'. Nagradu za najbolju afričku glazbenu izvedbu osvojila je Tyla s pjesmom 'Water'

Nagradu za najbolju glazbenu podlogu za vizualne medije (uključujući film i televiziju) osvojio je skladatelj Ludwig Goransson za 'Oppenheimer'.